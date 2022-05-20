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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, пишет газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:49
2022-05-20T22:32
в мире
воз
испания
бельгия
франция
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, пишет газета Telegraph со ссылкой на собственную информацию.Отмечается, что главными темами заседания станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами.Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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бельгия
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Обезьянья оспа накрывает Европу
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он. По данным испанских СМИ, этот вирус начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля. Кроме Испании, случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Португалии и в ряде других стран. Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
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в мире, воз, испания, бельгия, франция, оспа обезьян
13:49 20.05.2022 (обновлено: 22:32 20.05.2022)
 
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян

Telegraph: ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, пишет газета Telegraph со ссылкой на собственную информацию.
Отмечается, что главными темами заседания станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами.
Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 14:35Наука
Есть смертельные случаи: почему вирус оспы обезьян вышел из-под контроля
 
В миреВОЗИспанияБельгияФранцияОспа обезьян
 
 
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