https://ria.ru/20220519/zarazhenie-1789488479.html

В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.05.2022

В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый зараженный оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), специалисты... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:58

2022-05-19T14:58

2022-05-19T14:58

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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Первый зараженный оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), специалисты которого подтвердили диагноз у молодого человека, вернувшегося с Канарских островов."Пациент находится в изоляции в удовлетворительном общем состоянии, проводится эпидемиологическое исследование и установление контактов", - говорится в сообщении.Как отмечают специалисты, клиническая картина была характерной для данного заболевания, после чего вирус был оперативно выделен из образцов пораженной ткани при помощи молекулярного анализа.Институт сообщил, что молодой человек сам обратился в службу экстренной помощи одной из римских больниц. В данный момент специалисты изучают еще два подозрительных случая.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

https://ria.ru/20220518/trevoga-1789237223.html

https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html

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в мире, здоровье - общество, испания, мадрид, италия