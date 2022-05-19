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В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.05.2022
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В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.05.2022
В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый зараженный оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), специалисты... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:58
2022-05-19T14:58
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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Первый зараженный оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), специалисты которого подтвердили диагноз у молодого человека, вернувшегося с Канарских островов."Пациент находится в изоляции в удовлетворительном общем состоянии, проводится эпидемиологическое исследование и установление контактов", - говорится в сообщении.Как отмечают специалисты, клиническая картина была характерной для данного заболевания, после чего вирус был оперативно выделен из образцов пораженной ткани при помощи молекулярного анализа.Институт сообщил, что молодой человек сам обратился в службу экстренной помощи одной из римских больниц. В данный момент специалисты изучают еще два подозрительных случая.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
https://ria.ru/20220518/trevoga-1789237223.html
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в мире, здоровье - общество, испания, мадрид, италия
14:58 19.05.2022
 
В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Италии выявили первый случай заражения обезьяньей оспой

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto Центр Флоренции, Италия
Центр Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto
Центр Флоренции, Италия. Архивное фото
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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Первый зараженный оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), специалисты которого подтвердили диагноз у молодого человека, вернувшегося с Канарских островов.
"Пациент находится в изоляции в удовлетворительном общем состоянии, проводится эпидемиологическое исследование и установление контактов", - говорится в сообщении.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 14:34
СМИ: в Мадриде объявили санитарную тревогу из-за вспышки обезьяньей оспы
Как отмечают специалисты, клиническая картина была характерной для данного заболевания, после чего вирус был оперативно выделен из образцов пораженной ткани при помощи молекулярного анализа.
Институт сообщил, что молодой человек сам обратился в службу экстренной помощи одной из римских больниц. В данный момент специалисты изучают еще два подозрительных случая.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ.
Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
Обезьяны породы капуцин-плакса - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий
 
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