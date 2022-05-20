https://ria.ru/20220520/ospa-1789648832.html
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2022
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля, пишет газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения одноименного РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:30
2022-05-20T09:30
2022-05-20T09:30
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля, пишет газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения одноименного автономного сообщества и данные двух больниц региона."Вирус ... начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большая часть известных случаев заражения произошли 7 и 8 мая", - говорится в сообщении издания.Согласно последним официальным данным, ПЦР-тесты подтвердили семь случаев заражения оспой обезьян в Испании, помимо этого зафиксированы еще 29 возможных случаев."Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни, хотя у нас есть данные о пациенте, у которого начали проявляться симптомы в конце апреля", - сообщила изданию генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид Елена Андрадас.Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.Случае заражения оспой обезьян выявлен уже в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220518/velikobritaniya-1789347710.html
https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мадрид, великобритания
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ
Газета El Pais: вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля, пишет газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения одноименного автономного сообщества и данные двух больниц региона.
"Вирус ... начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большая часть известных случаев заражения произошли 7 и 8 мая", - говорится в сообщении издания.
Согласно последним официальным данным, ПЦР-тесты подтвердили семь случаев заражения оспой обезьян в Испании
, помимо этого зафиксированы еще 29 возможных случаев.
"Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни, хотя у нас есть данные о пациенте, у которого начали проявляться симптомы в конце апреля", - сообщила изданию генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид
Елена Андрадас.
Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.
Случае заражения оспой обезьян выявлен уже в нескольких странах, в том числе Великобритании
, Швеции
, Италии
, Франции
, Австралии
и Канаде
.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.