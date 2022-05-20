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Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2022
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Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2022
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля, пишет газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения одноименного РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:30
2022-05-20T09:30
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля, пишет газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения одноименного автономного сообщества и данные двух больниц региона."Вирус ... начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большая часть известных случаев заражения произошли 7 и 8 мая", - говорится в сообщении издания.Согласно последним официальным данным, ПЦР-тесты подтвердили семь случаев заражения оспой обезьян в Испании, помимо этого зафиксированы еще 29 возможных случаев."Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни, хотя у нас есть данные о пациенте, у которого начали проявляться симптомы в конце апреля", - сообщила изданию генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид Елена Андрадас.Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.Случае заражения оспой обезьян выявлен уже в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, испания, мадрид, великобритания
09:30 20.05.2022
 
Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ

Газета El Pais: вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля, пишет газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения одноименного автономного сообщества и данные двух больниц региона.
"Вирус ... начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большая часть известных случаев заражения произошли 7 и 8 мая", - говорится в сообщении издания.
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Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании
Согласно последним официальным данным, ПЦР-тесты подтвердили семь случаев заражения оспой обезьян в Испании, помимо этого зафиксированы еще 29 возможных случаев.
"Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни, хотя у нас есть данные о пациенте, у которого начали проявляться симптомы в конце апреля", - сообщила изданию генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид Елена Андрадас.
Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.
Случае заражения оспой обезьян выявлен уже в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.
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Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
 
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