https://ria.ru/20220520/ospa-1789648832.html

Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ

Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2022

Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде еще в апреле, сообщили СМИ

Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля, пишет газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения одноименного РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:30

2022-05-20T09:30

2022-05-20T09:30

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля, пишет газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения одноименного автономного сообщества и данные двух больниц региона."Вирус ... начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большая часть известных случаев заражения произошли 7 и 8 мая", - говорится в сообщении издания.Согласно последним официальным данным, ПЦР-тесты подтвердили семь случаев заражения оспой обезьян в Испании, помимо этого зафиксированы еще 29 возможных случаев."Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни, хотя у нас есть данные о пациенте, у которого начали проявляться симптомы в конце апреля", - сообщила изданию генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид Елена Андрадас.Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.Случае заражения оспой обезьян выявлен уже в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220518/velikobritaniya-1789347710.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, мадрид, великобритания