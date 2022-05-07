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В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 07.05.2022
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В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян
В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 07.05.2022
В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян
Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:12
2022-05-07T16:28
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ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян, говорится в сообщении ведомства."UKHSA может подтвердить, что в Англии у человека была диагностирована оспа обезьян. У пациента есть недавняя история поездок из Нигерии, где, как полагают, он заразился этой инфекцией прежде чем отправиться в Великобританию", - отмечается в сообщении.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.В британском агентстве по здравоохранению добавили, что зараженный оспой обезьян пациент сейчас получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц."В качестве меры предосторожности эксперты UKHSA тесно сотрудничают с коллегами из Национальной службы здравоохранения и будут связываться с людьми, которые могли находиться в тесном контакте с этим человеком, чтобы предоставить информацию и медицинские рекомендации", - заявили в UKHSA.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20210804/ospa-1744160177.html
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англия, нигерия, в мире
16:12 07.05.2022 (обновлено: 16:28 07.05.2022)
 
В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян

Медики зафиксировали в Великобритании редкий случай заражения человека оспой обезьян

© AP Photo / Hannah McKayМедики в отделении больницы в Великобритании
Медики в отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Hannah McKay
Медики в отделении больницы в Великобритании. Архивное фото
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ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян, говорится в сообщении ведомства.
"UKHSA может подтвердить, что в Англии у человека была диагностирована оспа обезьян. У пациента есть недавняя история поездок из Нигерии, где, как полагают, он заразился этой инфекцией прежде чем отправиться в Великобританию", - отмечается в сообщении.
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Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.
В британском агентстве по здравоохранению добавили, что зараженный оспой обезьян пациент сейчас получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц.
"В качестве меры предосторожности эксперты UKHSA тесно сотрудничают с коллегами из Национальной службы здравоохранения и будут связываться с людьми, которые могли находиться в тесном контакте с этим человеком, чтобы предоставить информацию и медицинские рекомендации", - заявили в UKHSA.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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