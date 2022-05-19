https://ria.ru/20220519/ospa-1789501864.html
В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.05.2022
В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма, специалисты выясняют, есть ли другие инфицированные в стране,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:35
2022-05-19T15:35
2022-05-19T15:35
в мире
швеция
оспа
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МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма, специалисты выясняют, есть ли другие инфицированные в стране, сообщило в четверг управление здравоохранения королевства."Пациент в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом оспы обезьян, не имеет серьезную форму заболевания, но ему была оказана помощь. Пока неизвестно, где именно он заразился. Расследование все еще продолжается", - приводятся в сообщении слова врача-инфекциониста управления Клары Сонден.Сообщается, что теперь управление намерено обратиться к правительству страны с просьбой классифицировать оспу обезьян как общее опасное заболевание, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.
https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html
швеция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, оспа
В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян выявили у пациента в Швеции