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В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.05.2022
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В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.05.2022
В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма, специалисты выясняют, есть ли другие инфицированные в стране,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:35
2022-05-19T15:35
в мире
швеция
оспа
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МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма, специалисты выясняют, есть ли другие инфицированные в стране, сообщило в четверг управление здравоохранения королевства."Пациент в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом оспы обезьян, не имеет серьезную форму заболевания, но ему была оказана помощь. Пока неизвестно, где именно он заразился. Расследование все еще продолжается", - приводятся в сообщении слова врача-инфекциониста управления Клары Сонден.Сообщается, что теперь управление намерено обратиться к правительству страны с просьбой классифицировать оспу обезьян как общее опасное заболевание, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.
https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html
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в мире, швеция, оспа
15:35 19.05.2022
 
В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян выявили у пациента в Швеции

CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма, специалисты выясняют, есть ли другие инфицированные в стране, сообщило в четверг управление здравоохранения королевства.
"Пациент в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом оспы обезьян, не имеет серьезную форму заболевания, но ему была оказана помощь. Пока неизвестно, где именно он заразился. Расследование все еще продолжается", - приводятся в сообщении слова врача-инфекциониста управления Клары Сонден.
Сообщается, что теперь управление намерено обратиться к правительству страны с просьбой классифицировать оспу обезьян как общее опасное заболевание, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.
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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий
 
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