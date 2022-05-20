Рейтинг@Mail.ru
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/ospa-1789677051.html
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
Первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс, подтвердило в пятницу министерство здравоохранения Франции. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:47
2022-05-20T11:47
в мире
франция
оспа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс, подтвердило в пятницу министерство здравоохранения Франции.Как передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на министерство, заражённым оказался 29-летний человек. Он ушёл на самоизоляцию.Отмечается, что болезнь пока протекает без серьёзных осложнений.Заболевший не бывал в странах, где циркулирует обезьянья оспа.О первом возможном случае заражения оспой обезьян во Франции сообщили накануне.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, оспа
11:47 20.05.2022
 
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Минздрав Франции подтвердил первый случай заражения человека оспой обезьян

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс, подтвердило в пятницу министерство здравоохранения Франции.
Как передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на министерство, заражённым оказался 29-летний человек. Он ушёл на самоизоляцию.
Отмечается, что болезнь пока протекает без серьёзных осложнений.
Заболевший не бывал в странах, где циркулирует обезьянья оспа.
О первом возможном случае заражения оспой обезьян во Франции сообщили накануне.
Зрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
07:24
В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой
 
В миреФранцияОспа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала