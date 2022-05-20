https://ria.ru/20220520/ospa-1789677051.html

Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс, подтвердило в пятницу министерство здравоохранения Франции. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:47

2022-05-20T11:47

2022-05-20T11:47

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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс, подтвердило в пятницу министерство здравоохранения Франции.Как передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на министерство, заражённым оказался 29-летний человек. Он ушёл на самоизоляцию.Отмечается, что болезнь пока протекает без серьёзных осложнений.Заболевший не бывал в странах, где циркулирует обезьянья оспа.О первом возможном случае заражения оспой обезьян во Франции сообщили накануне.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, оспа