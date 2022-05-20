https://ria.ru/20220520/ospa-1789677051.html
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
Первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс, подтвердило в пятницу министерство здравоохранения Франции. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:47
2022-05-20T11:47
2022-05-20T11:47
в мире
франция
оспа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс, подтвердило в пятницу министерство здравоохранения Франции.Как передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на министерство, заражённым оказался 29-летний человек. Он ушёл на самоизоляцию.Отмечается, что болезнь пока протекает без серьёзных осложнений.Заболевший не бывал в странах, где циркулирует обезьянья оспа.О первом возможном случае заражения оспой обезьян во Франции сообщили накануне.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, оспа
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
Минздрав Франции подтвердил первый случай заражения человека оспой обезьян