https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

Запад создал на Украине военного титана, который его погубит

Запад создал на Украине военного титана, который его погубит - РИА Новости, 13.05.2022

Запад создал на Украине военного титана, который его погубит

Ситуация вокруг Украины становится для Запада все более противоречивой и сложной. Он вынужден сидеть даже не на двух, а на куда большем количестве стульев. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:01

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Ситуация вокруг Украины становится для Запада все более противоречивой и сложной. Он вынужден сидеть даже не на двух, а на куда большем количестве стульев.С одной стороны, Украина — главная ставка в борьбе против России. Отказ от активной поддержки Киева невозможен, поскольку это будет означать признание своего геополитического поражения. На это американцы и европейцы пойти не готовы, во всяком случае пока.С другой стороны — все громче звучат вразумляющие голоса, твердящие, что западные "ястребы" в своей агрессивной безудержности заводят конфронтацию — причем не только на Украине, а в целом в мире — слишком далеко. Возрастает опасность, что в конце концов будет пройдена точка невозврата, за которой единственно возможным развитием событий станет прямое столкновение ядерных держав.И похоже, эти голоса были услышаны. Во всяком случае, в последнее время все чаще приходят новости, указывающие на стремление американских властей несколько снизить эскалацию напряженности. Сюда можно отнести свежий инсайд The Washington Post об отказе Штатов снабжать Киев разведданными о местонахождении высокопоставленных российских офицеров. Еще более показательна история с отменой в последний момент выступления госсекретаря Энтони Блинкена по Китаю, которое, как ожидали, должно было быть максимально жестким и воинственным. А в итоге американцы и вовсе дали задний ход, заявив о неизменности своей позиции по Тайваню.С третьей стороны, поддержка Украины обходится Западу, особенно Штатам, все более дорого и становится все чувствительнее.Планируемый пакет помощи Вашингтона Киеву в размере беспрецедентных 40 миллиардов долларов, конечно, впечатляет. Вот только на дворе не 2011 год, когда запущенный ФРС печатный станок заливал долларовым водопадом любые проблемы без видимых побочных эффектов для населения США и Европы. Экономика перестала справляться с издержками такой безответственной политики, и ее продолжение бьет по стабильности самой западной системы, что чувствуют на себе граждане. Попытки же навесить ответственность за происходящее на "агрессию Путина" удаются не очень хорошо — большинство американцев винят в ухудшении социально-экономической ситуации и своего финансового положения власти страны. В этих обстоятельствах вливание диких сумм в забытую богом и тотально коррумпированную страну на другом конце света может обернуться массой неприятных сюрпризов дома. Первый случился уже вчера, когда сенатор Рэнд Пол заблокировал законопроект о 40 миллиардах, потребовав назначить генерального инспектора для контроля за выделяемыми средствами и заявив, что "мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США".Есть еще одна деликатная проблема — нарастание у Запада оружейного и конкретно ракетного дефицита. Суть в том, что на Украине слишком быстро расходуются поставляемые туда вооружения: Bloomberg подсчитал, что там за день уходит чуть ли не недельная норма. Запасы на натовских складах быстро истощаются, а предприятия американского ВПК из-за нехватки заводских мощностей и потери в предыдущий период компетентного персонала оказываются не способны нарастить производство до нужных темпов. У Европы ситуация еще хуже. Военные же действия затягиваются и разворачиваются таким образом, что украинской армии требуются неуклонно растущие поставки все более тяжелого и, как следствие, дорогостоящего вооружения, причем не старого, советского (оно уже фактически закончилось), а западного производства.При этом надо помнить, что Украина — только одно из направлений глобальной геополитической партии, а основные усилия США нацеливают все-таки на азиатский регион и конкретно против Китая. В результате ситуация действительно выглядит патовой для Запада, когда он вынужден тратить все больше ресурсов на Украине, хотя они ему остро нужны в других местах.Вполне закономерно, что там все чаще звучат мнения, что у НАТО и США в принципе отсутствуют долгосрочная стратегия и конечная цель в этом конфликте.В то же время представляется, что это несправедливый упрек, за которым скрывается лицемерие и нежелание определенных сил называть вещи своими именами.У Штатов (как и Европы) была и есть четкая цель на Украине: нанести геополитическое поражение России. Со стратегией достижения этой цели также вполне ясно: Москва должна была увязнуть на Украине — и в военном смысле, и в экономическом, и в политическом.Но спустя почти три месяца с начала специальной операции стало очевидно, что что-то пошло не так, — и увяз в этом самом украинском "болоте" сам Запад.Причины такого положения дел уже достаточно активно анализируются и выявляются. В частности, в Штатах и Европе признают, что они явно недооценили прочность российской экономики и ее готовность к "адским" санкциям. Также отмечают стойкость нашего национального характера, который переходит в мобилизационный режим в ситуации вызова стране.Однако наблюдение за ходом боевых действий наводит на мысль, что Запад совершил на Украине еще одну роковую ошибку. Как это ни парадоксально прозвучит, но причина его нарастающих проблем заключается и в том, что США и НАТО добились слишком больших успехов в модернизации украинской армии.Россию (во всяком случае, наше общество) удивил уровень подготовки и оснащенности украинских вооруженных формирований в сочетании с их высокой мотивированностью. Для россиян стало откровением осознание, насколько мощную силу, заточенную целенаправленно против нас, за восемь лет прокачала в военном и в идеологическом отношении у нас же под боком НАТО.Вот только есть подозрение, что Запад теперь уже и сам не рад, что у него все так хорошо получилось.У Соединенных Штатов и у Североатлантического альянса весьма обширный опыт подготовки вооруженных формирований в третьих странах. Однако у этого опыта имеется своя специфика. Американцы умеют очень здорово работать с парамилитарными, иррегулярными структурами. На их счету множество операций, когда они успешно действовали руками подготовленных и снабжаемых ими военно-политических движений, партизанских организаций, диверсионных групп и тому подобных структур.В работе с иностранными регулярными армиями у американцев все куда сложнее, много примеров громких провалов. Самым свежим можно считать катастрофу с афганской армией, которую Штаты создавали много лет, а она рассыпалась в считанные дни. Саудовской Аравии, вливающей колоссальные средства в свои вооруженные силы, десятилетия военно-технического сотрудничества с США тоже не особо помогли, что показал конфликт в Йемене.В общем, в этом отношении у Вашингтона скорее негативный опыт, свидетельствующий, что без полноценного боевого участия американцев подготовленные ими армии воевать обычно не способны.Так что украинцы преподнесли Западу большой сюрприз своей высокой боеспособностью, вот только сюрприз этот становится с каждым днем все более неприятным.Представим, какой могла быть ситуация, если бы события развивались по привычному для США и Европы сценарию. Россия проводила бы СВО по всем правилам военного искусства, требующего безоговорочного — в несколько раз — превосходства наступающих сил. В кратчайшие сроки ее армия смела бы сопротивление украинских военных и заняла бы значительную часть территории Украины (например, до Днепра или где там еще предполагали аналитики Пентагона).И все? Нет, тогда все только бы началось. Потому что под контролем России — и под ее ответственностью, в том числе финансовой — оказалась бы огромная территория с многомиллионным населением, у значительной части которого мозги промыты нацистской и русофобской пропагандой.Таким образом, были бы созданы идеальные условия для развертывания подпольной диверсионной и террористической борьбы, на которую и перешли бы украинские военные, разгромленные как регулярная армия. Западу оставалось бы только подбрасывать дровишек в этот костер в виде подготовки все новых бойцов "освободительного движения" и поставок легкого (и, соответственно, относительно дешевого) оружия.Вместо этого все пошло "неправильно".Россия проводит спецоперацию очень ограниченным контингентом. В свою очередь, украинская армия демонстрирует впечатляющую стойкость и неплохую натовскую выучку, что в сочетании с западной поддержкой (подготовка, советники, связь, разведданные, поставки вооружений и так далее и тому подобное) делает ее серьезным противником. В результате линия фронта сдвигается неторопливо. Россия контролирует не очень большие по размеру, но критически значимые пространства (промышленные узлы, сельхозземли, порты, выход в море и так далее), да еще по преимуществу с пророссийским населением.Таким образом, Москва вроде бы и увязла на Украине, как того и хотел Запад, но очевидно, что в таком формате это не является для нее непосильным бременем.Зато Западу оказался навязан классический вариант боевых действий двух регулярных армий, где благодаря его собственным усилиям украинская армия обречена на медленное — и, как следствие, очень дорогостоящее — поражение. Исход предрешен, но до него еще надо дожить, а до того предстоит платить, платить и платить. Находить финансовые средства, изыскивать разнообразные ресурсы, зачастую снимая их с других стратегически важных направлений, давить у себя растущее общественное недовольство и затыкать дыры внутри собственной экономики.И все это не в последнюю очередь потому, что украинцы оказались куда лучшими бойцами, чем ожидали американцы и европейцы.Запад еще сто раз успеет раскаяться, что когда-то ему пришла в голову "гениальная" мысль натравить друг на друга две части одного народа.

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авторы, украина, россия, сша, нато, энтони блинкен