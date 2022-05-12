02:14 12.05.2022 (обновлено: 02:51 12.05.2022)
США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ
WP: в США запретили передачу Киеву данных о военном руководстве России и целях вне Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц.
"Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. По информации официальных лиц, документ предназначен для сотрудников разведки на рабочем уровне и накладывает два широких запрета на категории данных, которыми США могут делиться с Украиной", — следует из материала газеты.
Согласно ее данным, первый запрет касается передачи Киеву "подробной информации, которая помогла бы лишить жизни представителей российского командования", включая высокопоставленных офицеров. Это касается в том числе главы Генштаба ВС Валерия Герасимова и главы Минобороны Сергея Шойгу, утверждают источники.
"Этот запрет не распространяется на российских офицеров, включая генералов, некоторые из которых погибли на поле боя", — указывают собеседники.
Вместе с тем, они добавляют, что из соображений осторожности в Вашингтоне все же приняли решение не предоставлять Киеву данные о генералах российской армии.
Под вторую категорию разведданных, которые запрещены к передаче, попадает "любая информация, способная помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории".
"Этот запрет отчасти нацелен на то, чтобы США не стали соучастником атак, которые Киев потенциально может совершить по территории России", — отмечают источники газеты.
Информация о местонахождении и передвижении российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине, передается Киеву "в режиме реального времени", утверждается в публикации. Она включает в себя спутниковые снимки, а также отчеты, полученные "из конфиденциальных источников в США".
Собеседники подчеркивают, что, хотя американская сторона предоставляет Киеву свои данные "в целях самозащиты", на практике Вашингтон имеет "очень ограниченный контроль" над тем, как украинские военные в дальнейшем используют полученную информацию.
"Это рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против США и их союзников, а также повышает угрозу возникновения прямого конфликта между двумя ядерными державами", — заявили американские должностные лица на условиях анонимности.
Американские СМИ ранее сообщали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Киеву информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.