Рейтинг@Mail.ru
США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/razveddannye-1788026389.html
США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ
США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ - РИА Новости, 12.05.2022
США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ
Администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:14
2022-05-12T02:51
в мире
сша
украина
россия
вашингтон
киев
валерий герасимов
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782217490_664:105:2820:1318_1920x0_80_0_0_a3687e0b768cf562c57a7a63407db94b.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц.Согласно ее данным, первый запрет касается передачи Киеву "подробной информации, которая помогла бы лишить жизни представителей российского командования", включая высокопоставленных офицеров. Это касается в том числе главы Генштаба ВС Валерия Герасимова и главы Минобороны Сергея Шойгу, утверждают источники."Этот запрет не распространяется на российских офицеров, включая генералов, некоторые из которых погибли на поле боя", — указывают собеседники.Вместе с тем, они добавляют, что из соображений осторожности в Вашингтоне все же приняли решение не предоставлять Киеву данные о генералах российской армии.Под вторую категорию разведданных, которые запрещены к передаче, попадает "любая информация, способная помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории".Информация о местонахождении и передвижении российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине, передается Киеву "в режиме реального времени", утверждается в публикации. Она включает в себя спутниковые снимки, а также отчеты, полученные "из конфиденциальных источников в США".Собеседники подчеркивают, что, хотя американская сторона предоставляет Киеву свои данные "в целях самозащиты", на практике Вашингтон имеет "очень ограниченный контроль" над тем, как украинские военные в дальнейшем используют полученную информацию."Это рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против США и их союзников, а также повышает угрозу возникновения прямого конфликта между двумя ядерными державами", — заявили американские должностные лица на условиях анонимности.Американские СМИ ранее сообщали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Киеву информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html
https://ria.ru/20220512/izolyatsiya-1788025173.html
https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html
сша
украина
россия
вашингтон
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782217490_274:0:2807:1900_1920x0_80_0_0_7533c42652a1ddb6eec611fefe16dee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, вашингтон, киев, валерий герасимов, сергей шойгу, министерство обороны сша, владимир путин
02:14 12.05.2022 (обновлено: 02:51 12.05.2022)
 
США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ

WP: в США запретили передачу Киеву данных о военном руководстве России и целях вне Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц.

"Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. По информации официальных лиц, документ предназначен для сотрудников разведки на рабочем уровне и накладывает два широких запрета на категории данных, которыми США могут делиться с Украиной", — следует из материала газеты.

Согласно ее данным, первый запрет касается передачи Киеву "подробной информации, которая помогла бы лишить жизни представителей российского командования", включая высокопоставленных офицеров. Это касается в том числе главы Генштаба ВС Валерия Герасимова и главы Минобороны Сергея Шойгу, утверждают источники.
"Этот запрет не распространяется на российских офицеров, включая генералов, некоторые из которых погибли на поле боя", — указывают собеседники.
Вместе с тем, они добавляют, что из соображений осторожности в Вашингтоне все же приняли решение не предоставлять Киеву данные о генералах российской армии.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 08:00
"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии
Под вторую категорию разведданных, которые запрещены к передаче, попадает "любая информация, способная помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории".
"Этот запрет отчасти нацелен на то, чтобы США не стали соучастником атак, которые Киев потенциально может совершить по территории России", — отмечают источники газеты.
Информация о местонахождении и передвижении российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине, передается Киеву "в режиме реального времени", утверждается в публикации. Она включает в себя спутниковые снимки, а также отчеты, полученные "из конфиденциальных источников в США".
Собеседники подчеркивают, что, хотя американская сторона предоставляет Киеву свои данные "в целях самозащиты", на практике Вашингтон имеет "очень ограниченный контроль" над тем, как украинские военные в дальнейшем используют полученную информацию.
"Это рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против США и их союзников, а также повышает угрозу возникновения прямого конфликта между двумя ядерными державами", — заявили американские должностные лица на условиях анонимности.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
01:23
В конгрессе одобрили инициативы по изоляции России и ужесточению санкций
Американские СМИ ранее сообщали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Киеву информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 08:00
Почему Байден боится оказаться на одном фото с Путиным
 
В миреСШАУкраинаРоссияВашингтонКиевВалерий ГерасимовСергей ШойгуМинистерство обороны СШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала