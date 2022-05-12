https://ria.ru/20220512/razveddannye-1788026389.html

США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ

США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ - РИА Новости, 12.05.2022

США издали руководство по обмену разведданными с Киевом, сообщило СМИ

Администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T02:14

2022-05-12T02:14

2022-05-12T02:51

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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц.Согласно ее данным, первый запрет касается передачи Киеву "подробной информации, которая помогла бы лишить жизни представителей российского командования", включая высокопоставленных офицеров. Это касается в том числе главы Генштаба ВС Валерия Герасимова и главы Минобороны Сергея Шойгу, утверждают источники."Этот запрет не распространяется на российских офицеров, включая генералов, некоторые из которых погибли на поле боя", — указывают собеседники.Вместе с тем, они добавляют, что из соображений осторожности в Вашингтоне все же приняли решение не предоставлять Киеву данные о генералах российской армии.Под вторую категорию разведданных, которые запрещены к передаче, попадает "любая информация, способная помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории".Информация о местонахождении и передвижении российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине, передается Киеву "в режиме реального времени", утверждается в публикации. Она включает в себя спутниковые снимки, а также отчеты, полученные "из конфиденциальных источников в США".Собеседники подчеркивают, что, хотя американская сторона предоставляет Киеву свои данные "в целях самозащиты", на практике Вашингтон имеет "очень ограниченный контроль" над тем, как украинские военные в дальнейшем используют полученную информацию."Это рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против США и их союзников, а также повышает угрозу возникновения прямого конфликта между двумя ядерными державами", — заявили американские должностные лица на условиях анонимности.Американские СМИ ранее сообщали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Киеву информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html

https://ria.ru/20220512/izolyatsiya-1788025173.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

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вашингтон

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