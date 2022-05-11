10:29 11.05.2022 (обновлено: 13:02 11.05.2022)
Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине
Le Monde: поддержка США Украины скрывает отсутствие долгосрочной стратегии
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За американской эйфорией от поддержки Украины и стремлением любой ценой добиться поражения России скрывается отсутствие долгосрочной стратегии и конечной цели в конфликте, пишет Le Monde.
"Разговоры о победе и ослаблении России вызывают серьезную тревогу. Речь сейчас ведется исключительно об украинских потребностях: больше ракет Stinger и Javelin, боеприпасов и беспилотников. <…> Но я не слышу о военных целях. Куда мы движемся?" — цитирует издание научного сотрудника Совета по международным отношениям Чарльза Купчана.
В кругах экспертов по внешней политике чувствуется только стремление наказать Москву, отмечает газета.
"Лозунг "Помощь Украине" подразумевает множество потенциальных сценариев, которые казались невозможными еще два месяца назад. Американская армия уже организовала в Германии обучение для 200 украинских военнослужащих по использованию гаубиц М-777", — говорится в публикации.
"Чем больше успехов появляется у украинских военных, тем больше соблазн продолжать войну, несмотря на человеческие и материальные потери", — замечает автор.
В итоге он задался вопросом: "Какова цель США и как далеко может зайти поддержка Вашингтоном Киева?"
На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин по итогам визита в Киев заявил, что США стремятся ослабить Россию так, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине". Его слова вызвали волну критики в России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее затягиванию "хоть до последнего украинца". По мнению посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции на мировой арене.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.