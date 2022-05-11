https://ria.ru/20220511/ukraina-1787843694.html

Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине

Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине - РИА Новости, 11.05.2022

Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине

За американской эйфорией от поддержки Украины и стремлением любой ценой добиться поражения России скрывается отсутствие долгосрочной стратегии и конечной цели в РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:29

2022-05-11T10:29

2022-05-11T13:02

в мире

николай патрушев

анатолий антонов

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За американской эйфорией от поддержки Украины и стремлением любой ценой добиться поражения России скрывается отсутствие долгосрочной стратегии и конечной цели в конфликте, пишет Le Monde.В кругах экспертов по внешней политике чувствуется только стремление наказать Москву, отмечает газета."Лозунг "Помощь Украине" подразумевает множество потенциальных сценариев, которые казались невозможными еще два месяца назад. Американская армия уже организовала в Германии обучение для 200 украинских военнослужащих по использованию гаубиц М-777", — говорится в публикации.И, в отличие от Европы, подчеркивает газета, Вашингтон даже не упоминает о возможности дипломатического урегулирования конфликта."Чем больше успехов появляется у украинских военных, тем больше соблазн продолжать войну, несмотря на человеческие и материальные потери", — замечает автор.В итоге он задался вопросом: "Какова цель США и как далеко может зайти поддержка Вашингтоном Киева?"На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин по итогам визита в Киев заявил, что США стремятся ослабить Россию так, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине". Его слова вызвали волну критики в России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее затягиванию "хоть до последнего украинца". По мнению посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции на мировой арене.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/pozitsiya-1787813862.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, николай патрушев, анатолий антонов, владимир путин, россия, украина, москва, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии