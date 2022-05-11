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Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине
Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине
За американской эйфорией от поддержки Украины и стремлением любой ценой добиться поражения России скрывается отсутствие долгосрочной стратегии и конечной цели в РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:29
2022-05-11T13:02
в мире
николай патрушев
анатолий антонов
владимир путин
россия
украина
москва
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За американской эйфорией от поддержки Украины и стремлением любой ценой добиться поражения России скрывается отсутствие долгосрочной стратегии и конечной цели в конфликте, пишет Le Monde.В кругах экспертов по внешней политике чувствуется только стремление наказать Москву, отмечает газета."Лозунг "Помощь Украине" подразумевает множество потенциальных сценариев, которые казались невозможными еще два месяца назад. Американская армия уже организовала в Германии обучение для 200 украинских военнослужащих по использованию гаубиц М-777", — говорится в публикации.И, в отличие от Европы, подчеркивает газета, Вашингтон даже не упоминает о возможности дипломатического урегулирования конфликта."Чем больше успехов появляется у украинских военных, тем больше соблазн продолжать войну, несмотря на человеческие и материальные потери", — замечает автор.В итоге он задался вопросом: "Какова цель США и как далеко может зайти поддержка Вашингтоном Киева?"На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин по итогам визита в Киев заявил, что США стремятся ослабить Россию так, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине". Его слова вызвали волну критики в России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее затягиванию "хоть до последнего украинца". По мнению посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции на мировой арене.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, николай патрушев, анатолий антонов, владимир путин, россия, украина, москва, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:29 11.05.2022 (обновлено: 13:02 11.05.2022)
 
Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине

Le Monde: поддержка США Украины скрывает отсутствие долгосрочной стратегии

© РИА Новости / Юки ИвамураЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За американской эйфорией от поддержки Украины и стремлением любой ценой добиться поражения России скрывается отсутствие долгосрочной стратегии и конечной цели в конфликте, пишет Le Monde.

"Разговоры о победе и ослаблении России вызывают серьезную тревогу. Речь сейчас ведется исключительно об украинских потребностях: больше ракет Stinger и Javelin, боеприпасов и беспилотников. <…> Но я не слышу о военных целях. Куда мы движемся?" — цитирует издание научного сотрудника Совета по международным отношениям Чарльза Купчана.

В кругах экспертов по внешней политике чувствуется только стремление наказать Москву, отмечает газета.
"Лозунг "Помощь Украине" подразумевает множество потенциальных сценариев, которые казались невозможными еще два месяца назад. Американская армия уже организовала в Германии обучение для 200 украинских военнослужащих по использованию гаубиц М-777", — говорится в публикации.
И, в отличие от Европы, подчеркивает газета, Вашингтон даже не упоминает о возможности дипломатического урегулирования конфликта.
"Чем больше успехов появляется у украинских военных, тем больше соблазн продолжать войну, несмотря на человеческие и материальные потери", — замечает автор.
В итоге он задался вопросом: "Какова цель США и как далеко может зайти поддержка Вашингтоном Киева?"
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 01:30
Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции, заявили в США
На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин по итогам визита в Киев заявил, что США стремятся ослабить Россию так, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине". Его слова вызвали волну критики в России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее затягиванию "хоть до последнего украинца". По мнению посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции на мировой арене.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 12:53
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В миреНиколай ПатрушевАнатолий АнтоновВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваМинистерство обороны СШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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