22:10 11.05.2022 (обновлено: 09:04 12.05.2022)
Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной
Прайс: США поддерживают политику единого Китая и выступают против независимости Тайваня
© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Американский дипломат подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении острова "не претерпела изменений".
Вместе с тем представитель Госдепа напомнил, что США и Тайвань связывают "тесные, прочные отношения", которые во многом основываются на обоюдных интересах по поддержанию безопасности в азиатском регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.