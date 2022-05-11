https://ria.ru/20220511/kitay-1788010265.html

Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной

Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной - РИА Новости, 12.05.2022

Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной

США не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-11T22:10

2022-05-11T22:10

2022-05-12T09:04

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс."Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Американский дипломат подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении острова "не претерпела изменений".Вместе с тем представитель Госдепа напомнил, что США и Тайвань связывают "тесные, прочные отношения", которые во многом основываются на обоюдных интересах по поддержанию безопасности в азиатском регионе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220511/nato-1787965761.html

https://ria.ru/20220506/kitay-1787320222.html

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в мире, тайвань, китай, сша