Рейтинг@Mail.ru
Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/kitay-1788010265.html
Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной
Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной - РИА Новости, 12.05.2022
Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной
США не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-11T22:10
2022-05-12T09:04
в мире
тайвань
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760473714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ce120a80cb1e6aefc7465a637f87444.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс."Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Американский дипломат подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении острова "не претерпела изменений".Вместе с тем представитель Госдепа напомнил, что США и Тайвань связывают "тесные, прочные отношения", которые во многом основываются на обоюдных интересах по поддержанию безопасности в азиатском регионе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220511/nato-1787965761.html
https://ria.ru/20220506/kitay-1787320222.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760473714_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fc220ea38bcca038dbfe96a492849ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша
22:10 11.05.2022 (обновлено: 09:04 12.05.2022)
 
Госдеп заявил, что позиция США по Тайваню осталась неизменной

Прайс: США поддерживают политику единого Китая и выступают против независимости Тайваня

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Американский дипломат подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении острова "не претерпела изменений".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 17:32
Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит в Китае противника
Вместе с тем представитель Госдепа напомнил, что США и Тайвань связывают "тесные, прочные отношения", которые во многом основываются на обоюдных интересах по поддержанию безопасности в азиатском регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 21:57
В Пентагоне не видят признаков того, что Китай намерен напасть на Тайвань
 
В миреТайваньКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала