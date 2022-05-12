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Сенатор от Кентукки заблокировал проект о дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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Сенатор от Кентукки заблокировал проект о дополнительной помощи Украине
Сенатор от Кентукки заблокировал проект о дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Сенатор от Кентукки заблокировал проект о дополнительной помощи Украине
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в четверг заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-12T23:09
2022-05-13T08:29
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в четверг заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму почти 40 миллиардов долларов.В ходе выступления, которое транслировал канал C-Span, конгрессмен обосновал свой отказ поддержать законопроект высокими рисками для экономики."Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США", — сказал он. По его словам, конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет государственная казна в случае принятия такой инициативы."Самая большая угроза для США сегодня — это госдолг, инфляция и обрушение доллара", - подчеркнул сенатор.Сенатор подчеркнул, что США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.Пол попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Данная поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.Ранее палата представителей утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи, направив законопроект на голосование в сенат. Как отмечали в Госдепартаменте США, Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, чак шумер
23:09 12.05.2022 (обновлено: 08:29 13.05.2022)
 
Сенатор от Кентукки заблокировал проект о дополнительной помощи Украине

Сенатор США Рэнд Пол заблокировал законопроект о помощи Украине в $40 миллиардов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в четверг заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму почти 40 миллиардов долларов.
В ходе выступления, которое транслировал канал C-Span, конгрессмен обосновал свой отказ поддержать законопроект высокими рисками для экономики.
"Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США", — сказал он.
По его словам, конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет государственная казна в случае принятия такой инициативы.
"Самая большая угроза для США сегодня — это госдолг, инфляция и обрушение доллара", - подчеркнул сенатор.
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Сенатор подчеркнул, что США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
Пол попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Данная поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.
Ранее палата представителей утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи, направив законопроект на голосование в сенат. Как отмечали в Госдепартаменте США, Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.
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Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.
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