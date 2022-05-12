https://ria.ru/20220512/pomosch-1788024850.html

Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России

Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России - РИА Новости, 12.05.2022

Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что совместно с союзниками США обеспечат Киев всем необходимым для "самозащиты", так как, по его мнению, спецоперация России... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T01:20

2022-05-12T01:20

2022-05-12T01:20

специальная военная операция на украине

в мире

бен уоллес

владимир путин

сергей нарышкин

украина

сша

киев

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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что совместно с союзниками США обеспечат Киев всем необходимым для "самозащиты", так как, по его мнению, спецоперация России на Украине вступила в "новую, не менее опасную фазу".Ранее госдеп заявил, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в размере беспрецедентных 40 миллиардов долларов, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины. При этом Остин ранее заявлял, что США требуют от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое Штатами оружие.Шеф оборонного ведомства США отметил, что отношения с Великобританией сейчас "прочны и даже более жизнеспособны", нежели до начала российской спецоперации. "США и Великобритания тверды в своей солидарности и армией Украины и ее народом. Мир восхищается их мужеством. И я горд, что работаю с вами, чтобы помочь Украине защитить ее демократию", — указал Остин.Глава британского минобороны поблагодарил Остина за прилагаемые руководством США усилия по поддержке союзников по НАТО и похвалил сам альянс, который, по его словам, "жизнеспособен, силен и сплочен".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.При этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что США поставили перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе.

https://ria.ru/20220511/oruzhie-1787979461.html

https://ria.ru/20220512/dolgi-1788023521.html

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сша

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в мире, бен уоллес, владимир путин, сергей нарышкин, украина, сша, киев, министерство обороны сша, нато, вашингтон