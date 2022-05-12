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Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/pomosch-1788024850.html
Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России
Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России - РИА Новости, 12.05.2022
Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что совместно с союзниками США обеспечат Киев всем необходимым для "самозащиты", так как, по его мнению, спецоперация России... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T01:20
2022-05-12T01:20
специальная военная операция на украине
в мире
бен уоллес
владимир путин
сергей нарышкин
украина
сша
киев
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что совместно с союзниками США обеспечат Киев всем необходимым для "самозащиты", так как, по его мнению, спецоперация России на Украине вступила в "новую, не менее опасную фазу".Ранее госдеп заявил, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в размере беспрецедентных 40 миллиардов долларов, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины. При этом Остин ранее заявлял, что США требуют от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое Штатами оружие.Шеф оборонного ведомства США отметил, что отношения с Великобританией сейчас "прочны и даже более жизнеспособны", нежели до начала российской спецоперации. "США и Великобритания тверды в своей солидарности и армией Украины и ее народом. Мир восхищается их мужеством. И я горд, что работаю с вами, чтобы помочь Украине защитить ее демократию", — указал Остин.Глава британского минобороны поблагодарил Остина за прилагаемые руководством США усилия по поддержке союзников по НАТО и похвалил сам альянс, который, по его словам, "жизнеспособен, силен и сплочен".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.При этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что США поставили перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе.
https://ria.ru/20220511/oruzhie-1787979461.html
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в мире, бен уоллес, владимир путин, сергей нарышкин, украина, сша, киев, министерство обороны сша, нато, вашингтон
01:20 12.05.2022
 
Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России

Шеф Пентагона Остин: США помогают Украине на фоне начала новой фазы спецоперации России

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что совместно с союзниками США обеспечат Киев всем необходимым для "самозащиты", так как, по его мнению, спецоперация России на Украине вступила в "новую, не менее опасную фазу".
Ранее госдеп заявил, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в размере беспрецедентных 40 миллиардов долларов, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины. При этом Остин ранее заявлял, что США требуют от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое Штатами оружие.
"Российское вторжение вступило в новую, не менее опасную фазу. Однако мы продолжим работать вместе и решительно, чтобы дать Украине то, что ей нужно для самозащиты сейчас и в будущем", — сказал Остин по итогам личной встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Вашингтоне. Слова Остина распространила пресс-служба Пентагона.
Шеф оборонного ведомства США отметил, что отношения с Великобританией сейчас "прочны и даже более жизнеспособны", нежели до начала российской спецоперации. "США и Великобритания тверды в своей солидарности и армией Украины и ее народом. Мир восхищается их мужеством. И я горд, что работаю с вами, чтобы помочь Украине защитить ее демократию", — указал Остин.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 18:37Специальная военная операция на Украине
Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием
Глава британского минобороны поблагодарил Остина за прилагаемые руководством США усилия по поддержке союзников по НАТО и похвалил сам альянс, который, по его словам, "жизнеспособен, силен и сплочен".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
При этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что США поставили перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБен УоллесВладимир ПутинСергей НарышкинУкраинаСШАКиевМинистерство обороны СШАНАТОВашингтон
 
 
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