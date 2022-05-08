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Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану - РИА Новости, 08.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану
Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану - РИА Новости, 08.05.2022
Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану
Иран — одно из открытых для россиян бюджетных направлений, туда уже летает "Аэрофлот" и теперь собирается Nordwind. Это, конечно, в большей степени страна для... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:10
2022-05-08T08:07
туризм
туризм
иран
тегеран (город)
йезд
мид ирана
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Иран — одно из открытых для россиян бюджетных направлений, туда уже летает "Аэрофлот" и теперь собирается Nordwind. Это, конечно, в большей степени страна для экскурсионного отдыха — там действительно много интересных достопримечательностей. Горы и моря (Каспийское и Персидский залив) тоже имеются, но есть нюансы. Как подготовиться к поездке, что смотреть и покупать — в материале РИА Новости.Валюта и дресс-кодЭта страна российским туристам почти не знакомая. Высокий сезон здесь — в апреле и мае, а также в сентябре и октябре. Лететь четыре с половиной часа (не дольше, чем в Египет). Север Ирана — на широте турецкой Антальи, и море, общее с Россией, есть — Каспийское. Но поездка сюда — приключение, требующее подготовки."В стране действуют исламские нормы. Короткие юбки и брюки под запретом по закону", — рассказывает гид Элина Монтасэри. Если платок упадет с головы, иранке сделают замечание, иностранке тоже напомнят о правилах — вежливо, обычно через сопровождающих.Мужчинам не рекомендуется появляться в шортах, бриджах и майках. Футболка годится, добавляет экскурсовод Руслан Абрамович.Нарушителей дресс-кода полиция может оштрафовать на 50 долларов и сделать пометку в паспорте, хотя это редкость, говорит Монтасэри.Нужно запаситесь наличными. Поскольку Иран давно под санкциями, Visa и Mastercard там нет. "Берите евро или доллары, причем последние выгоднее, — объясняет Абрамович. — Главное, везти купюры нового образца, то есть голубого цвета — зеленые могут не взять или обменять по плохому курсу".Обменники в Иране называются "сарафи". Официальная денежная единица — риал, но в магазинах, ресторанах, на базаре цены часто указывают в туманах, которые были в ходу до 1932 года. Один туман — это десять риалов. Стоимость товаров лучше уточнять.Ввозить спиртное и табак в страну запрещено. Курильщики могут взять с собой две пачки сигарет. Нельзя пересекать границу с продуктами из свинины (колбасы), принадлежностями для азартных игр (карты, кости, лотерейные билеты), оборудованием для фото- и видеосъемки с воздуха.Сколько стоит турВ мае добраться в Тегеран можно "Аэрофлотом" и иранской Mahan Air, билет — от 26 тысяч рублей, сообщила пресс-секретарь сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Еще несколько авиакомпаний планируют запустить рейсы в ближайшие недели. Например, у Nordwind появились билеты на 31 мая.Большинство путешественников выбирают экскурсионные туры, чтобы увидеть памятники Древней Персии, необычные мечети, восточные базары, отмечает менеджер туроператора "Ванд" Татьяна Маркова. Недельная групповая поездка — от 733 евро, перелет — отдельно. Полная "экскурсионка" обойдется в сумму от 106 тысяч рублей.На юге туристы отдыхают на красивом курортном острове Киш (Персидский залив). Однако проводить время на пляже семьям приходится раздельно — территория делится на мужскую и женскую.Впрочем, в Иран часто отправляются по делам. Там нередко проводят выставки, например, нефтяные и газовые.По данным OneTwoTrip, страна находится лишь на 63-м месте в списке тех, куда россияне покупают авиабилеты.Непростая визаУ туриста должна быть медстраховка, в которой написано, что она действует именно на территории Ирана. Часто встречающееся "на весь мир" не подойдет.Привитым любой вакциной путешественникам старше 12 лет нужно предъявить QR-код, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до визита, говорится на сайте консульства Ирана.Нужна виза. Ее не ставят в паспорт, а выдают на отдельном листе. Получить можно в Москве в консульстве в течение двух недель с момента подачи документов. Стоит 40 евро. Другой вариант — в аэропорту прилета, но уже за 70 евро.В любом случае понадобится референс-код — предварительное одобрение МИД Ирана, выдаваемое после заполнения анкеты в электронном виде. Оформить его проще всего через иранское турагентство. Процедура занимает до трех дней, сообщил старший менеджер по Ближнему Востоку туроператора "Арт-Тур" Александр Воробьев. "Ворота Ирана"А теперь о том, ради чего преодолевать такие сложности. Столицу государства, Тегеран, расположенный у подножия Эльбруса (это другой Эльбрус, не наш), называют "воротами Ирана". Увидеть город как на ладони можно с телебашни Бордже Милад — самого высокого здания страны (435 метров). Еще одна точка для панорамных снимков — гора Точал высотой 3964 метра. Туда поднимают на фуникулере, рассказывает Руслан Абрамович.Узнаваемое место — башня Азади, то есть Свободы. Это символ столицы, построили в честь Персидской империи, которой в 1971-м исполнялось 2,5 тысячи лет. Рядом — "поющие" фонтаны, библиотека, кинотеатр.Обязательная часть программы — посещение Голестана, или "Дворца роз". Потрясающей красоты сооружение, возведенное в середине XVI века, раньше было резиденцией династии Каджаров. Сейчас там музеи: антропологический, фотографии, а также портретная и картинная галереи. В мраморном тронном зале — царский трон Тахти-Тавус, усыпанный алмазами.Дворец Саадабад, построенный в прошлом веке, был резиденцией шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Теперь тут тоже музеи — военный, воды, изящных искусств. Археологические находки, керамические сосуды, редкие книги и монеты можно увидеть в Иранском национальном музее. Короны, тиары, ожерелья, инкрустированные драгоценными камнями мечи и щиты — в Национальной сокровищнице.Кстати, если будете в Иране зимой, стоит покататься на лыжах: в 125 километрах от столицы находится один из самых высокогорных курортов мира — Дизин. Максимальная высота — 3600 метров, перепад — 950 метров, работают 16 подъемников.По местам Аладдина и Афанасия НикитинаДревняя Персия считается родиной "Тысячи и одной ночи" — сборника сказок о приключениях, любви, волшебниках и злодеях. Персонажи — Аладдин, Шахерезада, Синдбад-мореход — знакомы миллионам.В городе Йезд, основанном в оазисе в III веке до нашей эры, сохранились старинные глиняные дома. Другая особенность местной архитектуры — десятки ветряных башен с прорезями для естественной вентиляции. Йезд стоял на Великом шелковом пути, там останавливался Марко Поло, это место упоминал Афанасий Никитин в "Хождении за три моря". И, как считается, Йезд послужил прототипом Аграбы — города, где жил Аладдин.В Кашане погуляйте по крышам традиционного восточного базара, советует Руслан Абрамович. Купите розовую воду — тут один из центров ее производства. Еще нужно увидеть старинный караван-сарай Амин Од-Довла и богатые купеческие дома XIX века. В Исфахане — третьем по величине в стране — памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО: площадь Имама XVII века, мечеть Джами, которой больше тысячи лет. Еще там — дворец Али Капу. Недалеко — восточный базар, самый длинный крытый рынок в мире. Двухкилометровая улица связывает старый и новый город.Мосты через реку Заянде — особая достопримечательность Исфахана. Их 11, самый известный — Си-о-се-поль. Построенный в 1602 году, он состоит из 33 арок, красиво подсвеченных вечером. В опоре моста — чайхана, там закажите сладости и кальян.Шираз, столицу Персии конца XVIII века, называют городом поэтов, цветов и вина. Рядом — руины древнего Персеполиса, а также археологическая зона Накше-Рустам: гробницы, барельефы и письмена.На память об Иране покупайте сладости — халву, сухофрукты, рекомендует Элина Монтесэри. Еще — специи, шафран, которого тут два десятка видов, фисташки, бирюзу и знаменитые ковры. Правда, вывозить запрещено те, что сделаны вручную, если их размер превышает 24 квадратных метра.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
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Мария Селиванова
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08:10 08.05.2022
 

Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану

CC BY 2.0 / Ninara / Yazd IranВид на город Йезд
Вид на город Йезд - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
CC BY 2.0 / Ninara / Yazd Iran
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Иран — одно из открытых для россиян бюджетных направлений, туда уже летает "Аэрофлот" и теперь собирается Nordwind. Это, конечно, в большей степени страна для экскурсионного отдыха — там действительно много интересных достопримечательностей. Горы и моря (Каспийское и Персидский залив) тоже имеются, но есть нюансы. Как подготовиться к поездке, что смотреть и покупать — в материале РИА Новости.

Валюта и дресс-код

Эта страна российским туристам почти не знакомая. Высокий сезон здесь — в апреле и мае, а также в сентябре и октябре. Лететь четыре с половиной часа (не дольше, чем в Египет). Север Ирана — на широте турецкой Антальи, и море, общее с Россией, есть — Каспийское. Но поездка сюда — приключение, требующее подготовки.
"В стране действуют исламские нормы. Короткие юбки и брюки под запретом по закону", — рассказывает гид Элина Монтасэри. Если платок упадет с головы, иранке сделают замечание, иностранке тоже напомнят о правилах — вежливо, обычно через сопровождающих.
Мужчинам не рекомендуется появляться в шортах, бриджах и майках. Футболка годится, добавляет экскурсовод Руслан Абрамович.
© Pixabay / icenordicЖенщины в Тегеране
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / icenordic
Женщины в Тегеране
Нарушителей дресс-кода полиция может оштрафовать на 50 долларов и сделать пометку в паспорте, хотя это редкость, говорит Монтасэри.
Нужно запаситесь наличными. Поскольку Иран давно под санкциями, Visa и Mastercard там нет. "Берите евро или доллары, причем последние выгоднее, — объясняет Абрамович. — Главное, везти купюры нового образца, то есть голубого цвета — зеленые могут не взять или обменять по плохому курсу".
© Pixabay / m-j-abbasi-dБазар в Исхафане
Базар в Исхафане - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / m-j-abbasi-d
Базар в Исхафане
Обменники в Иране называются "сарафи". Официальная денежная единица — риал, но в магазинах, ресторанах, на базаре цены часто указывают в туманах, которые были в ходу до 1932 года. Один туман — это десять риалов. Стоимость товаров лучше уточнять.
Ввозить спиртное и табак в страну запрещено. Курильщики могут взять с собой две пачки сигарет. Нельзя пересекать границу с продуктами из свинины (колбасы), принадлежностями для азартных игр (карты, кости, лотерейные билеты), оборудованием для фото- и видеосъемки с воздуха.

Сколько стоит тур

В мае добраться в Тегеран можно "Аэрофлотом" и иранской Mahan Air, билет — от 26 тысяч рублей, сообщила пресс-секретарь сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Еще несколько авиакомпаний планируют запустить рейсы в ближайшие недели. Например, у Nordwind появились билеты на 31 мая.
© Pixabay / mohammadshahhosseiniВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / mohammadshahhosseini
Вид на Тегеран
Большинство путешественников выбирают экскурсионные туры, чтобы увидеть памятники Древней Персии, необычные мечети, восточные базары, отмечает менеджер туроператора "Ванд" Татьяна Маркова.
Недельная групповая поездка — от 733 евро, перелет — отдельно. Полная "экскурсионка" обойдется в сумму от 106 тысяч рублей.

Хотя с севера страна омывается водами Каспийского моря, а с юга — Персидского залива, пляжный отдых там не особенно интересен. "На Каспии почти нет оборудованных курортов", — поясняет Маркова.

На юге туристы отдыхают на красивом курортном острове Киш (Персидский залив). Однако проводить время на пляже семьям приходится раздельно — территория делится на мужскую и женскую.
CC BY 4.0 / Hossein Tahavouri / Остров Киш в Иране
Остров Киш в Иране
1 из 2
Остров Киш в Иране
CC BY 4.0 / Hossein Tahavouri /
© Pixabay / saeed_aminian

Пляж на острове Киш, Иран

Пляж на острове Киш, Иран
2 из 2

Пляж на острове Киш, Иран

© Pixabay / saeed_aminian
1 из 2
Остров Киш в Иране
CC BY 4.0 / Hossein Tahavouri /
2 из 2

Пляж на острове Киш, Иран

© Pixabay / saeed_aminian
Впрочем, в Иран часто отправляются по делам. Там нередко проводят выставки, например, нефтяные и газовые.
По данным OneTwoTrip, страна находится лишь на 63-м месте в списке тех, куда россияне покупают авиабилеты.

Непростая виза

У туриста должна быть медстраховка, в которой написано, что она действует именно на территории Ирана. Часто встречающееся "на весь мир" не подойдет.
CC BY 3.0 / Darafsh / Иранский национальный музей
Иранский национальный музей - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY 3.0 / Darafsh /
Иранский национальный музей
Привитым любой вакциной путешественникам старше 12 лет нужно предъявить QR-код, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до визита, говорится на сайте консульства Ирана.
Нужна виза. Ее не ставят в паспорт, а выдают на отдельном листе. Получить можно в Москве в консульстве в течение двух недель с момента подачи документов. Стоит 40 евро. Другой вариант — в аэропорту прилета, но уже за 70 евро.
Мужчина на верблюде в пустыне Катара - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 08:00Туризм
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В любом случае понадобится референс-код — предварительное одобрение МИД Ирана, выдаваемое после заполнения анкеты в электронном виде. Оформить его проще всего через иранское турагентство. Процедура занимает до трех дней, сообщил старший менеджер по Ближнему Востоку туроператора "Арт-Тур" Александр Воробьев.

"Самостоятельно получить визу в Иран очень сложно, даже если вы забронировали отель и купили авиабилеты", — предупреждает он.

"Ворота Ирана"

А теперь о том, ради чего преодолевать такие сложности. Столицу государства, Тегеран, расположенный у подножия Эльбруса (это другой Эльбрус, не наш), называют "воротами Ирана". Увидеть город как на ладони можно с телебашни Бордже Милад — самого высокого здания страны (435 метров).
Еще одна точка для панорамных снимков — гора Точал высотой 3964 метра. Туда поднимают на фуникулере, рассказывает Руслан Абрамович.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордже Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордже Милад в Тегеране
Узнаваемое место — башня Азади, то есть Свободы. Это символ столицы, построили в честь Персидской империи, которой в 1971-м исполнялось 2,5 тысячи лет. Рядом — "поющие" фонтаны, библиотека, кинотеатр.
© Pixabay / lillolillolilloБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / lillolillolillo
Башня Азади в Тегеране
Обязательная часть программы — посещение Голестана, или "Дворца роз". Потрясающей красоты сооружение, возведенное в середине XVI века, раньше было резиденцией династии Каджаров.
Сейчас там музеи: антропологический, фотографии, а также портретная и картинная галереи. В мраморном тронном зале — царский трон Тахти-Тавус, усыпанный алмазами.
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Зеркальный портик одного из дворцов Голестана в Тегеране

Зеркальный портик одного из дворцов Голестана в Тегеране
1 из 4

Зеркальный портик одного из дворцов Голестана в Тегеране

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
CC BY-SA 4.0 / Sourena1378 / Музей ковров в Тегеране
Музей ковров в Тегеране
2 из 4
Музей ковров в Тегеране
CC BY-SA 4.0 / Sourena1378 /
© Pixabay / parsapourfТегеран
Тегеран
3 из 4
Тегеран
© Pixabay / parsapourf
CC BY-SA 4.0 / Sourena1378 / Музей ковров в Тегеране
Музей ковров в Тегеране
4 из 4
Музей ковров в Тегеране
CC BY-SA 4.0 / Sourena1378 /
1 из 4

Зеркальный портик одного из дворцов Голестана в Тегеране

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
2 из 4
Музей ковров в Тегеране
CC BY-SA 4.0 / Sourena1378 /
3 из 4
Тегеран
© Pixabay / parsapourf
4 из 4
Музей ковров в Тегеране
CC BY-SA 4.0 / Sourena1378 /
Дворец Саадабад, построенный в прошлом веке, был резиденцией шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Теперь тут тоже музеи — военный, воды, изящных искусств. Археологические находки, керамические сосуды, редкие книги и монеты можно увидеть в Иранском национальном музее. Короны, тиары, ожерелья, инкрустированные драгоценными камнями мечи и щиты — в Национальной сокровищнице.
CC BY-SA 3.0 / Kasir / Одно из зданий дворцового комплекса Саадабад
Одно из зданий дворцового комплекса Саадабад - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Kasir /
Одно из зданий дворцового комплекса Саадабад
Кстати, если будете в Иране зимой, стоит покататься на лыжах: в 125 километрах от столицы находится один из самых высокогорных курортов мира — Дизин. Максимальная высота — 3600 метров, перепад — 950 метров, работают 16 подъемников.

По местам Аладдина и Афанасия Никитина

Древняя Персия считается родиной "Тысячи и одной ночи" — сборника сказок о приключениях, любви, волшебниках и злодеях. Персонажи — Аладдин, Шахерезада, Синдбад-мореход — знакомы миллионам.
CC BY 2.0 / Ninara / Yazd IranВид на город Йезд
Вид на город Йезд
1 из 5
Вид на город Йезд
CC BY 2.0 / Ninara / Yazd Iran
CC BY-SA 2.0 / Matt Biddulph / YazdВид на город Йезд в Иране
Вид на город Йезд в Иране
2 из 5
Вид на город Йезд в Иране
CC BY-SA 2.0 / Matt Biddulph / Yazd
CC BY-SA 3.0 / Polimerek / Зороастрийский храм в Йезде
Зороастрийский храм в Йезде
3 из 5
Зороастрийский храм в Йезде
CC BY-SA 3.0 / Polimerek /
© Pixabay / icenordic

Студенты в городе Йезд, Иран

Студенты в городе Йезд, Иран
4 из 5

Студенты в городе Йезд, Иран

© Pixabay / icenordic
© Pixabay / icenordic

Женщины в городе Йезд, Иран

Женщины в городе Йезд, Иран
5 из 5

Женщины в городе Йезд, Иран

© Pixabay / icenordic
1 из 5
Вид на город Йезд
CC BY 2.0 / Ninara / Yazd Iran
2 из 5
Вид на город Йезд в Иране
CC BY-SA 2.0 / Matt Biddulph / Yazd
3 из 5
Зороастрийский храм в Йезде
CC BY-SA 3.0 / Polimerek /
4 из 5

Студенты в городе Йезд, Иран

© Pixabay / icenordic
5 из 5

Женщины в городе Йезд, Иран

© Pixabay / icenordic
В городе Йезд, основанном в оазисе в III веке до нашей эры, сохранились старинные глиняные дома. Другая особенность местной архитектуры — десятки ветряных башен с прорезями для естественной вентиляции.
Йезд стоял на Великом шелковом пути, там останавливался Марко Поло, это место упоминал Афанасий Никитин в "Хождении за три моря". И, как считается, Йезд послужил прототипом Аграбы — города, где жил Аладдин.
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso / Баня в Кашане
Баня в Кашане
1 из 6
Баня в Кашане
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso /
CC BY 2.0 / Blondinrikard Fröberg / Tabātabāei HouseДом Табатабаи в Иране
Дом Табатабаи в Иране
2 из 6
Дом Табатабаи в Иране
CC BY 2.0 / Blondinrikard Fröberg / Tabātabāei House
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso / Исторический дом Боруджерди в Кашане
Исторический дом Боруджерди в Кашане
3 из 6
Исторический дом Боруджерди в Кашане
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso /
© Pixabay / Javad_esmaeili

Барельеф на стене исторического дома Боружерди в Кашане

Барельеф на стене исторического Дома Боружерди в Кашане
4 из 6

Барельеф на стене исторического дома Боружерди в Кашане

© Pixabay / Javad_esmaeili
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso / Дворец в Кашане
Дворец в Кашане
5 из 6
Дворец в Кашане
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso /
© Pixabay / Javad_esmaeili

Мечеть Ага Бозорг в городе Кашан, Иран

Мечеть Ага Бозорг в городе Кашан, Иран
6 из 6

Мечеть Ага Бозорг в городе Кашан, Иран

© Pixabay / Javad_esmaeili
1 из 6
Баня в Кашане
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso /
2 из 6
Дом Табатабаи в Иране
CC BY 2.0 / Blondinrikard Fröberg / Tabātabāei House
3 из 6
Исторический дом Боруджерди в Кашане
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso /
4 из 6

Барельеф на стене исторического дома Боружерди в Кашане

© Pixabay / Javad_esmaeili
5 из 6
Дворец в Кашане
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso /
6 из 6

Мечеть Ага Бозорг в городе Кашан, Иран

© Pixabay / Javad_esmaeili
В Кашане погуляйте по крышам традиционного восточного базара, советует Руслан Абрамович. Купите розовую воду — тут один из центров ее производства. Еще нужно увидеть старинный караван-сарай Амин Од-Довла и богатые купеческие дома XIX века.
© РИА Новости / amirirani

Площадь Накш-э Джахан, провинция Исфахан, Иран

Площадь Накш-э Джахан, провинция Исфахан, Иран
1 из 7

Площадь Накш-э Джахан, провинция Исфахан, Иран

© РИА Новости / amirirani
CC BY-SA 3.0 / Khazaei / Мечеть Шейха Лотфоллы
Мечеть Шейха Лотфоллы
2 из 7
Мечеть Шейха Лотфоллы
CC BY-SA 3.0 / Khazaei /
© Pixabay / engelbachm

Фреска в кафе города Исфахан

Фреска в кафе города Исфахан
3 из 7

Фреска в кафе города Исфахан

© Pixabay / engelbachm
© Pixabay / mostafa_meraji

Дворец Чехель-сотун персидского шаха Аббаса II в городе Исфахан

Дворец персидского шаха Аббаса II Чехель-сотун в городе Исфахан
4 из 7

Дворец Чехель-сотун персидского шаха Аббаса II в городе Исфахан

© Pixabay / mostafa_meraji
© Pixabay / engelbachm

Мечеть в провинции Исфахан, Иран

Мечеть в провинции Исфахан, Иран
5 из 7

Мечеть в провинции Исфахан, Иран

© Pixabay / engelbachm
© Pixabay / m-j-abbasi-d

Базар в провинции Исфахан, Иран

Базар в провинции Исфахан, Иран
6 из 7

Базар в провинции Исфахан, Иран

© Pixabay / m-j-abbasi-d
© Pixabay / mostafa_meraji

Провинция Исфахан, Иран

Провинция Исфахан, Иран
7 из 7

Провинция Исфахан, Иран

© Pixabay / mostafa_meraji
1 из 7

Площадь Накш-э Джахан, провинция Исфахан, Иран

© РИА Новости / amirirani
2 из 7
Мечеть Шейха Лотфоллы
CC BY-SA 3.0 / Khazaei /
3 из 7

Фреска в кафе города Исфахан

© Pixabay / engelbachm
4 из 7

Дворец Чехель-сотун персидского шаха Аббаса II в городе Исфахан

© Pixabay / mostafa_meraji
5 из 7

Мечеть в провинции Исфахан, Иран

© Pixabay / engelbachm
6 из 7

Базар в провинции Исфахан, Иран

© Pixabay / m-j-abbasi-d
7 из 7

Провинция Исфахан, Иран

© Pixabay / mostafa_meraji
В Исфахане — третьем по величине в стране — памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО: площадь Имама XVII века, мечеть Джами, которой больше тысячи лет. Еще там — дворец Али Капу. Недалеко — восточный базар, самый длинный крытый рынок в мире. Двухкилометровая улица связывает старый и новый город.
CC BY-SA 3.0 / Koohkan /

Мост Си-о-се-поль

Мост Сио-се-поль
1 из 2

Мост Си-о-се-поль

CC BY-SA 3.0 / Koohkan /
© Pixabay / mostafa_meraji

Сад в городе Шираз, Иран

Сад в городе Шираз, Иран
2 из 2

Сад в городе Шираз, Иран

© Pixabay / mostafa_meraji
1 из 2

Мост Си-о-се-поль

CC BY-SA 3.0 / Koohkan /
2 из 2

Сад в городе Шираз, Иран

© Pixabay / mostafa_meraji
Мосты через реку Заянде — особая достопримечательность Исфахана. Их 11, самый известный — Си-о-се-поль. Построенный в 1602 году, он состоит из 33 арок, красиво подсвеченных вечером. В опоре моста — чайхана, там закажите сладости и кальян.
© Pixabay / ShimaabedinzadeПерсеполис в Иране
Персеполис в Иране
1 из 4
Персеполис в Иране
© Pixabay / Shimaabedinzade
© Pixabay / ShimaabedinzadeПерсеполис в Иране
Персеполис в Иране
2 из 4
Персеполис в Иране
© Pixabay / Shimaabedinzade
CC BY 3.0 / Amir Hussain Zolfaghary / Археологическая зона Накше-Рустам в Иране
Археологическая зона Накше-Рустам в Иране
3 из 4
Археологическая зона Накше-Рустам в Иране
CC BY 3.0 / Amir Hussain Zolfaghary /
CC BY-SA 3.0 IGO / MatthiasKabel / Вид на Персеполис
Вид на Персеполис
4 из 4
Вид на Персеполис
CC BY-SA 3.0 IGO / MatthiasKabel /
1 из 4
Персеполис в Иране
© Pixabay / Shimaabedinzade
2 из 4
Персеполис в Иране
© Pixabay / Shimaabedinzade
3 из 4
Археологическая зона Накше-Рустам в Иране
CC BY 3.0 / Amir Hussain Zolfaghary /
4 из 4
Вид на Персеполис
CC BY-SA 3.0 IGO / MatthiasKabel /
Шираз, столицу Персии конца XVIII века, называют городом поэтов, цветов и вина. Рядом — руины древнего Персеполиса, а также археологическая зона Накше-Рустам: гробницы, барельефы и письмена.
© Pixabay / m-j-abbasi-d

Традиционные изделия на рынке в провинции Исфахан, Иран

Традиционные изделия на рынке в провинции Исфахан, Иран
1 из 5

Традиционные изделия на рынке в провинции Исфахан, Иран

© Pixabay / m-j-abbasi-d
© Pixabay / lillolillolilloКовры в Исхафане
Ковры в Исхафане
2 из 5
Ковры в Исхафане
© Pixabay / lillolillolillo
© Pixabay / m-j-abbasi-d

Продажа сумок в Исхафане

Продажа сумок в Эсхафане
3 из 5

Продажа сумок в Исхафане

© Pixabay / m-j-abbasi-d
© Pixabay / m-j-abbasi-d

Продажа посуды в Исхафане

Продажа посуды в Эсхафане
4 из 5

Продажа посуды в Исхафане

© Pixabay / m-j-abbasi-d
© Pixabay / maxos_dim

Базар в провинции Исфахан, Иран

Базар в провинции Исфахан, Иран
5 из 5

Базар в провинции Исфахан, Иран

© Pixabay / maxos_dim
1 из 5

Традиционные изделия на рынке в провинции Исфахан, Иран

© Pixabay / m-j-abbasi-d
2 из 5
Ковры в Исхафане
© Pixabay / lillolillolillo
3 из 5

Продажа сумок в Исхафане

© Pixabay / m-j-abbasi-d
4 из 5

Продажа посуды в Исхафане

© Pixabay / m-j-abbasi-d
5 из 5

Базар в провинции Исфахан, Иран

© Pixabay / maxos_dim
На память об Иране покупайте сладости — халву, сухофрукты, рекомендует Элина Монтесэри. Еще — специи, шафран, которого тут два десятка видов, фисташки, бирюзу и знаменитые ковры. Правда, вывозить запрещено те, что сделаны вручную, если их размер превышает 24 квадратных метра.
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