https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану

Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану - РИА Новости, 08.05.2022

Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану

Иран — одно из открытых для россиян бюджетных направлений, туда уже летает "Аэрофлот" и теперь собирается Nordwind. Это, конечно, в большей степени страна для... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:10

2022-05-08T08:10

2022-05-08T08:07

туризм

туризм

иран

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Иран — одно из открытых для россиян бюджетных направлений, туда уже летает "Аэрофлот" и теперь собирается Nordwind. Это, конечно, в большей степени страна для экскурсионного отдыха — там действительно много интересных достопримечательностей. Горы и моря (Каспийское и Персидский залив) тоже имеются, но есть нюансы. Как подготовиться к поездке, что смотреть и покупать — в материале РИА Новости.Валюта и дресс-кодЭта страна российским туристам почти не знакомая. Высокий сезон здесь — в апреле и мае, а также в сентябре и октябре. Лететь четыре с половиной часа (не дольше, чем в Египет). Север Ирана — на широте турецкой Антальи, и море, общее с Россией, есть — Каспийское. Но поездка сюда — приключение, требующее подготовки."В стране действуют исламские нормы. Короткие юбки и брюки под запретом по закону", — рассказывает гид Элина Монтасэри. Если платок упадет с головы, иранке сделают замечание, иностранке тоже напомнят о правилах — вежливо, обычно через сопровождающих.Мужчинам не рекомендуется появляться в шортах, бриджах и майках. Футболка годится, добавляет экскурсовод Руслан Абрамович.Нарушителей дресс-кода полиция может оштрафовать на 50 долларов и сделать пометку в паспорте, хотя это редкость, говорит Монтасэри.Нужно запаситесь наличными. Поскольку Иран давно под санкциями, Visa и Mastercard там нет. "Берите евро или доллары, причем последние выгоднее, — объясняет Абрамович. — Главное, везти купюры нового образца, то есть голубого цвета — зеленые могут не взять или обменять по плохому курсу".Обменники в Иране называются "сарафи". Официальная денежная единица — риал, но в магазинах, ресторанах, на базаре цены часто указывают в туманах, которые были в ходу до 1932 года. Один туман — это десять риалов. Стоимость товаров лучше уточнять.Ввозить спиртное и табак в страну запрещено. Курильщики могут взять с собой две пачки сигарет. Нельзя пересекать границу с продуктами из свинины (колбасы), принадлежностями для азартных игр (карты, кости, лотерейные билеты), оборудованием для фото- и видеосъемки с воздуха.Сколько стоит турВ мае добраться в Тегеран можно "Аэрофлотом" и иранской Mahan Air, билет — от 26 тысяч рублей, сообщила пресс-секретарь сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Еще несколько авиакомпаний планируют запустить рейсы в ближайшие недели. Например, у Nordwind появились билеты на 31 мая.Большинство путешественников выбирают экскурсионные туры, чтобы увидеть памятники Древней Персии, необычные мечети, восточные базары, отмечает менеджер туроператора "Ванд" Татьяна Маркова. Недельная групповая поездка — от 733 евро, перелет — отдельно. Полная "экскурсионка" обойдется в сумму от 106 тысяч рублей.На юге туристы отдыхают на красивом курортном острове Киш (Персидский залив). Однако проводить время на пляже семьям приходится раздельно — территория делится на мужскую и женскую.Впрочем, в Иран часто отправляются по делам. Там нередко проводят выставки, например, нефтяные и газовые.По данным OneTwoTrip, страна находится лишь на 63-м месте в списке тех, куда россияне покупают авиабилеты.Непростая визаУ туриста должна быть медстраховка, в которой написано, что она действует именно на территории Ирана. Часто встречающееся "на весь мир" не подойдет.Привитым любой вакциной путешественникам старше 12 лет нужно предъявить QR-код, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до визита, говорится на сайте консульства Ирана.Нужна виза. Ее не ставят в паспорт, а выдают на отдельном листе. Получить можно в Москве в консульстве в течение двух недель с момента подачи документов. Стоит 40 евро. Другой вариант — в аэропорту прилета, но уже за 70 евро.В любом случае понадобится референс-код — предварительное одобрение МИД Ирана, выдаваемое после заполнения анкеты в электронном виде. Оформить его проще всего через иранское турагентство. Процедура занимает до трех дней, сообщил старший менеджер по Ближнему Востоку туроператора "Арт-Тур" Александр Воробьев. "Ворота Ирана"А теперь о том, ради чего преодолевать такие сложности. Столицу государства, Тегеран, расположенный у подножия Эльбруса (это другой Эльбрус, не наш), называют "воротами Ирана". Увидеть город как на ладони можно с телебашни Бордже Милад — самого высокого здания страны (435 метров). Еще одна точка для панорамных снимков — гора Точал высотой 3964 метра. Туда поднимают на фуникулере, рассказывает Руслан Абрамович.Узнаваемое место — башня Азади, то есть Свободы. Это символ столицы, построили в честь Персидской империи, которой в 1971-м исполнялось 2,5 тысячи лет. Рядом — "поющие" фонтаны, библиотека, кинотеатр.Обязательная часть программы — посещение Голестана, или "Дворца роз". Потрясающей красоты сооружение, возведенное в середине XVI века, раньше было резиденцией династии Каджаров. Сейчас там музеи: антропологический, фотографии, а также портретная и картинная галереи. В мраморном тронном зале — царский трон Тахти-Тавус, усыпанный алмазами.Дворец Саадабад, построенный в прошлом веке, был резиденцией шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Теперь тут тоже музеи — военный, воды, изящных искусств. Археологические находки, керамические сосуды, редкие книги и монеты можно увидеть в Иранском национальном музее. Короны, тиары, ожерелья, инкрустированные драгоценными камнями мечи и щиты — в Национальной сокровищнице.Кстати, если будете в Иране зимой, стоит покататься на лыжах: в 125 километрах от столицы находится один из самых высокогорных курортов мира — Дизин. Максимальная высота — 3600 метров, перепад — 950 метров, работают 16 подъемников.По местам Аладдина и Афанасия НикитинаДревняя Персия считается родиной "Тысячи и одной ночи" — сборника сказок о приключениях, любви, волшебниках и злодеях. Персонажи — Аладдин, Шахерезада, Синдбад-мореход — знакомы миллионам.В городе Йезд, основанном в оазисе в III веке до нашей эры, сохранились старинные глиняные дома. Другая особенность местной архитектуры — десятки ветряных башен с прорезями для естественной вентиляции. Йезд стоял на Великом шелковом пути, там останавливался Марко Поло, это место упоминал Афанасий Никитин в "Хождении за три моря". И, как считается, Йезд послужил прототипом Аграбы — города, где жил Аладдин.В Кашане погуляйте по крышам традиционного восточного базара, советует Руслан Абрамович. Купите розовую воду — тут один из центров ее производства. Еще нужно увидеть старинный караван-сарай Амин Од-Довла и богатые купеческие дома XIX века. В Исфахане — третьем по величине в стране — памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО: площадь Имама XVII века, мечеть Джами, которой больше тысячи лет. Еще там — дворец Али Капу. Недалеко — восточный базар, самый длинный крытый рынок в мире. Двухкилометровая улица связывает старый и новый город.Мосты через реку Заянде — особая достопримечательность Исфахана. Их 11, самый известный — Си-о-се-поль. Построенный в 1602 году, он состоит из 33 арок, красиво подсвеченных вечером. В опоре моста — чайхана, там закажите сладости и кальян.Шираз, столицу Персии конца XVIII века, называют городом поэтов, цветов и вина. Рядом — руины древнего Персеполиса, а также археологическая зона Накше-Рустам: гробницы, барельефы и письмена.На память об Иране покупайте сладости — халву, сухофрукты, рекомендует Элина Монтесэри. Еще — специи, шафран, которого тут два десятка видов, фисташки, бирюзу и знаменитые ковры. Правда, вывозить запрещено те, что сделаны вручную, если их размер превышает 24 квадратных метра.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

иран

тегеран (город)

йезд

исфахан

шираз

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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