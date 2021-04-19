https://ria.ru/20210419/rosaviatsiya-1728902031.html

Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран

Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран

Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) назначена для выполнения регулярных полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в столицу Ирана и обратно, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:51

2021-04-19T11:51

2021-04-19T11:51

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

иран

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) назначена для выполнения регулярных полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в столицу Ирана и обратно, сообщается в материалах на сайте Росавиации."Авиакомпания "Северный ветер" назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по маршрутам Санкт-Петербург - Тегеран - Санкт-Петербург с частотой выполнения полетов семь рейсов в неделю и Москва - Тегеран - Москва с увеличением частоты выполнения полетов с четырёх до 11 рейсов в неделю", - говорится в материалах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/turizm-1728732351.html

москва

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, иран