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Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) назначена для выполнения регулярных полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в столицу Ирана и обратно, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:51
2021-04-19T11:51
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
иран
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) назначена для выполнения регулярных полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в столицу Ирана и обратно, сообщается в материалах на сайте Росавиации."Авиакомпания "Северный ветер" назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по маршрутам Санкт-Петербург - Тегеран - Санкт-Петербург с частотой выполнения полетов семь рейсов в неделю и Москва - Тегеран - Москва с увеличением частоты выполнения полетов с четырёх до 11 рейсов в неделю", - говорится в материалах.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, иран

Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран

11:51 19.04.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) назначена для выполнения регулярных полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в столицу Ирана и обратно, сообщается в материалах на сайте Росавиации.
"Авиакомпания "Северный ветер" назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по маршрутам Санкт-Петербург - Тегеран - Санкт-Петербург с частотой выполнения полетов семь рейсов в неделю и Москва - Тегеран - Москва с увеличением частоты выполнения полетов с четырёх до 11 рейсов в неделю", - говорится в материалах.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваИран
 
 
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