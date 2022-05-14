https://ria.ru/20220514/oteli-1788527185.html

Как самостоятельно забронировать отель: пошаговая инструкция для туристов

Как забронировать отель или гостиницу самостоятельно: инструкция и советы

Как самостоятельно забронировать отель: пошаговая инструкция для туристов

Забронировать номер в гостинице сейчас можно в два клика: необходимо лишь зайти на сайт отеля или системы бронирования и выбрать место, дату поездки, указать... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:17

2022-05-14T15:17

2022-05-14T15:42

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Забронировать номер в гостинице сейчас можно в два клика: необходимо лишь зайти на сайт отеля или системы бронирования и выбрать место, дату поездки, указать количество отдыхающих. Как забронировать отель напрямую самостоятельно, выбрать тариф и условия проживания и при этом сэкономить деньги - в материале РИА Новости.Как забронировать отельЧтобы забронировать отель, нужно следовать четкому алгоритму. Онлайн-сервисы и туристические агентства предлагают множество вариантов проживания в гостиницах разного уровня. При выборе жилья стоит первую очередь определиться с:Перед бронированием отеля необходимо внимательно ознакомиться с его условиями. В каждой гостинице они могут быть индивидуальными. В них указывается, за какой период можно отменить бронирование бесплатно, будет ли внесена предоплата, и если да, то в какое время, включены ли “дополнительные сборы” в стоимостьномера и т.д.Системы бронирования отелейСегодня многие путешественники отказываются от услуг туристических агентств, предпочитая бронировать жилье через интернет-сервисы. Среди них есть несколько самых популярных, положительно зарекомендовавших себя у туристов.Booking и AirbnbОдними из самых популярных в области бронирования стали сайты Booking.com и Airbnb. Они предлагают большую базу отелей, хостелов, апартаментов и гостевых домов по всему миру. И процент бронируемых отелей с этих двух сайтов составляет около 60%. Однако сейчас сервисы приостановили работу в России.AgodaAgoda.com - система, которая помогает забронировать номер, билеты на самолет и трансфер из аэропорта. Кроме того, туристам предлагают скидки, с которыми можно ознакомиться на специальной вкладке today's deals. Здесь можно арендовать жилье без комиссии, в отличие от Airbnb.RoomguruRoomguru - международный сайт-агрегатор (название сервиса в Европе - HotelsCombined) для бронирования отелей. С помощью поисковой системы Roomguru легче найти отель или гостевой дом, чем при бронировании на Agoda, например (где больше отелей). База самостоятельно выполняет поиск по базам всех самых популярных сайтов бронирования. В Roomguru насчитывается более 5 миллионов вариантов.TrivagoТакже является агрегатором, предоставляющим информацию из различных агентств бронирования. В базе более 700 тысяч отелей. Есть фильтр, который позволяет выбрать место проживания по самым разным параметрам – удаленность от центра, количество звезд, доступность определенных услуг (интернет, бассейн, парковка и т. д.). Есть фотографии номеров, которые дают лучшее представление об отеле, описание номера. Бронирование осуществляется не напрямую, а путем обращения на сайты бронирования, среди которых только проверенные компании.HotellookЕще один агрегатор, который анализирует цены на разных сайтах бронирования и дает наилучший результат. Услуги сервиса бесплатны, максимальные скидкидостигают 60%. Зачастую цена на Hotellook ниже, чем на официальном сайте отеля. Отзывы об отелях появляются регулярно.Самостоятельно бронированиеОбращаться к услугам туристического агентства - проверенный, но не самый удобный вариант. Можно самостоятельно найти и забронировать отель для отдыха через сайты и агрегаторы. При этом можно будет внимательно перечитывать информацию много раз, менять варианты, даты и типы размещения. Пошаговая инструкцияПараметры выбора отеляСтоит учитывать все факторы, которые будут важны для конкретного путешественника: какие удобства он хочет получить и по какой цене. При выборе следует проанализировать отель по следующим критериям:РасположениеОдним из самых важных условий правильного выбора отеля является его местоположение. Если путешественника в основном интересует экскурсионная программа и он собирается осмотреть достопримечательности, то правильным будет выбрать отель, расположенный недалеко от исторического центра и самых интересных мест. Обязательно стоит посмотреть на расположение отеля на карте. Таким образом можно избежать ненужных транспортных расходов.Если целью поездки является пляжный отдых, то близость моря будет самым важным фактором. Следует узнать, есть ли у отеля собственный пляж. Также стоит учитывать инфраструктуру вокруг отеля - магазины, кафе, рестораны, клубы, транспорт.ДатаПри выборе отеля можно менять даты так, как удобно туристам. Есть возможность сравнить предложения и цены в разные числа.ЦенаНа разных сайтах цена указывается по-разному (за ночь, за количество постояльцев, за весь период проживания). Обычно сообщается, сколько будет стоить тот или иной номер на сутки (день+ночь). Необходимо также учитывать, что цена зависит от количества человек, на которых бронируется отель.РейтингКлассификация отеля определяется количеством звезд. Чем их больше, тем лучшим уровнем обслуживания он отличается. Одна звезда - это самый низкий рейтинг, а пять звезд - самый высокий. Пятизвездочный отель обычно предлагает безупречное обслуживание гостей в современном здании. Сервис пятизвездочного отеля включает в себя такие опции, как рестораны премиум-класса и индивидуальное обслуживание для гостей.Отзывы туристовОчень важным фактором при выборе отеля могут стать отзывы туристов, побывавших здесь до вас. Следует обратить внимание на наиболее информативные сообщения с подробным описанием того, что именно им понравилось, а что нет. Лучше читать самые последние отзывы, а не те, которые были оставлены пару лет назад.Также не лишним будет посмотреть фотографии не только сделанные профессионалами для лучшей рекламы отеля, но и самих путешественников. Такая информация может быть очень полезной и позволит составить предварительное впечатление об отеле.Количество постояльцев“Ориентироваться на этот фактор следует не всегда, - говорит опытная путешественница Екатерина Ковалева. - Есть такие понятия, как “туристический сезон” и “нетуристический сезон”. Если, например, постоялец забронировал отель на Красной поляне осенью, не стоит удивляться, что в нем заняты всего несколько номеров. Например, самые подходящие периоды конных прогулок по горам - это осень и лето. При этом в том же отеле в январе не будет свободных мест. Возможно, зная это, следует планировать свой отпуск так, чтобы в гостиницебыло как можно меньше постояльцев. Тогда выбор номеров станет шире”.ПитаниеПрежде чем бронировать отель для отдыха, нужно внимательно изучить, какое питание предоставляется. Все современные отели делят типы питания на категории. Обычно они обозначается сочетаниями букв:Тип номераТипы номеров делятся на варианты:Варианты оплатыЕсть разные варианты оплаты, они зависят от типа номера и отеля:Наличие предоплатыНе стоит бояться наличия предоплаты, это стандартная процедура для многих отелей. В некоторых гостиницах просят оплатить полную стоимость уже при заезде. Рекомендуется следить за предложениями на сайте и выбирать подходящий вариант для конкретного путешествия.Туристический налогТуристические налоги - это небольшие сборы, которые обычно взимаются косвенно через поставщиков жилья или туристические компании и предназначены для туристов, которые остаются в городе на ночь.Большинство туристических налогов взимаются в курортных городах, которые пользуются популярностью. Иногда необходимость введения таких соборов обусловлена внутренним законодательством стран, а желательность декларируется Всемирной туристской организацией при Организации Объединенных Наций.Обычно на агрегаторах, где туристы ищут отели, указано, включены дополнительные сборы в стоимость или нет. Очень часто налог уже включен в оплату номера.Как сэкономить при бронировании отеляПрограммы лояльности, системы сбережений, купоны и скидки: все это отличный способ сэкономить, если грамотно использовать специальные предложения. Где-то предоставляют скидку за регистрацию, где-то можно накопить пять-десять процентов бонусов за идеальное бронирование и получить бесплатные ночи.Бронирование квартир и апартаментовБронирование квартир и апартаментов не сильно отличается от бронирования отелей. Важный фактор - это сервис, через который турист будет искать апартаменты. Самым лучшим на данный момент признан Airbnb. Но во время того, как он не работает в России, также можно обратиться, например, к Roomguru.Пошаговая инструкцияСначала нужно выбрать тип размещения. При выборе апартаментов, например, можно забронировать:Далее можно приступать к бронированию, для этого нужны паспортные данные, номер телефона и почта.Параметры выбораПеред заездом в апартаменты или квартиру стоит проверить:Бронирование или поиск на местеСамый большой плюс бронирования онлайн - это возможность заранее узнать отзывы и оценки гостей. При поиске отеля через системы бронирования помимо полной информации об отеле можно прочитать посмотреть оценку качества предоставляемых услуг туристами. Конечно, это не то же самое, что увидеть все своими глазами и попробовать самому, а отзывы и оценки могут быть субъективными, но шансов нарваться на плохой отель гораздо меньше.Но есть в бронировании онлайн и минусы. Это привязка к строгим датам поездки и штрафам за отмену или неприбытие. Очевидным недостатком предварительного бронирования является необходимость заранее рассчитать маршрут, продолжительность пребывания и определиться с размещением.Поиск отелей на месте также может обернуться неудачей в туристический сезон. Семьи, приехавшие отдыхать, могут сразу не найти подходящее жилье или выбрать очень дорогой вариант, который остался доступным. Бродить по незнакомому городу в поисках свободных мест в гостинице - гораздо менее привлекательно, чем выбрать вариант по душе заранее.Советы по бронированиюМногие считают, что путешествия с детьми - это дорого. Однако часто дети определенного возраста могут заселяться бесплатно, а школьники получают скидки на проживание и питание. Если семья едет с ребенком, а номера предназначены только для двух человек, стоит спросить, можно ли поставить дополнительную кровать в спальне.“Территория отеля также может имеет большое значение для отдыхающих с детьми, - комментирует Екатерина Ковалева. - Большое пространство с хорошей инфраструктурой станет огромным плюсом, детям будет где побегать и поиграть. Стоит поинтересоваться, есть ли анимационная программа, детская площадка, услуги няни. Для активных людей важно наличие, например, теннисного корта или поля для гольфа на территории отеля. Для других большое значение имеет наличие бассейна, возле которого можно позагорать на шезлонгах, а также бара на открытом воздухе”.

https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html

https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html

https://ria.ru/20220305/booking-1776758135.html

https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, россия, европа, италия, airbnb, всемирная туристская организация