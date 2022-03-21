https://ria.ru/20220321/reysy-1779285432.html
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран - РИА Новости, 21.03.2022
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:23
2022-03-21T15:23
2022-03-21T15:27
тегеран (город)
иран
аэрофлот
airbus a321
общество
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758554968_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_05980bdf536b5d6883dd9aefe7242c13.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик."Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные полеты в Тегеран (Иран) на самолетах Airbus A321", - говорится в сообщении.Как уточняется, рейсы будут выполняться дважды в неделю.Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/aeroflot-1778789404.html
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758554968_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_174dceeff0f15f5733f4dd9bdcf60d11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), иран, аэрофлот, airbus a321, общество, новости - туризм
15:23 21.03.2022 (обновлено: 15:27 21.03.2022)
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в иранскую столицу
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные полеты в Тегеран (Иран) на самолетах Airbus A321", - говорится в сообщении.
Как уточняется, рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.