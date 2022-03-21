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"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран

"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран - РИА Новости, 21.03.2022

"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:23

2022-03-21T15:23

2022-03-21T15:27

тегеран (город)

иран

аэрофлот

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик."Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные полеты в Тегеран (Иран) на самолетах Airbus A321", - говорится в сообщении.Как уточняется, рейсы будут выполняться дважды в неделю.Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/aeroflot-1778789404.html

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Варвара Скокшина

тегеран (город), иран, аэрофлот, airbus a321, общество, новости - туризм