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"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран - РИА Новости, 21.03.2022
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:23
2022-03-21T15:27
тегеран (город)
иран
аэрофлот
airbus a321
общество
туризм
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик."Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные полеты в Тегеран (Иран) на самолетах Airbus A321", - говорится в сообщении.Как уточняется, рейсы будут выполняться дважды в неделю.Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/aeroflot-1778789404.html
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тегеран (город), иран, аэрофлот, airbus a321, общество, новости - туризм
15:23 21.03.2022 (обновлено: 15:27 21.03.2022)
 
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Тегеран

"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в иранскую столицу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные полеты в Тегеран (Иран) на самолетах Airbus A321", - говорится в сообщении.
Как уточняется, рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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