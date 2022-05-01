https://ria.ru/20220501/odessa-1786476877.html

Трагедия в Одессе: восемь лет без возмездия

Трагедия в Одессе: восемь лет без возмездия - РИА Новости, 01.05.2022

Трагедия в Одессе: восемь лет без возмездия

2 мая 2022 года исполнилось 8 лет со дня трагедии в Одессе. По официальным данным в тот день погибло 48 человек. Из них в Доме профсоюзов были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Большинство погибших были сторонниками движения "Куликово поле". Этот день стал точкой невозврата в Донбасском кризисе.

2022-05-01T18:30

2022-05-01T18:30

2022-05-01T18:30

донбасс. геноцид. 2014-2022

годовщина трагедии в одессе

одесса

украина

нацификация

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Что такое движение "Куликово поле"Это движение возникло в Одессе как объединение несогласных с итогами Евромайдана, который произошел на Украине в 2014 году. Протестное движение сформировали граждане Украины, которые не приняли новую украинскую власть, свергнувшую Виктора Януковича. 23 февраля 2014 года в Одессе более 12 тысяч человек пошли масштабным мирным маршем – от Соборной площади до Аллеи Славы.Основные требования, которые выдвигали митингующие "Куликова поля", были принципиальными, но не радикальными. Например, присвоить русскому языку статус второго государственного, провести административно-территориальную реформу, сохранить памятники исторического и культурного наследия региона, 70% от финансовых доходов региона оставлять в местной казне, проводить референдумы по ключевым вопросам внешней и внутренней политики, отменить пенсионную реформу, обеспечить выборность губернатора, обеспечить выборность судей и провести выборы в областной и городской совет. То есть вполне "переговорные" пункты.Акции "куликовцев", как правило, были масштабными, но при этом полностью игнорировались украинской властью. Игнорирование и демонстративный политический бойкот со стороны Киева пожеланий и требований участников движения вынудили их открыть на Куликовом поле – одной из самых больших площадей в Одессе – палаточный городок. Он стал точкой притяжения для всех недовольных постмайданной действительностью.В конце апреля одесский губернатор Владимир Немировский, пришедший к власти после Майдана, пообещал освободить площадь Куликово поле от палаточного городка антимайданщиков под предлогом проведения парада в честь 9 Мая.Накануне трагедииТочкой отсчета в день трагедии стал футбольный матч. Важно отметить, что футбольные ультрас играли немаловажную роль в свержении Януковича зимой 2014 года. После госпереворота, победы Евромайдана и начала "русской весны" они заняли жесткую промайдановскую позицию.2 мая 2014 года в 17:00 в Одессе должна была пройти игра чемпионата Украины по футболу между одесским "Черноморцем" и харьковским "Металлистом". За несколько дней до этого болельщики и промайдановски настроенные активисты объявили сбор на Соборной площади города, откуда по Дерибасовской планировали пройти до стадиона "Черноморец".Утром 2 мая на вокзал, расположенный недалеко от площади Куликово поле, вне расписания прибыл поезд с болельщиками харьковского "Металлиста". Кроме того уже в апреле, в городе находились сторонники Евромайдана из других регионов Украины, в том числе командиры киевской "Самообороны".Вокруг города были организованы блокпосты, на которых боевики несли дежурство. Их приезжал инспектировать Андрей Парубий, политик-националист, на тот момент – глава Совбеза Украины.Гостиница "Дом Павловых" была заполнена 7-й сотней "Самообороны Майдана", которой командовал Евгений Дейдей, ранее судимый за разбой. Санаторий "Молодая гвардия" был занят 14-й сотней "Самообороны Майдана". В санатории "Белая акация" на Французском бульваре разместились более 100 членов "Правого сектора"* (запрещен в РФ), в санатории им. Горького – около 150 неизвестных боевиков. На спортивной базе в Новой Дофиновке разместилась организация "Світле майбутнє України", одна из бывших сотен "Самообороны Майдана", около 70 человек.Также неопознанные боевики были размещены на базе отдыха перед Новой Дофиновкой, всего около 100 человек. База отдыха "Экономист" на Каролино-Бугазе и соседняя с ней были заселены "Самообороной Майдана" в количестве не менее 300 человек. Помимо крупных баз отдыха и лагерей большим количеством боевиков были заняты съемные квартиры в Одессе. К событиям майской резни были привлечены Николаевская, Ровненская и Хмельницкая самообороны, их поселили в районе ул. Говорова, Французского бульвара и Ленпоселка. Все эти сотни людей приехали в Одессу в основном на автобусах из Киева.Активисты Куликова поля полагали, что приезд футбольных фанатов-"заукраинцев" связан с грядущим разгоном палаточного городка. Через соцсети начали распространять информацию о сборе возле памятника погибшим милиционерам на Александровском проспекте. Около 13:30 в районе пересечения с улицей Жуковского начался сбор сторонников “Куликова поля”.Далее, по версии украинских СМИ, пророссийские провокаторы напали на "мирное" шествие украинских патриотов. “Куликовцы” же настаивают, что шествие "заукраинцев" было отнюдь не мирным, поэтому главной целью было не допустить разгрома протестного лагеря на Куликовом поле. Намерения майдановцев – экипированных, с оружием и коктейлями Молотова – были более чем очевидны.Защитники Куликова поля рассчитывали идти параллельным маршрутом и в случае поворота колонны на Куликово поле защитить лагерь. Однако по неизвестной до сих пор причине антимайдановцы оказались на Греческой площади.Греческая площадь. Первая кровьНа Греческой площади начались первые столкновения. Обе стороны ломали тротуар и плитку, которую использовали для метания. Появились первые пострадавшие. Обе стороны бросали камни, взрывали петарды и использовали травматическое оружие.Первой жертвой стал активист "Правого сектора"* Игорь Иванов, погибший от огнестрельного ранения. Убил его якобы участник “Куликового поля” Виталий "Боцман" Будько. Кадры, на которых Будько стреляет из оружия, похожего на автомат Калашникова, разошлись по интернету.Однако, по словам Будько, он стрелял холостыми патронами. Сопоставить гильзы и количество пуль с места событий оказалось невозможно: место убийства осмотрели только спустя две недели, когда никаких улик уже не было.Эта первая жертва использовалась украинской стороной как оправдание всему тому, что было дальше.Были и другие версии причин начала бойни. Например, бывший начальник полиции общественной безопасности Одессы Дмитрий Фучеджи утверждал, что Иванова застрелил неизвестный со стороны гостиницы "Пассаж" с целью разогреть конфликт с радикалами. Эти факты тоже не доказаны. Убийство Иванова осталось нераскрытым.На Греческой были и другие жертвы, всего погибли шесть человек: четыре “куликовца” и два майдановца.Доказано, что “куликовец” Евгений Лосинский был убит из обреза майдановцем Сергеем Ходияком.Было открыто уголовное дело, которое в итоге "зависло" в суде, где и находится без движения все эти годы. Ходияк не понес никакого наказания, более того, властями Украины он фактически признан героем, ведет общественную деятельность.Кто стоит за другими смертями, – майдановца Бирюкова и "куликовцев" Яворского, Жулькова и Петрова – неизвестно по сей день.Роковой поворотДо сих пор идут споры о том, намеренно ли шли на разгром Куликова поля майдановцы или повернули на площадь палаточного лагеря "куликовцев" спонтанно. Украинская власть, как местная, так и центральная, использовала радикалов для устранения оппонентов и неугодных. Орудием расправы над несогласными радикальные группировки стали еще во время Майдана, эта тактика была уже хорошо отработана.У сторонников версии намеренного уничтожения протестного лагеря есть веский аргумент: в сети есть переговоры сотрудника областной администрации Игоря Болянского и командира "Самообороны Майдана" Дмитрия Гуменюка, где настойчиво просят "повернуть людей на Куликово поле". Однако кто отдавал приказы самому Болянскому, неясно.Также известны кадры на которых активист Евромайдана Андрей Юсов в мегафон командует построением "колонны по 6 человек", для " наведения общественного порядка" на Куликовом поле.Пожар в Доме профсоюзов. Хроника событийОколо 15:30 на Куликовом поле узнают о столкновениях на Греческой. В протестном лагере начинается сбор активистов. В 18:00 на Куликово поле поступают сообщения о погибших среди активистов антимайдана. Один из лидеров "куликовцев" Артем Давидченко с частью людей отправляется на Греческую, возвращается и предлагает два варианта: разойтись либо удалить женщин и стариков, занять позиции в Доме профсоюзов и обороняться. В 18:20 на Куликово поле поступает информация о начале выдвижения больших групп футбольных фанатов и активистов Евромайдана в сторону лагеря.Защитники палаточного городка обращаются к охраннику Дома профсоюзов с просьбой спрятать кресты и иконы из палаток православных организаций. Охранник принимает церковную утварь и запирает двери.Около 19:00 “куликовцы” решают использовать здание Дома профсоюзов для обороны. Они взламывают двери, заносят вещи, находившиеся в палатках, в том числе электрогенератор, канистры с бензином, ящики с коктейлями Молотова и канистры с ингредиентами для их изготовления, матрасы, медикаменты.К крыльцу стягивают мешки с песком, доски, деревянные поддоны, которые ранее использовались для ограждения периметра палаточного городка. Заготавливают камни в мешках, которые затем заносят к окнам лестничных пролетов, на крышу и в несколько кабинетов на втором и третьем этажах. В двух помещениях организуют госпиталь.19:20. На Куликово поле прибыли первые группы футбольных фанатов и начали громить и поджигать палатки. С крыши и из окон Дома профсоюзов в ответ полетели камни, бутылки с зажигательной смесью, сигнальные ракеты. В ответ – бутылки с зажигательной смесью полетели в баррикаду у входа в здание и по направлению к окнам второго этажа. Пятеро болельщиков "Черноморца" с флагом Украины проникают в здание Дома профсоюзов. Загорается часть баррикады перед зданием. “Куликовцы” продолжают активно обороняться.Большая группа проукраинских активистов взламывает дверь в здании, ломает двери кабинетов. Начинаются ожесточенные столкновения. Обе стороны используют бутылки с зажигательной смесью.Активисты Куликова поля с баррикады отступают в фойе. Проукраинские бойцы забрасывают бутылки на ступени, в фойе и в окна здания.Вспоминает лидер Приморской организации всеукраинской партии "Родина" "куликовец" Олег Музыка:"Мы держали оборону, наверное, около получаса. Ты бросаешь один камень, а в тебя летит град камней, коктейлей Молотова и шумовых гранат. Мы забаррикадировали двери на второй и третий этажи. И уже в это время в левом крыле здания были националисты. В окна влетали дымовые шашки, началась паника, люди страдали от удушья. В этом дыму стали разбегаться кто куда. Я потерял брата, (снаружи) бросали бутылочки с хлороформом, когда хлороформ попадает на открытое пламя — это уже фосген, легкие клинило.Не помню, как переместился на четвертый этаж. Видел, как со стороны главного входа прыгали (из здания) — их догоняли и избивали. Но это женщин просто избивали, а с мужчинами поступали очень жестко.Я позвонил жене — мы с ней попрощались, дышать было нечем, я слюной смачивал пиджак и дышал через него"19:44. Дежурный по УВД города сообщает в ГСЧС о необходимости немедленно направить пожарные машины на Куликово поле. Однако эта просьба игнорируется.19:45Пожар в здании. Майдановцы оттесняют “куликовцев” внутрь, закидывают следом горящую покрышку. Позже отблески пламени на видео с места событий попытаются выдать за возгорание внутри, устроенное “куликовцами”.Люди выбрасываются из окон, спасаясь от огня.Фрагмент расшифровки переговоров диспетчеров пожарной охраны с очевидцами пожара, опубликованной на в одной из одесских газет в августе 2014 года:19.45.23Диспетчер: — 101 (диспетчер)Заявитель: — Добрый день, девушка.— Добрый.— Куликовое поле горит— Да, там шины горят, ничему не угрожают— Нет, там уже в здание закинули, и оно гореть начинает— На каком этаже?— Второй этаж.— Второй этаж горит?— Да, со входа.— Я поняла Вас, хорошо.19.57.19Заявитель:— Девушка, вы собираетесь ехать или нет?Диспетчер:— Они уже едут (стажер ОКЦ), сейчас будут!Заявитель:— … (рыдает в трубку) Но мы сейчас сгорим!19.57.52Заявитель:— Сколько можно ехать, люди с окон выбрасываются!— Машины едут.Майдановцы добивают их на земле. Среди тех кто это делал был опознан активист Координационного совета Евромайдана Одессы Всеволод Гончаревский, который также избежал наказания.20:18. Прибывшие пожарные при помощи лестниц эвакуируют часть забаррикадированных в здании, при этом с верхних этажей продолжают выпрыгивать люди. Майдановцы тем временем устраивают стычку с милицией, пытающейся выстроить оцепление. Радикалы бьют выживших после прыжков из окон.Активистка "Антимайдана" Марию Симикчи:"Когда выживших людей выводили из Дома профсоюзов, сотрудники МВД продолжали стоять и смотреть, как националисты их избивали. Люди падали из окон, но вместо того, чтобы им помочь, их просто добивали и накрывали украинскими флагами".20:30. К зданию подъезжают синие микроавтобусы "Фольксваген" с вооруженными людьми в экипировке, схожей с оснащением спецподразделения СБУ "Альфа". На аллее около здания они задерживают неизвестного в гражданской одежде и увозят его. Установить личность задержанного, а также принадлежность группы захвата до сих пор не удалось.Продолжают прибывать пожарные, тушат очаги. Из окна кабинета №432 (угловой кабинет правого (северного) бокового флигеля) слышны звуки борьбы и крики о помощи. Через несколько минут в окне соседнего помещения появляется украинский флаг.20:45. Возле ворот Дома профсоюзов майдановцы берут в кольцо вышедших из здания активистов Куликова поля. Среди них депутат областного совета Алексей Албу и его товарищ по объединению "Боротьба" Владислав Войцеховский. Их обыскивают и бьют."Часть встретивших нас националистов пытались напасть, однако Войцеховский продолжал отгонять их огнетушителем. После чего спасатель привел одного из их командиров, который пытался вывести нас и передать в руки полиции. Но, как только мы оказались внутри милицейского оцепления, всех стали избивать металлическими прутьями, палками и цепями. Когда нас били, я прыгнул под ноги милиционерам, чтобы выбраться на другую сторону оцепления. Какой-то националист увидел это, схватил меня за ногу и укусил. Такое ощущение, что они были под действием каких-то наркотических веществ. Нормальный человек не будет кусаться... Я отбился в итоге, но на другой стороне тоже были националисты, они разбили мне голову. Два милиционера прикрывали меня щитами. И это спасло мне жизнь. Потом нас втолкнули снова в милицейский коридор".20:47. Перед зданием Дома профсоюзов вывешивают украинский флаг. Собравшиеся кричат: "Одесса-Украина!", поют гимн.20:50. Пожар потушен. Первые данные: 20–30 погибших в здании. По официальной версии, погибших 48.О чем говорят экспертизыОфициальные заключения о причинах смерти жертв в Доме профсоюзов засекречены.О массовом избиении выживших говорят данные анализа медицинских экспертиз потерпевших, которые приводит главред одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев (в данный момент арестован Службой безопасности Украины по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов)."Всего мне удалось познакомиться с текстами 98 экспертиз, при том что в ходе событий 2 мая ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 210 человек. Но уже по этим ограниченным данным можно сказать: случаи, когда после пожара в Доме профсоюзов группы "активистов" охотились на обожженных, иногда находящихся в полубессознательном состоянии людей и избивали их, носили не единичный характер… Вот, к примеру, данные из медкарты Максима С., доставленного в ГКБ № 1 поздним вечером 2 мая.Согласно материалам дела, на Куликовом поле он получил "резаные раны шеи с повреждением глубокой яремной вены и подключичной вены справа, непроникающее резаное ранение передней брюшной стенки". Состояние при поступлении в больницу врачи оценили как крайне тяжелое. По выводам эксперта, "повреждения причинены действием острого колюще-режущего предмета, которым мог быть нож".Этот случай – самый тяжелый из тех, которые мне удалось обнаружить. Зато есть масса более мелких: к примеру, Александру А. люди, избившие его на Куликовом поле, сломали ногу. Сергею Щ. и Максиму К. "организовали" сотрясение головного мозга. В этих и других случаях избиты, и подчас жестоко, были люди, не находившиеся внутри Дома профсоюзов", – писал Ткачев в одной из своих статей.Многие погибли от ожогов, задохнулись или разбились, выпрыгнув из окон. Но, учитывая приведенную Ткачевым информацию, далеко не все. В пользу этого говорит и тот факт, что у многих трупов внутри здания были обожжены только плечи и головы, а нижние части тел не были тронуты огнем. Это может говорить о том, что головы людей поливали горючей смесью и поджигали.Тело одного из лидеров "Одесской дружины" Геннадия Кушнарева. Оно подверглось мародерству - с убитого был снят бронежилет.Суд по делу 2 маяРасследованием событий 2 мая занималась Генпрокуратура Украины во главе с Юрием Луценко. "Виновными" заранее были назначены задержанные на Греческой площади 20 представителей “Куликова поля”. Судебное дело тянулось 3,5 года, обвинительный акт несколько раз возвращался в прокуратуру из-за недоработки. Четыре раза дело рассматривалось с самого начала, так как судьи брали самоотвод.Националисты также следили за процессом, устраивая нападения на судей, обвиняемых и их семьи. Многие заседания были просто сорваны.15 мая 2017 года рассмотрение дела перенесли в Черноморск Одесской области. Там все пошло гораздо быстрее: за 3,5 месяца дело рассмотрели и 18 сентября 2017 года вынесли оправдательный вердикт.Из решения суда:"Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину. Суд считает доказанным факт массовых беспорядков в результате столкновения между "сторонниками федерализации и единства Украины". Что же до обстоятельств, при которых "куликовцы" попали в торговый центр "Афина" (торговый центр на Греческой площади, вокруг которого шли уличные столкновения в первой фазе конфликта - прим. ред. ), то суд считает, что они спрятались там от расправы со стороны "евромайдановцев". В данной части обвинение выглядит сомнительно".Действительно виновных в этой трагедии следователи так и не нашли.Кто виноват?Нынешний президент Владимир Зеленский обещал возобновить расследование дела о беспорядках 2 мая и особо подчеркивал, что роль тогдашней центральной власти в этой трагедии требует тщательного изучения.В организации бойни 2 мая подозревали бывшего спикера Верховной рады националиста Андрея Парубия. Было возбуждено уголовное дело по заявлению Андрея Портнова, экс-главы президентской администрации.Парубий появился в Одессе 29 апреля, за три дня до трагедии. Как позже рассказывал майдановец и бывший глава одесского управления полиции Руслан Форостяк, Парубий оказывал промайдановским сторонникам большую поддержку."У нас постоянно находилось около обладминистрации несколько микроавтобусов с огнестрельным оружием. Мы даже арендовали квартиры возле ОГА (областной госадминистрации), где были установлены снайперские позиции… Мне удалось подготовить спецгруппу из энтузиастов, которые в случае силового сценария готовы были дать отпор. Скажу больше. Мы сняли несколько квартир напротив ОГА, куда было завезено оружие. Если бы был штурм, оно бы активно применялось", – рассказывал СМИ Форостяк.Одесский штаб Евромайдана во главе с Русланом Форостяком, действующий под прикрытием общественной организации "Совет общественной безопасности", и стал организатором марша "За единство Украины" накануне футбольного матча "Черноморец" – "Металлист".О том, что власти, в частности губернатор Владимир Немировский, хотят разогнать “Куликово поле”, и о немаловажной роли Парубия в этом заявил и экс-руководитель одесской милиции Дмитрий Фучеджи. Это же утверждал и его предшественник Петр Луцюк.Как бы то ни было, действия Парубия, министра МВД Арсена Авакова, и.о президента Александра Турчинова в тот день и их роль в трагедии 2 мая не расследованы по сей день.Уже при Зеленском попытки создания следственной комиссии в раде пресекла пропрезидентская фракция "Слуга народа". Обещания президента Зеленского так и остались обещаниями.Спустя восемь лет "Одесская Хатынь", ставшая во многом точкой невозврата на пути к большой войне, – все еще преступление без наказания.Никто до сих пор не ответил за массовое убийство эпохи Порошенко. Именно одесская резня стала во многом точкой невозврата в украинском кризисе и шагом на пути к еще большей трагедии – войне.* Запрещенная в России экстремистская организация

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годовщина трагедии в одессе, одесса, украина, нацификация