https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html

Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь лет

Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь лет - РИА Новости, 14.04.2022

Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь лет

Ровно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самое ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.

2022-04-14T15:06

2022-04-14T15:06

2022-04-14T17:29

донбасс. геноцид. 2014-2022

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геноцид в донбассе

вооруженные силы украины

народное ополчение донбасса

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6 апреля 2014 года. Захват здания СБУ в ЛуганскеВ этот день произошло поворотное событие "Русской весны" — ополченцы захватили здание СБУ в Луганске. В оружейной комнате СБУ был внушительный склад оружия, в этот день повстанцы впервые массово вооружились.6 апреля 2014 года. Захват Донецкой областной администрации и начало обороны СлавянскаВ Донецке после очередного митинга протеста его участники захватили здание Донецкого облсовета и областной администрации и 7 апреля сформировали Народный совет, который принял Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР. 12 апреля отряд в количестве 52 человек во главе с Игорем Стрелковым, прибывшим из России, и местные ополченцы захватили административные здания в Славянске Донецкой области. Началась оборона города.13 апреля 2014 года. Начало "антитеррористической операции"в Донбассе.Совет нацбезопасности Украины 13 апреля 2014 года принял решение о начале "антитеррористической операции" в Донбассе, и.о. президента Александр Турчинов ввел это решение в действие. По сути операция была не антитеррористической, а военной – против населения регионов, не поддержавших переворот в Киеве.Около 9:00 утра 13 апреля 2014 года автомобиль с бойцами "Альфы", направляющимися для охраны административных зданий в город Славянск, попал в засаду, устроенную ополченцами. Капитан Биличенко, командовавший бойцами "Альфы", на Украине официально считается первой жертвой "российской агрессии", притом что информацию о начале АТО в Славянске Арсен Аваков опубликовал в Фейсбуке* в 9:25 — в это время Киев еще не располагал данными о гибели Биличенко. То есть действия бойцов "Альфы" осуществлялись в рамках уже начатой операции.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяПоэтому то, что уже вечером состоялось заседание СНБОУ, не должно вызывать удивления — оно готовилось заранее, и события утра 13 апреля только ускорили развитие событий.9 мая 2014 года. Противостояние в МариуполеВ Мариуполе с февраля шли протесты несогласных с итогами Евромайдана, но осуществить крымский сценарий пророссийские силы не смогли. Западнее Мариуполя 6 мая произошла первая на юге Донбасса стычка ополченцев с националистическими батальонами. В бою с нацбатом, созданным на деньги украинского депутата Олега Ляшко, погиб ополченец и был взят в плен первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов.9 мая украинские силовики открыли стрельбу по мирным демонстрантам – пенсионерам, которые согласовали праздничное шествие ко Дню Победы. Были убитые и раненые. В городе начались вооруженные столкновения, пророссийские активисты заняли здание городского УВД, украинские военные, в том числе "азовцы", предприняли попытку штурма здания. Результат боев — жертвы с обеих сторон. Противостояние в Мариуполе – одна из важных точек на маршруте, который привел Украину к войне.2 мая 2014 года. Штурм СлавянскаЭту дату можно считать точкой отсчета полноценной войны в Донбассе. Не дождавшись "вмешательства", о котором так много говорили в Киеве, Украина начала штурмовать Славянск. Украинский силовики попытались войти в город под прикрытием авиации, заняли некоторые посты ополченцев ДНР, а также господствующую высоту Карачун, установив там артиллерийские батареи. Однако ополченцам удалось сбить боевые вертолеты противника из ПЗРК, погибли несколько украинских пилотов.Оставшись без поддержки с воздуха, украинские силовики свернули наступление на Славянск. Всего погибли 9 украинских военных, ополчение Донбасса тоже понесло потери.Силы обороны города заявляли, что к нападениям на город причастны не только ВСУ, но и активисты "Правого сектора" (организация, запрещенная в РФ), позже националисты это подтвердили.Россия на заседании СБ ООН потребовала от Киева "немедленно прекратить карательную операцию и любое насилие над собственным народом, освободить политзаключенных, обеспечить полную свободу деятельности журналистов". При первом штурме Славянска Киев успеха не добился.26 мая 2014 года. Донецкий аэропортИстория боевых действий вокруг Донецкого аэропорта насчитывает 242 дня — с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года.26 мая на территорию аэропорта вошли добровольческие подразделения ДНР, бойцам удалось закрепиться в одном из терминалов. Киев ответил на это авиационными ударами, атаковав немногочисленный легковооруженный отряд добровольцев штурмовиками Су-25, вертолетами Ми-24, а с земли — зенитными орудиями и гранатометами.С большими потерями ополченцам пришлось отступить.Аэропорт стал своеобразным символом самого первого этапа войны, причем для обеих противоборствующих сторон. Бои за аэропорт с разной интенсивностью продолжались восемь месяцев. Силы ополчения окончательно выбили оттуда украинских силовиков в конце января 2015 года. По данным ДНР, общее число потерь украинской армии в окрестностях аэропорта составляет около 600 человек. По данным Украины, за все время боев потери противника составили около 800 человек убитыми, еще 1500–2000 получили ранения.2 июля 2014 года. Авиаудар по Луганской областной администрацииУкраинская военная авиация нанесла ракетный удар по зданию бывшей Луганской облгосадминистрации, автостоянке перед ним и скверу имени Героев Великой Отечественной войны. В тот момент в здании находилось правительство ЛНР. В результате авиаудара погибли 8 мирных жителей, еще двадцать восемь человек были ранены осколками.Всего было выпущено около 20 снарядов. Сквер окружали жилые дома, прямо за зданием администрации — детский сад и детская площадка, на которой в тот момент были дети.Руководство ЛНР заявило, что целью авиаудара был глава ЛНР Валерий Болотов и его окружение.По версии украинской стороны, авианалета не было, а взрыв произошел внутри здания из-за "неумелого обращения со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами".Некоторые украинские СМИ и должностные лица утверждали, что выстрел был сделан из ПЗРК с земли по самолету, ракета задела кондиционер на фасаде и попала в здание. 3 июня наблюдатели ОБСЕ сообщили, что удар по зданию ОГА был нанесен неуправляемыми ракетами, выпущенными с самолета.5 июня 2014 года. Бои за Луганский аэропортВ июне началось противостояние между украинскими силовиками и ополченцами Донбасса в Луганском аэропорту, который был ключевым пунктом в планах ВСУ по захвату Луганска.На конец августа 2014 года аэропорт обороняли от 1,5 до 2 тысяч украинских военных. К тому времени вооруженные силы ЛНР значительно усилились, группировка сил ВСУ была окружена. Ночью 1 сентября украинские войска, которые держали оборону аэропорта 146 дней, взорвали взлетную полосу и отступили с территории аэропорта.Освобождение аэропорта разрушило планы охвата Киевом Луганска и прорыва к границе ЛНР с РФ через Новосветловку и перекрытию трассы Луганск — Краснодон.С 1 сентября 2014 года аэропорт Луганска полностью находится под контролем ЛНР.2 июля 2014 года. Бомбардировка станицы "Луганская"Украинская авиация разбомбила станицу Луганская. Глава местной администрации Владимир Билоус заявил, что первый удар украинского штурмовика был нанесен в 11 утра. Он уничтожил отделение милиции, здание суда и еще два здания. При втором ударе погибли девять человек, 11 получили ранения. Среди погибших — пятилетний Ваня Ермилов и его отец. Мальчику взрывом оторвало ноги. Всего погибли 12 человек, десятки были ранены.5 июля 2014 года. Уход из СлавянскаЗанятый ополченцами Славянск весной и летом 2014 года подвергался постоянным артобстрелам, гибло мирное население. К началу июля 2014 года, по оценке и.о. мэра Александра Самсонова, город покинула как минимум половина населения. Командующий ополчением Игорь Стрелков, выступая с обращением 4 июля, отмечал, что в городе остаются "более 30 тысяч человек". После трех месяцев ожесточенных боев ополченцы оставили Славянск, город заняла украинская армия. Часть ополченцев отправилась в Краматорск, часть — в Донецк.Лето 2014 года. Зеленополье. "Южный (Изваринский) котел"В июне 2014 года ополченцы Донбасса взяли под контроль несколько пограничных переходов (около 100 километров границы). Граница с Россией оказалась открыта для свободного перемещения добровольцев, грузов и техники. Киев с юга, со стороны Мариуполя, направил войска для восстановления контроля над границей.Как только украинская группировка численностью около 5000 военнослужащих и более 100 единиц техники оказалась между Зеленопольем и Саур-Могилой, силы ополчения замкнули "котел", блокировав отступление неприятеля в сторону Мариуполя, а также перекрыв путь на Луганск.Украинские подразделения провели в "котле" месяц, ополчение тогда не обладало достаточными ресурсами для быстрого уничтожения противника. Месяц армия Донбасса вела артиллерийский обстрел попавших в "котел" войск и ждала, когда они начнут сдаваться, однако Киев сдаваться не позволял, предпринимая неэффективные попытки прорыва окружения."Южный котел" окончательно оформился после выхода Стрелкова с гарнизоном из Славянска. Именно бойцы славянского гарнизона значительно усилили позиции Донецка и перекрыли пути для маневра украинских войск, не позволив им эффективно деблокировать "Южный котел", равно как и провести наступление на Донецк и Луганск.Украина потеряла от 3 до 3,5 тысячи военнослужащих в "Южном котле". Ополчение, по косвенным данным, потеряло от 500 до 1000 бойцов.Лето 2014. Бои за Саур-МогилуЛетом 2014 года между украинской армией и ополчением Донбасса начались бои за Саур-Могилу, стратегически важную высоту в Шахтерском районе Донецкой области.В годы Великой Отечественной войны в ходе Миусской операции за высоту шли тяжелые сражения, в которых погибли тысячи советских солдат. В восьмилетней войне Саур-Могила как наблюдательный пункт и огневая позиция вновь, как и во время ВОВ, приобрела огромное значение для противоборствующих сторон.В середине июля 2014 года контролируемая вооруженными формированиями высота стала играть важную роль в окружении 5-тысячной группировки украинской армии: с высоты простреливался единственный маршрут, по которому попавшим в окружение частям могло поступать подкрепление. Пик боев пришелся на июль, стороны конфликта периодически заявляли о взятии под контроль высоты. В конце августа украинская группировка отступила и оказалась окруженной в "Южном котле".Занятие Саур-Могилы высоты позволило войскам ДНР выйти к Азовскому морю и взять под свой контроль Новоазовск с 40-километровым участком побережья.Иловайский котел10 августа 2014 года. Началась битва за Иловайск.Трехнедельные бои привели к образованию на востоке Донецкой области "Иловайского котла". Контроль над Иловайском — крупным железнодорожным узлом — для Украины был важен с точки зрения создания плацдарма для наступления на восток. Кроме того, установление контроля над территорией позволило бы отрезать административный центр ДНР от Луганска и границы с Россией.Командование АТО сосредоточило под Иловайском мощную ударную группировку — около 1000–1200 бойцов. 10 августа добровольческие батальоны "Азов" и "Донбасс" предприняли попытку штурма. Им противостояли опытные подразделения ополчения ДНР — батальоны "Оплот" и "Восток". Украинские войска отступили, понеся потери, причем командование "Азова" и "Донбасса" обвинило Киев в недостаточной поддержке батальонов тяжелым вооружением.19 августа украинская армия предприняла вторую попытку штурма, днем позже снова отступила, встретив жесткий отпор со стороны обороняющихся. 26 августа в окружении оказались украинские батальоны "Днепр-1", "Херсон", "Свитязь", "Миротворец", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ. К этому моменту большинство высоких офицерских чинов иловайской группировки покинули фронт.27 августа власти ДНР заявили о контроле над Иловайском. Киеву не удалось взять в кольцо Донецк, ВСУ были отброшены на запад.По данным ВСУ, в ходе боев за Иловайск погибли 366 военнослужащих и добровольцев, 289 получили ранения, 158 пропали без вести, 128 попали в плен. Согласно информации ДНР, группировка АТО потеряла убитыми более 900 человек.17 июля 2014. Катастрофа малайзийского "Боинга"17 июля в районе Грабово Донецкой области потерпел крушение самолет рейса MH17 Малайзийских авиалиний. Погибли 298 человек — граждане 10 стран. По версии объединенной следственной группы, авиалайнер был сбит ракетой класса "земля-воздух" из ЗРК "Бук" с территории, контролируемой ополченцами. По версии Министерства обороны России, в день авиакатастрофы был зафиксирован украинский самолет Су-25 в 3–5 км от малайзийского "Боинга", а этого расстояния хватит для атаки ракетой класса "воздух-воздух". Кроме того, снимки со спутников говорят о том, что один "Бук" украинская сторона перегнала к районам, подконтрольным ДНР.15 июля 2014 года. Бомбардировка СнежногоАвианалет украинские боевые самолеты совершили в 06:30 утра, большинство из жителей Снежного Донецкой области еще спали. Погибли 12 человек, около десяти горожан, в том числе маленький ребенок, были ранены. Ракетно-бомбовый удар разрушил пятиэтажный жилой дом на улице Ленина и здание городской налоговой администрации. Киев обвинения в свой адрес отверг, заявив, что Снежное бомбил "неизвестный самолет".13 августа 2014 года. Бомбардировка пляжа в ЗугрэсеУкраинские силовики разбомбили пляж в небольшом донецком Зугрэсе. Погибли 12 мирных жителей, в том числе дети. Около 40 человек получили ранения. Следствие показало, что использовались запрещенные кассетные боеприпасы, также был обнаружен неразорвавшийся боевой элемент боеприпаса РСЗО БМ-30 "Смерч", имеющий дальность стрельбы от 20 до 70 километров. При изучении спутниковых снимков были выявлены позиции украинских РСЗО.Установлено, что в августе 2014 года на этих позициях в районе Краматорска, Артемовска и Дебальцево располагались расчеты 1-го дивизиона 107-го реактивного артиллерийского полка ВСУ под командованием полковника А.М. Келембета.25–28 августа 2014 года. Освобождение Новоазовска25 августа 2014 года. Ополчение Донбасса начало наступление на Новоазовск. Украинская сторона и некоторые страны Запада утверждали, что на стороне ополченцев действуют российские войска. В НАТО заявили, что во взятии Новоазовска участвовали не менее 1000 российских военных. Однако Россия обвинения отвергла, назвав их дезинформацией. Новоазовск был взят силами ДНР 27 августа 2014 года.5 сентября 2014 года. Минский протоколВ начале сентября 2014 года в Минске был подписан Минский протокол, документ о прекращении огня в Донецкой и Луганской республиках. Со стороны России посол РФ на Украине Михаил Зурабов, со стороны Украины — экс-президент Леонид Кучма, который имел мандат от руководства страны, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны ЛНР и ДНР — их главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, соответственно. Боевые действия затихли, но, как оказалось, временно. В середине января 2015 года стороны конфликта фактически перестали выполнять пункты протокола.Декабрь 2014 - январь-февраль 2015. Освобождение ДебальцевоНаступление на Дебальцево и город-спутник Углегорск началось 23 января 2015 года силами ДНР.Вооруженные силы Луганской республики со своей стороны сковывали противника. Наступающие друг другу навстречу войска ЛНР и ДНР замкнули, кольцо окружения. 12 февраля 2015 года были подписаны Минские соглашения и объявлено перемирие с 15 февраля. Однако, силы ДНР завершили начатое и взяли Дебальцево 16 февраля. О сложности боев за Дебальцево говорит то, что в дело были брошены все силы. Воевали все — от солдата до главы ДНР Александра Захарченко, который был ранен в тех боях. 80% жилых домов и инфраструктура города были разрушены, уходя, украинская армия уничтожала все, что могла.22 января 2015 года. Обстрел остановки общественного транспорта в Донецке.В утренний час пик в микрорайон Боссе Ленинского района Донецка ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта. Погибли 13 человек, десятки были ранены.2016–2021 годыПосле подписания "Минска-2" война в Донбассе носила в основном позиционный характер. Всплески боевых действий фиксировались в районе Авдеевки, Широкино под Новоазовском.В эти годы произошли громкие убийства героев Донбасса: командир "Спарты" Арсений Павлов, также известный как "Моторола" (погиб 16 октября 2016 года в лифте своего дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке. Сработала самодельная бомба, закрепленная на тросе лифта); командир батальона "Сомали" Михаил "Гиви" Толстых (погиб 8 февраля 2017 года на территории своей войсковой части в Макеевке. Причиной смерти стал обстрел из огнемёта "Шмель" кабинета, в котором находился Толстых, по другим сведениям – взрыв заложенной бомбы); командир "Пятнашки" Олег "Мамай" Мамиев (17 мая 2018 года получил смертельное осколочное ранение в сражении на промзоне под Авдеевкой); глава ДНР Александр Захарченко (погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка).Если сравнивать интенсивность боевых действий в регионе с периодом 2014–2015 годов, то острая фаза войны перешла в позиционную. Однако обстрелы боевых позиций и населенных пунктов Донбасса продолжались.По данным ОБСЕ, за 2016 год было более 300 тысяч случаев нарушений перемирия.За весь 2017 год в Донбассе зафиксировано не менее 401 тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ подтвердили информацию о 479 погибших и раненых среди мирного населения в течение года.За 2019 год в Донбассе — более 200 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на заседании 22 июля 2020 года согласовала условия бессрочного и всеобъемлющего перемирия, которое вступило в силу с полуночи 27 июля. Однако из отчета Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ следует, что к середине октября того же года режим прекращения огня нарушался 1605 раз. Среди нарушений, в том числе, 385 взрывов, 17 пролетевших неопределенных боеприпасов, 7 вспышек дульного пламени, 20 осветительных ракет, 1176 очередей и выстрелов.С августа 2021-го по февраль 2022 года — 70 865 случаев нарушения режима прекращения огня, следует из данных ОБСЕ.Фактически война в Луганской и Донецкой областях не прекращалась все восемь лет. Люди продолжали жить под обстрелами, получали ранения, погибали, лишались домов.

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