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Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов - РИА Новости, 23.03.2022
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Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов - РИА Новости, 23.03.2022
Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
События в Украине в 2013-2014 году привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Как развивался конфликт с ноября 2013 по май 2014 года — смотрите в карточках.
2022-03-23T21:02
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донбасс
украина
евромайдан
геноцид в донбассе
петр порошенко
александр турчинов
столкновения на майдане
беркут (спецназ украины)
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донбасс, украина, евромайдан, геноцид в донбассе, петр порошенко, александр турчинов, столкновения на майдане, беркут (спецназ украины), антимайдан, фото
21:02 23.03.2022 (обновлено: 21:03 23.03.2022)
 

Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов

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События в Украине в 2013-2014 году привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Как развивался конфликт с ноября 2013 по май 2014 года — смотрите в карточках.
© Иллюстрация РИА Новости

Ноябрь 2013 года — рождение Евромайдана

Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
1 из 21

Ноябрь 2013 года — рождение Евромайдана

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиТысячи протестующих собираются под лозунгом "За европейскую Украину"
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
2 из 21
Тысячи протестующих собираются под лозунгом "За европейскую Украину"
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиПервый разгон протеста в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
3 из 21
Первый разгон протеста в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
© Иллюстрация РИА Новости
На Евромайдане появляются баррикады и палаточные городки, флаги УПА и партии "Свободы"
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
4 из 21
На Евромайдане появляются баррикады и палаточные городки, флаги УПА и партии "Свободы"
Президент Украины Янукович одновременно демонстрирует шаги сближения с Россией и заявляет, что курс на евроинтеграцию неизменен
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
5 из 21
Президент Украины Янукович одновременно демонстрирует шаги сближения с Россией и заявляет, что курс на евроинтеграцию неизменен
© Иллюстрация РИА Новости22 декабря 2013 года лидеры оппозиции создают объединение "Майдан"
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
6 из 21
22 декабря 2013 года лидеры оппозиции создают объединение "Майдан"
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Январь 2014 — ужесточение наказания за массовые беспорядки

Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
7 из 21

Январь 2014 — ужесточение наказания за массовые беспорядки

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости"Майдан" объявляет Верховную Раду нелегитимной
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
8 из 21
"Майдан" объявляет Верховную Раду нелегитимной
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости22 января 2014 обнаружены первые убитые
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
9 из 21
22 января 2014 обнаружены первые убитые
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

23 января — массовые беспорядки в Киеве, столкновения с силовиками

Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
10 из 21

23 января — массовые беспорядки в Киеве, столкновения с силовиками

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости20 февраля неизвестные обстреливают одновременно и протестующих, и бойцов "Беркута"
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
11 из 21
20 февраля неизвестные обстреливают одновременно и протестующих, и бойцов "Беркута"
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости21 января власть и лидеры оппозиции договариваются о регулировании кризиса
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
12 из 21
21 января власть и лидеры оппозиции договариваются о регулировании кризиса
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости22 февраля: Янукович вынужден покинуть Киев и объявляет события госпереворотом
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
13 из 21
22 февраля: Янукович вынужден покинуть Киев и объявляет события госпереворотом
© Иллюстрация РИА Новости

23 февраля — Верховная Рада отменяет закон, дающий право использовать русский язык наравне с украинским

Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
14 из 21

23 февраля — Верховная Рада отменяет закон, дающий право использовать русский язык наравне с украинским

© Иллюстрация РИА НовостиЯнукович пытается быть услышанным из Ростова-на-Дону
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
15 из 21
Янукович пытается быть услышанным из Ростова-на-Дону
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Конец февраля — массовые акции противников Евромайдана

Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
16 из 21

Конец февраля — массовые акции противников Евромайдана

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости1 марта 2014 года Владимир Путин называет события на Украине антиконституционным переворотом и захватом власти
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
17 из 21
1 марта 2014 года Владимир Путин называет события на Украине антиконституционным переворотом и захватом власти
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

16 марта — референдум в Крыму

Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
18 из 21

16 марта — референдум в Крыму

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Апрель 2014 — самопровозглашение ДНР и ЛНР

Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
19 из 21

Апрель 2014 — самопровозглашение ДНР и ЛНР

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости13 апреля Турчинов объявляет начало АТО
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
20 из 21
13 апреля Турчинов объявляет начало АТО
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости2 мая 2014 года. Заживо сожженные в одесском Доме профсоюзов. Точка невозврата
Карточка к материалу Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
21 из 21
2 мая 2014 года. Заживо сожженные в одесском Доме профсоюзов. Точка невозврата
© Иллюстрация РИА Новости
 
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