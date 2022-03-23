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Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов - РИА Новости, 23.03.2022
Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
События в Украине в 2013-2014 году привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Как развивался конфликт с ноября 2013 по май 2014 года — смотрите в карточках.
2022-03-23T21:02
2022-03-23T21:02
2022-03-23T21:03
донбасс
украина
евромайдан
геноцид в донбассе
петр порошенко
александр турчинов
столкновения на майдане
беркут (спецназ украины)
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донбасс, украина, евромайдан, геноцид в донбассе, петр порошенко, александр турчинов, столкновения на майдане, беркут (спецназ украины), антимайдан, фото
21:02 23.03.2022 (обновлено: 21:03 23.03.2022)
Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов
События в Украине в 2013-2014 году привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Как развивался конфликт с ноября 2013 по май 2014 года — смотрите в карточках.