Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Доме профсоюзов

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События в Украине в 2013-2014 году привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Как развивался конфликт с ноября 2013 по май 2014 года — смотрите в карточках.