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Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства - РИА Новости, 01.05.2022
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Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства
Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства - РИА Новости, 01.05.2022
Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства
Десятки людей погибли и заживо сгорели восемь лет назад в одесском Доме профсоюзов. 2 мая 2014 года сторонники Евромайдана на Куликовом поле разгромили лагерь активистов, несогласных с политикой украинских властей. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов, но были заблокированы и погибли в огне. Страшные кадры массового убийства.
2022-05-01T18:31
2022-05-01T18:31
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
одесса
годовщина трагедии в одессе
нацификация
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украина, одесса, годовщина трагедии в одессе, фото, нацификация
18:31 01.05.2022
 

Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства

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Десятки людей погибли и заживо сгорели восемь лет назад в одесском Доме профсоюзов. 2 мая 2014 года сторонники Евромайдана на Куликовом поле разгромили лагерь активистов, несогласных с политикой украинских властей. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов, но были заблокированы и погибли в огне. Страшные кадры массового убийства.

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.

На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
1 из 9

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.

На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
2 из 9

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.

Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
3 из 9

Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
4 из 9

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

© РИА Новости / Алена Николаенко

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

Тела погибших 2-го мая в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе.
5 из 9

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

© РИА Новости / Алена Николаенко
© Алена Николаенко

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

Тела погибших 2-го мая в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе.
6 из 9

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

© Алена Николаенко

У некоторых были огнестрельные ранения.

Тела погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
7 из 9

У некоторых были огнестрельные ранения.

© Антон Круглов

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

Прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов 2 мая, во дворе его дома в Одессе.
8 из 9

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

© Антон Круглов
© Елена Шестернина

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

Во время акции памяти по погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
9 из 9

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

© Елена Шестернина
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаОдессаГодовщина трагедии в ОдессеНацификация
 
 
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