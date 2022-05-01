Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.
На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.
Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.
На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.
Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.
Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.
Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.
Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.
Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.
Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.
Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.
Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.
Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.
Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.
У некоторых были огнестрельные ранения.
У некоторых были огнестрельные ранения.
Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.
Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.
Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.
Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.