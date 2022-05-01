Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.

На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.