https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"

Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей" - РИА Новости, 06.04.2022

Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"

Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана стал ключевой стратегией. Западные консультанты и кураторы распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.

2022-04-06T14:08

2022-04-06T14:08

2022-04-06T18:52

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

милитаризация

нацификация

геноцид в донбассе

история

нато

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Вот бестселлер — яркая, в хорошей полиграфии и на дорогой бумаге книга — сказка про “непобедимого муравья”. Предназначена для детей от 5 лет. Сюжет рассказывает о муравьином народе, который жил, работал и горя не знал, пока на него не напали соседние муравьи, клявшиеся прежде в братской любви. Напали и разрушили муравейник и счастливую жизнь. Однако "хороший" муравьиный народ сплотился, победил и изгнал захватчиков со своей земли.Маленьких муравьишек учат стрелять, главный герой — малыш-муравей — всегда носит с собой автомат. Потому что "вороги" рядом.Для детей постарше предложили “Повстанческую азбуку” — букварь для самых маленьких и "Приключения Алярмика".Заказ на националистическую и милитаристскую литературу для младших школьников выполнял известный детский писатель Олег Витвицкий. Он выдал целый цикл книг о приключениях мальчика Алярмика (от немецкого и английского слова аlarm). Алярмик — симпатичный и привлекательный для детей герой — маленький воин УПА, юный бандеровец. Он — безусловный положительный герой, который побеждает, уничтожает всех, кто враг украинцев. И в первую очередь своего главного врага — императора по фамилии Лилипутин.А во второй книге цикла у Алярмика появляются соратники — киборги из будущего, прилетевшие прямиком из Донецкого аэропорта (киборгами называют украинских военных).Автор очевидно гордится работой и не скрывает, что "художественное произведение" имеет выраженные манипуляционные задачи. Рассказывает автор книг Олег Витвицкий:Каждую букву в "Повстанческой азбуке" иллюстрирует слово, связанное с историей и идеологией УПА.Для средней школы тоже целая линейка произведений. Вот детская книжка "Вернуться с войны" 2018 года — дебютная для спецкора украинского канала "1+1" Натальи Нагорной. С первых страниц ребенку рассказывают о “героях майдана”, среди которых и "Правый сектор" (запрещенная в России экстремистская организация). Так в игровой форме подается новая история. Вернее, ее “правильная” версия. В увлекательной публицистической форме.Некоторые сюжеты исполнены в виде комиксов, что не удивительно, учитывая "культурный код" экспертов и кураторов. Структура и посыл, вероятно, разработаны при участии детских психологов и работают на формирование устойчивых подсознательных страхов. Например, внушается мысль о том, что из Кремля российским военным дан приказ похищать украинских детей."Противостояние: Красный террор" был создан в 2018 году по заказу Министерства информационной политики Украины. Комикс рассказывает альтернативную историю начала 20-го века, в которой большевики стремятся поработить украинский народ. Целевая аудитория: 12+. Комикс рекомендован в качестве дополнительного материала на уроках истории в школах.Для детей старше идеи проработаннее. Вот брошюра "Яка нацiональна iдея украiнцiв", из тех, что нашли в одной из школ пос. Талаковка под Мариуполем. Сверху — украинская хата с цветником, снизу — русская изба с кальсонами. Дети, вы поняли разницу?Разворот одного из учебников по истории Украины. В углу карикатура, высмеивающая закон "Об основах государственной языковой политики": огромный и неприятный “русский” подсиживает и буквально спихивает со скамейки “девочку-украинку”. На самом деле закон предлагал использовать региональные языки не вместо, а наравне с государственным украинским и только на тех территориях, где, например, на русском или венгерском говорят более 10% населения. Карикатура предлагается к обсуждению школьникам, чтобы педагог имел возможность в диалоге закрепить мысль.Автор учебника истории для 5-х классов постепенно добирается до одного из главных вопросов — о происхождении названия Украина. На 47-й странице читаем, что Русь предшествовала названию Украина для обозначения территории, населенной украинцами-русичами, а само название происходит от слова країна, что значит родной край, страна, земля.Автор утверждает, что Богдан Хмельницкий заключил с московским царем, оказывается, "военный договор". Это о 1654 годе. Заглянем теперь в источник и читаем: "Обрадовася вельми с пожалования великого и милости неисчетной Твоего Царского Величества, которую нам изволил Твое Царское Величество показать, много челом бьем Тебе, Государю нашему, Твоему Царскому Величеству, служити прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки".Очевидно, что перед нами не "военный договор", а прошение о принятии в подданство, пятиклассников же просто обманывают.Кроме фальсификаций автор учебника занимается ещё и подтасовками. Автопризнает, что в XIX веке украинского государства не существовало, эти земли принадлежали Российской и Австрийской империям, но в этом же учебнике автор указывает на то, что в конце столетия на Украине появились первые железные дороги: Перемышль – Львов и Одесса – Балта. И ни слова о том, что эти железные дороги появились не "на Украине", а в таких государствах, как Австро-Венгрия и Россия.К сотой странице автор сообщает, что в результате восстания Хмельницкого возникла Украинская казацкая держава и называет её то Войском Запорожским, то Гетманщиной. Затем читателей информируют, что просуществовала она более 100 лет, а в 1760-1780 годах Гетманщина попала под власть царизма и была ликвидирована. Снова ложь. Гетманщина независимой державой никогда не была и опять-таки являлась частью России.В учебнике Власова термин "Великая Отечественная" ещё присутствует, хотя с оговоркой: "известна под названием". Намёк на то, что ни Великой, ни Отечественной эта война для народа Украины не была.А через несколько страниц заходит речь о сопротивлении гитлеровским оккупантам, и в один ряд с советскими партизанами ставится УПА. Правда, ей ещё пока не приписаны лавры освободительницы Украины, но с "революціей гідності" придёт и это.Ещё хлеще в пособии по истории Украины расправляются с послевоенным периодом: его просто нет, вместо 1945-1991 годов в учебнике дыра. После параграфа, посвящённого войне, Власов переходит к независимой Украине. И тут — одна перемога за другой: введение гривны, спорт, освоение космоса (имеется в виду полёт Леонида Кадынюка на американском шаттле "Колумбия"), народный хор имени Григория Веревки…В более позднем учебники истории для 10-х классов, автор перестает стесняться и использует уже грубые подделки. Вот, например, фотография детей за колючей проволокой. Подпись:" Дети-заключенные ГУЛАГа конец 30-х годов". На табличке в кадре написано по-русски: "переселенческий лагерь, вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела".Но если прогнать фотографию через нейросеть, то легко найти ее оригинал. Оказывается, она обрезана. И у таблички есть еще верхняя часть, на которой текст написан по-фински.На самом деле на фото советские дети-узники 6-го финского концлагеря в Петрозаводске. Во время оккупации Советской Карелии финнами в Петрозаводске было создано шесть концлагерей для содержания местных русскоязычных жителей. Фотография сделана военным корреспондентом Галиной Санько после освобождения Петрозаводска советскими войсками 28 июня 1944 года. Авторское название фотографии — "Узники фашизма". Этот снимок представлялся в составе доказательств на Нюрнбергском процессе над военными преступниками.Авторы украинского учебника истории обрезали оригинальную фотографию, выставив в нелицеприятном виде "тоталитарный СССР", а не рукопожатную демократическую Финляндию.Старшеклассников учебники готовили уже практически. Вот пособие для 11-го класса, в котором детям рассказывают, как надо вести себя во время боя, а также как атаковать и что делать при получении пулевого ранения. В принципе, допустимый контент в рамках курса ОБЖ.Но эти пособия подготовлены на базе методичек НАТО, о чем сообщается в самом учебнике и враг в них представлен не умозрительный, а вполне конкретный. На фото сотрудники СБУ обезвреживают "террористов" из ДНР, "действующих по указке "российских кураторов".А вот учебник “Защитник отчизны” для 10-го класса издания 2018 года. В главе, посвященной военной доктрине Украины первый же пункт определяет Российскую Федерацию военным противником Украины.Главной целью военной политики Украины, отмечено в Доктрине, есть создание условий для восстановления территориальной целостности государства, ее суверенитета и неприкосновенности внутри государственной границы Украины.А основными ее задачами является, в том числе: ”отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и членство Украины в ЕС и НАТО”.Это только несколько примеров системной и последовательной, очень продуманной работы по манипулированию сознанием и убеждениями украинских детей. Здесь и понятный внешний враг, с которым должны сражаться даже малыши, и угрозы, и переписанная история, определяющая превосходство украинского народа над соседями, и героизация националистов.

https://ria.ru/20220323/krizis-1779724590.html

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