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Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей" - РИА Новости, 06.04.2022
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Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"
Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей" - РИА Новости, 06.04.2022
Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"
Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана стал ключевой стратегией. Западные консультанты и кураторы распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
2022-04-06T14:08
2022-04-06T18:52
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
милитаризация
нацификация
геноцид в донбассе
история
нато
донецк (днр)
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Вот бестселлер — яркая, в хорошей полиграфии и на дорогой бумаге книга — сказка про “непобедимого муравья”. Предназначена для детей от 5 лет. Сюжет рассказывает о муравьином народе, который жил, работал и горя не знал, пока на него не напали соседние муравьи, клявшиеся прежде в братской любви. Напали и разрушили муравейник и счастливую жизнь. Однако "хороший" муравьиный народ сплотился, победил и изгнал захватчиков со своей земли.Маленьких муравьишек учат стрелять, главный герой — малыш-муравей — всегда носит с собой автомат. Потому что "вороги" рядом.Для детей постарше предложили “Повстанческую азбуку” — букварь для самых маленьких и "Приключения Алярмика".Заказ на националистическую и милитаристскую литературу для младших школьников выполнял известный детский писатель Олег Витвицкий. Он выдал целый цикл книг о приключениях мальчика Алярмика (от немецкого и английского слова аlarm). Алярмик — симпатичный и привлекательный для детей герой — маленький воин УПА, юный бандеровец. Он — безусловный положительный герой, который побеждает, уничтожает всех, кто враг украинцев. И в первую очередь своего главного врага — императора по фамилии Лилипутин.А во второй книге цикла у Алярмика появляются соратники — киборги из будущего, прилетевшие прямиком из Донецкого аэропорта (киборгами называют украинских военных).Автор очевидно гордится работой и не скрывает, что "художественное произведение" имеет выраженные манипуляционные задачи. Рассказывает автор книг Олег Витвицкий:Каждую букву в "Повстанческой азбуке" иллюстрирует слово, связанное с историей и идеологией УПА.Для средней школы тоже целая линейка произведений. Вот детская книжка "Вернуться с войны" 2018 года — дебютная для спецкора украинского канала "1+1" Натальи Нагорной. С первых страниц ребенку рассказывают о “героях майдана”, среди которых и "Правый сектор" (запрещенная в России экстремистская организация). Так в игровой форме подается новая история. Вернее, ее “правильная” версия. В увлекательной публицистической форме.Некоторые сюжеты исполнены в виде комиксов, что не удивительно, учитывая "культурный код" экспертов и кураторов. Структура и посыл, вероятно, разработаны при участии детских психологов и работают на формирование устойчивых подсознательных страхов. Например, внушается мысль о том, что из Кремля российским военным дан приказ похищать украинских детей."Противостояние: Красный террор" был создан в 2018 году по заказу Министерства информационной политики Украины. Комикс рассказывает альтернативную историю начала 20-го века, в которой большевики стремятся поработить украинский народ. Целевая аудитория: 12+. Комикс рекомендован в качестве дополнительного материала на уроках истории в школах.Для детей старше идеи проработаннее. Вот брошюра "Яка нацiональна iдея украiнцiв", из тех, что нашли в одной из школ пос. Талаковка под Мариуполем. Сверху — украинская хата с цветником, снизу — русская изба с кальсонами. Дети, вы поняли разницу?Разворот одного из учебников по истории Украины. В углу карикатура, высмеивающая закон "Об основах государственной языковой политики": огромный и неприятный “русский” подсиживает и буквально спихивает со скамейки “девочку-украинку”. На самом деле закон предлагал использовать региональные языки не вместо, а наравне с государственным украинским и только на тех территориях, где, например, на русском или венгерском говорят более 10% населения. Карикатура предлагается к обсуждению школьникам, чтобы педагог имел возможность в диалоге закрепить мысль.Автор учебника истории для 5-х классов постепенно добирается до одного из главных вопросов — о происхождении названия Украина. На 47-й странице читаем, что Русь предшествовала названию Украина для обозначения территории, населенной украинцами-русичами, а само название происходит от слова країна, что значит родной край, страна, земля.Автор утверждает, что Богдан Хмельницкий заключил с московским царем, оказывается, "военный договор". Это о 1654 годе. Заглянем теперь в источник и читаем: "Обрадовася вельми с пожалования великого и милости неисчетной Твоего Царского Величества, которую нам изволил Твое Царское Величество показать, много челом бьем Тебе, Государю нашему, Твоему Царскому Величеству, служити прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки".Очевидно, что перед нами не "военный договор", а прошение о принятии в подданство, пятиклассников же просто обманывают.Кроме фальсификаций автор учебника занимается ещё и подтасовками. Автопризнает, что в XIX веке украинского государства не существовало, эти земли принадлежали Российской и Австрийской империям, но в этом же учебнике автор указывает на то, что в конце столетия на Украине появились первые железные дороги: Перемышль – Львов и Одесса – Балта. И ни слова о том, что эти железные дороги появились не "на Украине", а в таких государствах, как Австро-Венгрия и Россия.К сотой странице автор сообщает, что в результате восстания Хмельницкого возникла Украинская казацкая держава и называет её то Войском Запорожским, то Гетманщиной. Затем читателей информируют, что просуществовала она более 100 лет, а в 1760-1780 годах Гетманщина попала под власть царизма и была ликвидирована. Снова ложь. Гетманщина независимой державой никогда не была и опять-таки являлась частью России.В учебнике Власова термин "Великая Отечественная" ещё присутствует, хотя с оговоркой: "известна под названием". Намёк на то, что ни Великой, ни Отечественной эта война для народа Украины не была.А через несколько страниц заходит речь о сопротивлении гитлеровским оккупантам, и в один ряд с советскими партизанами ставится УПА. Правда, ей ещё пока не приписаны лавры освободительницы Украины, но с "революціей гідності" придёт и это.Ещё хлеще в пособии по истории Украины расправляются с послевоенным периодом: его просто нет, вместо 1945-1991 годов в учебнике дыра. После параграфа, посвящённого войне, Власов переходит к независимой Украине. И тут — одна перемога за другой: введение гривны, спорт, освоение космоса (имеется в виду полёт Леонида Кадынюка на американском шаттле "Колумбия"), народный хор имени Григория Веревки…В более позднем учебники истории для 10-х классов, автор перестает стесняться и использует уже грубые подделки. Вот, например, фотография детей за колючей проволокой. Подпись:" Дети-заключенные ГУЛАГа конец 30-х годов". На табличке в кадре написано по-русски: "переселенческий лагерь, вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела".Но если прогнать фотографию через нейросеть, то легко найти ее оригинал. Оказывается, она обрезана. И у таблички есть еще верхняя часть, на которой текст написан по-фински.На самом деле на фото советские дети-узники 6-го финского концлагеря в Петрозаводске. Во время оккупации Советской Карелии финнами в Петрозаводске было создано шесть концлагерей для содержания местных русскоязычных жителей. Фотография сделана военным корреспондентом Галиной Санько после освобождения Петрозаводска советскими войсками 28 июня 1944 года. Авторское название фотографии — "Узники фашизма". Этот снимок представлялся в составе доказательств на Нюрнбергском процессе над военными преступниками.Авторы украинского учебника истории обрезали оригинальную фотографию, выставив в нелицеприятном виде "тоталитарный СССР", а не рукопожатную демократическую Финляндию.Старшеклассников учебники готовили уже практически. Вот пособие для 11-го класса, в котором детям рассказывают, как надо вести себя во время боя, а также как атаковать и что делать при получении пулевого ранения. В принципе, допустимый контент в рамках курса ОБЖ.Но эти пособия подготовлены на базе методичек НАТО, о чем сообщается в самом учебнике и враг в них представлен не умозрительный, а вполне конкретный. На фото сотрудники СБУ обезвреживают "террористов" из ДНР, "действующих по указке "российских кураторов".А вот учебник “Защитник отчизны” для 10-го класса издания 2018 года. В главе, посвященной военной доктрине Украины первый же пункт определяет Российскую Федерацию военным противником Украины.Главной целью военной политики Украины, отмечено в Доктрине, есть создание условий для восстановления территориальной целостности государства, ее суверенитета и неприкосновенности внутри государственной границы Украины.А основными ее задачами является, в том числе: ”отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и членство Украины в ЕС и НАТО”.Это только несколько примеров системной и последовательной, очень продуманной работы по манипулированию сознанием и убеждениями украинских детей. Здесь и понятный внешний враг, с которым должны сражаться даже малыши, и угрозы, и переписанная история, определяющая превосходство украинского народа над соседями, и героизация националистов.
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Видео РИА Новости. Националистическая литература обнаружена в детской библиотеке Волновахи
Украинская националистическая литература, прославляющая запрещенные движения радикалов, обнаружена в детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области. Как сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин, после освобождения города ситуация в сфере образования изменится.
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украина, милитаризация, нацификация, геноцид в донбассе, история, нато, донецк (днр), луганск, донбасс, служба безопасности украины, правый сектор, украинская повстанческая армия
14:08 06.04.2022 (обновлено: 18:52 06.04.2022)
 

Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"

Разворот комикса "Противостояние: Красный террор"
Разворот комикса Противостояние: Красный террор
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Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана стал ключевой стратегией. Западные консультанты и кураторы распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
Детская книга Ларисы Ницой "Непобедимые муравьи"
Детская книга Ларисы Ницой Непобедимые муравьи
Детская книга Ларисы Ницой "Непобедимые муравьи"
Вот бестселлер — яркая, в хорошей полиграфии и на дорогой бумаге книга — сказка про “непобедимого муравья”. Предназначена для детей от 5 лет. Сюжет рассказывает о муравьином народе, который жил, работал и горя не знал, пока на него не напали соседние муравьи, клявшиеся прежде в братской любви. Напали и разрушили муравейник и счастливую жизнь. Однако "хороший" муравьиный народ сплотился, победил и изгнал захватчиков со своей земли.
Отрывок из детской книги Ларисы Ницой "Непобедимые муравьи"
Отрывок из детской книги Ларисы Ницой Непобедимые муравьи
Отрывок из детской книги Ларисы Ницой "Непобедимые муравьи"

Дедушка, — отбираем у муравьишек оружие, зачем детям такому учиться? Мы мирный народ! Зачем им стрелять?

Когда я был молод, начинает дедушка, напали на нас враги...

Да какие враги, дедушка?! Когда это было?

Да обычные враги! Муравьиные львы! Они жили по соседству, всегда завидовали нашему народу, и тогда взяли и напали на нас.

Маленьких муравьишек учат стрелять, главный герой — малыш-муравей — всегда носит с собой автомат. Потому что "вороги" рядом.

Националистическая детская книга "Повстанческая азбука"

Националистическая детская книга Повстанческую азбуку
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Националистическая детская книга "Повстанческая азбука"

Детская националистическая книга "Приключения Алярмика и его друзей".

Детская националистическая литература Приключения Алярмика и его друзей.
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Детская националистическая книга "Приключения Алярмика и его друзей".

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Националистическая детская книга "Повстанческая азбука"

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Детская националистическая книга "Приключения Алярмика и его друзей".

Для детей постарше предложили “Повстанческую азбуку” — букварь для самых маленьких и "Приключения Алярмика".
Заказ на националистическую и милитаристскую литературу для младших школьников выполнял известный детский писатель Олег Витвицкий. Он выдал целый цикл книг о приключениях мальчика Алярмика (от немецкого и английского слова аlarm). Алярмик — симпатичный и привлекательный для детей герой — маленький воин УПА, юный бандеровец. Он — безусловный положительный герой, который побеждает, уничтожает всех, кто враг украинцев. И в первую очередь своего главного врага — императора по фамилии Лилипутин.
А во второй книге цикла у Алярмика появляются соратники — киборги из будущего, прилетевшие прямиком из Донецкого аэропорта (киборгами называют украинских военных).
Автор очевидно гордится работой и не скрывает, что "художественное произведение" имеет выраженные манипуляционные задачи. Рассказывает автор книг Олег Витвицкий:

Я сам кандидат исторических наук, поэтому подошел к этому как историк…

…анализируя собственные поиски образцов для подражания, я понял, что на поле формирования новейших литературных героев для наших детей образовался вакуум…

...на границе между историком и отцом, у меня возникла идея предложить детям украинца Алярмика — отечественного супергероя, юного УПАвского трубача, который стал главным персонажем "Повстанческой азбуки". Там есть вымышленные персонажи, например, Адольфик — это понятно с кем ассоциируется, Лилипутин — тоже. Медвечукович это скрещенный Медведчук с Януковичем.

Каждую букву в "Повстанческой азбуке" иллюстрирует слово, связанное с историей и идеологией УПА.
Разворот националистической детской книги "Повстанческую азбуку"
Разворот националистической детской книги Повстанческую азбуку
Разворот националистической детской книги "Повстанческую азбуку"

Московия то ханство страха,
Масакры1 и маски мавзолея.
Там Лилипутин – император,
Медвечкукович там – лакей,
Алярмик наденет мазепинку2,
Зарядит машингвер3 и "финку"4,
Ведь знает мститель дни придут,
Медведчукович и Лилипутин,
Так же, как когда-то Ватутин,
В руки повстанцев попадут.

*

1польск. masakra резня

2 головной убор войска гетмана Мазепы

3 немецкий пулемёт

4 жаргон финский нож

Для средней школы тоже целая линейка произведений. Вот детская книжка "Вернуться с войны" 2018 года — дебютная для спецкора украинского канала "1+1" Натальи Нагорной. С первых страниц ребенку рассказывают о “героях майдана”, среди которых и "Правый сектор" (запрещенная в России экстремистская организация). Так в игровой форме подается новая история. Вернее, ее “правильная” версия. В увлекательной публицистической форме.
Обложка детской книги "Вернуться с войны"
Обложка детской книги Вернуться с войны
1 из 2
Обложка детской книги "Вернуться с войны"
Детская книга "Вернуться с войны". Фото: Руслан Мельников/ Российская газета
Детская книга Вернуться с войны. Фото: Руслан Мельников/ Российская газета
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Детская книга "Вернуться с войны". Фото: Руслан Мельников/ Российская газета
1 из 2
Обложка детской книги "Вернуться с войны"
2 из 2
Детская книга "Вернуться с войны". Фото: Руслан Мельников/ Российская газета
Обложка комикса "Противостояние: Красный террор"
Обложка комикса Противостояние: Красный террор
Обложка комикса "Противостояние: Красный террор"
Некоторые сюжеты исполнены в виде комиксов, что не удивительно, учитывая "культурный код" экспертов и кураторов. Структура и посыл, вероятно, разработаны при участии детских психологов и работают на формирование устойчивых подсознательных страхов. Например, внушается мысль о том, что из Кремля российским военным дан приказ похищать украинских детей.
Разворот комикса "Противостояние: Красный террор"
Разворот комикса Противостояние: Красный террор
1 из 2
Разворот комикса "Противостояние: Красный террор"
Разворот комикса "Противостояние: Красный террор"
Разворот комикса Противостояние: Красный террор
2 из 2
Разворот комикса "Противостояние: Красный террор"
1 из 2
Разворот комикса "Противостояние: Красный террор"
2 из 2
Разворот комикса "Противостояние: Красный террор"

Сейчас мы являемся свидетелями последней агонии чудовища, которое пожирает себя самого.
Подыхающая империя хочет забрать с собой как можно больше человеческих жизней. Война ведется за каждую душу.

Вы имеете в виду войну на Донбассе?

Это только то, что на поверхности. Империя ведет хитроумную войну за разум людей, за их души.

Я знаю! Это информационная война!

Да. Идет колоссальная война лжи и клеветы, война страха. И наше оружие это правда и знания.
На сегодня все.

Нет! Расскажите еще что-нибудь, пожалуйста! А Молот кем сейчас притворяется?

Чувак, ты видел серьгу у учителя? Черт! Она как у Сирко! И тату на руке.

"Противостояние: Красный террор" был создан в 2018 году по заказу Министерства информационной политики Украины.
Комикс заказан Министерством информационной политики Украины
Заказ Министерства информационной политики Украины
Комикс заказан Министерством информационной политики Украины
Комикс рассказывает альтернативную историю начала 20-го века, в которой большевики стремятся поработить украинский народ. Целевая аудитория: 12+. Комикс рекомендован в качестве дополнительного материала на уроках истории в школах.
Брошюра "Какая национальная идея украинцев". Фото: Дмитрий Стешин / Комсомольская правда
Брошюра Какая национальная идея украинцев. Фото: Дмитрий Стешин / Комсомольская правда
Брошюра "Какая национальная идея украинцев". Фото: Дмитрий Стешин / Комсомольская правда
Для детей старше идеи проработаннее. Вот брошюра "Яка нацiональна iдея украiнцiв", из тех, что нашли в одной из школ пос. Талаковка под Мариуполем. Сверху — украинская хата с цветником, снизу — русская изба с кальсонами. Дети, вы поняли разницу?
Разворот украинского учебника
Разворот украинского учебника
Разворот украинского учебника
Разворот одного из учебников по истории Украины. В углу карикатура, высмеивающая закон "Об основах государственной языковой политики": огромный и неприятный “русский” подсиживает и буквально спихивает со скамейки “девочку-украинку”. На самом деле закон предлагал использовать региональные языки не вместо, а наравне с государственным украинским и только на тех территориях, где, например, на русском или венгерском говорят более 10% населения. Карикатура предлагается к обсуждению школьникам, чтобы педагог имел возможность в диалоге закрепить мысль.
Обложка учебника Истрии Украины для 5-гокласса
Обложка учебника Истрии Украины для 5-гокласса
Обложка учебника Истрии Украины для 5-гокласса
Автор учебника истории для 5-х классов постепенно добирается до одного из главных вопросов — о происхождении названия Украина. На 47-й странице читаем, что Русь предшествовала названию Украина для обозначения территории, населенной украинцами-русичами, а само название происходит от слова країна, что значит родной край, страна, земля.
Автор утверждает, что Богдан Хмельницкий заключил с московским царем, оказывается, "военный договор". Это о 1654 годе. Заглянем теперь в источник и читаем: "Обрадовася вельми с пожалования великого и милости неисчетной Твоего Царского Величества, которую нам изволил Твое Царское Величество показать, много челом бьем Тебе, Государю нашему, Твоему Царскому Величеству, служити прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки".
Очевидно, что перед нами не "военный договор", а прошение о принятии в подданство, пятиклассников же просто обманывают.
Кроме фальсификаций автор учебника занимается ещё и подтасовками. Автопризнает, что в XIX веке украинского государства не существовало, эти земли принадлежали Российской и Австрийской империям, но в этом же учебнике автор указывает на то, что в конце столетия на Украине появились первые железные дороги: Перемышль – Львов и Одесса – Балта. И ни слова о том, что эти железные дороги появились не "на Украине", а в таких государствах, как Австро-Венгрия и Россия.
К сотой странице автор сообщает, что в результате восстания Хмельницкого возникла Украинская казацкая держава и называет её то Войском Запорожским, то Гетманщиной. Затем читателей информируют, что просуществовала она более 100 лет, а в 1760-1780 годах Гетманщина попала под власть царизма и была ликвидирована. Снова ложь. Гетманщина независимой державой никогда не была и опять-таки являлась частью России.
В учебнике Власова термин "Великая Отечественная" ещё присутствует, хотя с оговоркой: "известна под названием". Намёк на то, что ни Великой, ни Отечественной эта война для народа Украины не была.
А через несколько страниц заходит речь о сопротивлении гитлеровским оккупантам, и в один ряд с советскими партизанами ставится УПА. Правда, ей ещё пока не приписаны лавры освободительницы Украины, но с "революціей гідності" придёт и это.
Ещё хлеще в пособии по истории Украины расправляются с послевоенным периодом: его просто нет, вместо 1945-1991 годов в учебнике дыра. После параграфа, посвящённого войне, Власов переходит к независимой Украине. И тут — одна перемога за другой: введение гривны, спорт, освоение космоса (имеется в виду полёт Леонида Кадынюка на американском шаттле "Колумбия"), народный хор имени Григория Веревки…
В более позднем учебники истории для 10-х классов, автор перестает стесняться и использует уже грубые подделки. Вот, например, фотография детей за колючей проволокой. Подпись:" Дети-заключенные ГУЛАГа конец 30-х годов". На табличке в кадре написано по-русски: "переселенческий лагерь, вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела".
Страница из украинского учебника истории для 10-го класса
Страница из украинского учебника истории для 10-го класса
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Страница из украинского учебника истории для 10-го класса
Украинский учебник истории для 10-го класса
Украинский учебник истории для 10-го класса
2 из 2
Украинский учебник истории для 10-го класса
1 из 2
Страница из украинского учебника истории для 10-го класса
2 из 2
Украинский учебник истории для 10-го класса
Но если прогнать фотографию через нейросеть, то легко найти ее оригинал. Оказывается, она обрезана. И у таблички есть еще верхняя часть, на которой текст написан по-фински.
Советские дети в концлагере
Советские дети в концлагере
Советские дети в концлагере
На самом деле на фото советские дети-узники 6-го финского концлагеря в Петрозаводске. Во время оккупации Советской Карелии финнами в Петрозаводске было создано шесть концлагерей для содержания местных русскоязычных жителей. Фотография сделана военным корреспондентом Галиной Санько после освобождения Петрозаводска советскими войсками 28 июня 1944 года. Авторское название фотографии — "Узники фашизма". Этот снимок представлялся в составе доказательств на Нюрнбергском процессе над военными преступниками.
Авторы украинского учебника истории обрезали оригинальную фотографию, выставив в нелицеприятном виде "тоталитарный СССР", а не рукопожатную демократическую Финляндию.
Старшеклассников учебники готовили уже практически. Вот пособие для 11-го класса, в котором детям рассказывают, как надо вести себя во время боя, а также как атаковать и что делать при получении пулевого ранения. В принципе, допустимый контент в рамках курса ОБЖ.
Украинский учебник "Защитник отчизны"
Украинский учебник Защитник отчизны
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Украинский учебник "Защитник отчизны"
Украинский учебник "Защитник отчизны"
Украинский учебник Защитник отчизны
2 из 2
Украинский учебник "Защитник отчизны"
1 из 2
Украинский учебник "Защитник отчизны"
2 из 2
Украинский учебник "Защитник отчизны"
Но эти пособия подготовлены на базе методичек НАТО, о чем сообщается в самом учебнике и враг в них представлен не умозрительный, а вполне конкретный.
Украинский учебник. Фото: Дмитрий Стешин / Комсомольская правда
Украинский учебник. Фото: Дмитрий Стешин / Комсомольская правда
Украинский учебник. Фото: Дмитрий Стешин / Комсомольская правда
На фото сотрудники СБУ обезвреживают "террористов" из ДНР, "действующих по указке "российских кураторов".
Украинский учебник "Защитник отчизны" для 10-го класса
Украинский учебник Защитник отчизны для 10-го класса
Украинский учебник "Защитник отчизны" для 10-го класса
А вот учебник “Защитник отчизны” для 10-го класса издания 2018 года. В главе, посвященной военной доктрине Украины первый же пункт определяет Российскую Федерацию военным противником Украины.
Военная доктрина Украины. Украинский учебник "Защитник отчизны" для 10-го класса
Военная доктрина Украины. Украинский учебник Защитник отчизны для 10-го класса
Военная доктрина Украины. Украинский учебник "Защитник отчизны" для 10-го класса
Главной целью военной политики Украины, отмечено в Доктрине, есть создание условий для восстановления территориальной целостности государства, ее суверенитета и неприкосновенности внутри государственной границы Украины.
Военная доктрина Украины. Украинский учебник "Защитник отчизны" для 10-го класса
Военная доктрина Украины. Украинский учебник Защитник отчизны для 10-го класса
Военная доктрина Украины. Украинский учебник "Защитник отчизны" для 10-го класса
А основными ее задачами является, в том числе: ”отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и членство Украины в ЕС и НАТО”.
Это только несколько примеров системной и последовательной, очень продуманной работы по манипулированию сознанием и убеждениями украинских детей. Здесь и понятный внешний враг, с которым должны сражаться даже малыши, и угрозы, и переписанная история, определяющая превосходство украинского народа над соседями, и героизация националистов.
Инфографика Донбасс 2014-2022 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:50Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Украина с 2004 по 2022. От первого Майдана до катастрофыC 2004 по 2022 Украина прошла путь от электорального раскола и "оранжевой революции" до войны, которая началась в 2014 году, унесла тысячи жизней и до сих пор не закончилась. Почему Донбасс решил, что ему с Украиной не по пути? Как каждый из президентов вольно или невольно приблизил страну к геноциду нескольких миллионов мирных граждан?
 
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