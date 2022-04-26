https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

Запад готов к уничтожению Молдавии

Запад готов к уничтожению Молдавии - РИА Новости, 26.04.2022

Запад готов к уничтожению Молдавии

Прямо сейчас, в эти самые часы президент Молдавии Майя Санду принимает самое сложное в своей жизни и судьбоносное для своей страны решение. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:03

2022-04-26T17:03

2022-04-26T17:04

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Прямо сейчас, в эти самые часы президент Молдавии Майя Санду принимает самое сложное в своей жизни и судьбоносное для своей страны решение.Из-за серии нападений на органы власти и объекты инфраструктуры в Приднестровской Молдавской республике введен красный уровень террористической угрозы. На въездах в городах устанавливаются блокпосты. Школы переведены на дистанционный режим работы, отменены массовые мероприятия на День Победы.По сведениям правоохранительных органов ПМР, атаку против министерства госбезопасности в Тирасполе осуществили три неустановленных лица, которые прибыли с территории Украины. Другие нападения также связаны с этим.Как прокомментировал ситуацию источник в правительственных кругах непризнанной республики, "Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт".Украинские спецслужбы действительно почти наверняка являются исполнителями и — весьма вероятно — организаторами терактов. Вот только уверенно можно сказать, что вдохновителем происходящего выступили совсем иные силы.Показательно, что нападения в Приднестровье начались спустя буквально несколько часов после того, как в Киеве побывали с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.В то время как Россия проводит на Украине специальную военную операцию, для США происходящее — это война НАТО против нашей страны, в которой украинская армия и спецслужбы выступают прокси-войсками.И война эта развивается совсем не так, как Западу хотелось бы. Россия перемалывает самые боеспособные и мотивированные части ВСУ. Параллельно уничтожаются запасы ГСМ, военная инфраструктура и вооружения по всей Украине. В общем, задача по демилитаризации Украины выполняется ВС России в режиме асфальтового катка — неторопливого, но неумолимого.Запад же, рассчитывавший втянуть Москву в долгий, изматывающий, с тяжелейшими потерями конфликт на истощение, обнаружил, что его ресурсы могут кончиться первыми. Введенные санкции с каждым днем все болезненнее бьют по европейской и заокеанской экономике, в то время как российская держится намного бодрее. Поставки оружия для ВСУ и эффективная работа российской армии по их уничтожению вскрыли неприятную проблему дефицита вооружений, причем не только на самой Украине, но и на Западе. Имеющиеся запасы расходуются слишком быстро, склады опустошаются, а предприятия оказались неспособны производить новые партии вооружений с необходимой скоростью.В общем, запас прочности и резервы у Запада сокращаются, а желаемых результатов даже близко не видно. При этом Украина далеко не единственная на планете горячая точка, на которую Штаты делают ставку в качестве инструмента ослабления геополитических противников. В частности, на другом конце света ждет своего часа Тайвань.Ничего удивительного, что у западных стратегов возникло желание "открыть России второй фронт".Приднестровье — узкая полоска земли, зажатая между Молдавией и Украиной — без помощи России действительно обречено. В случае полномасштабной военной операции против ПМР ни вооруженные силы республики, ни размещенные там российские миротворцы оказать серьезного сопротивления не смогут. Ситуация напоминает ту, что сложилась перед 08.08.08, с той разницей, что Россию с Южной Осетией связывает Рокский тоннель, а с ПМР разделяет Украина, которая сама может поучаствовать в агрессии против непризнанной республики.Вот только последнее обстоятельство никак не влияет на неизбежный ответ России в случае подобного развития событий. Собственно, именно это прозвучало в комментарии МИД, который выразил надежду, что Москве не придется вмешиваться в урегулирование ситуации — то есть, если понадобится, вмешательство будет.Так что теперь очень многое зависит от руководства Молдавии. На данный момент у власти там находятся прозападные силы, а Майю Санду можно считать прямо-таки рафинированным продуктом западной системы подготовки кадров для постсоветских элит. Нет сомнений, что Кишинев в данный момент подвергается жесточайшему давлению со стороны Запада, который подталкивает к "решению приднестровской проблемы" военным путем.Вот только одно дело продвигать в своей стране проевропейскую и пронатовскую повестку, самые прогрессивные ценности и поддерживать военную политику ЕС и США где-то в отдаленных регионах земного шара, и совсем другое — точно знать, что в результате твоего решения твоя собственная страна превратится в поле боя. И не потенциально когда-нибудь, через неизвестное количество лет, а немедленно и гарантированно. Иллюстративный материал, как это выглядит в реальности, в настоящий момент щедро предоставляет Украина.И все это только потому, что твоим покровителям необходимо заново разжечь давным-давно погасший и остывший конфликт вокруг Приднестровья для решения совсем иных, куда более масштабных задач. А твоя страна для них просто разменная монета, которую пришло время пустить в ход.Именно при осознании данного факта молдавскому руководству, а также прозападным правительствам многих других государств теперь придется принимать решения, которые будут определять дальнейшую судьбу этих стран.

https://ria.ru/20220426/sandu-1785559566.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785555851.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html

https://ria.ru/20220426/terakt-1785514754.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785504473.html

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авторы, молдавия, нато, майя санду, энтони блинкен, ллойд остин, украина, россия