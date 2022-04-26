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МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
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МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье
МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье
Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы Москве не пришлось вмешиваться в урегулирование ситуации, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:47
2022-04-26T15:35
приднестровская молдавская республика
в мире
диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы Москве не пришлось вмешиваться в урегулирование ситуации, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.Накануне, по данным местного МВД, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Как сообщили в ведомстве, при инциденте никто не пострадал, а на верхних этажах здания выбило окна.Также утром в поселке Маяк Григориопольского района прогремели еще два взрыва, из-за чего из строя выведены две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Кроме того, по словам источника, накануне произошел теракт на территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.В правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что организаторы теракта у здания МГБ прибыли с Украины.На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785496637.html
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785513354.html
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приднестровская молдавская республика, в мире, диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
14:47 26.04.2022 (обновлено: 15:35 26.04.2022)
 
МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье

МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы Москве не пришлось вмешиваться в урегулирование ситуации, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Давайте дождемся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария", - сказал Руденко, отвечая на вопрос об обстановке в регионе.

Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 12:50
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье
Накануне, по данным местного МВД, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Как сообщили в ведомстве, при инциденте никто не пострадал, а на верхних этажах здания выбило окна.
Также утром в поселке Маяк Григориопольского района прогремели еще два взрыва, из-за чего из строя выведены две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Кроме того, по словам источника, накануне произошел теракт на территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 13:48
Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт
В правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что организаторы теракта у здания МГБ прибыли с Украины.
На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.
 
Приднестровская Молдавская РеспубликаВ миреДиалог по Приднестровью и урегулирование ситуации в регионеРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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