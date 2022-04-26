https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html

МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье

МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье

Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы Москве не пришлось вмешиваться в урегулирование ситуации, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:47

2022-04-26T14:47

2022-04-26T15:35

приднестровская молдавская республика

в мире

диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы Москве не пришлось вмешиваться в урегулирование ситуации, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.Накануне, по данным местного МВД, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Как сообщили в ведомстве, при инциденте никто не пострадал, а на верхних этажах здания выбило окна.Также утром в поселке Маяк Григориопольского района прогремели еще два взрыва, из-за чего из строя выведены две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Кроме того, по словам источника, накануне произошел теракт на территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.В правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что организаторы теракта у здания МГБ прибыли с Украины.На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785496637.html

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785513354.html

приднестровская молдавская республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко