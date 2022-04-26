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Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт - РИА Новости, 26.04.2022
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Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт
Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт - РИА Новости, 26.04.2022
Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт
Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, об этом говорят обстрел и теракты, сообщил журналистам источник в правительственных кругах... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:48
2022-04-26T13:59
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, об этом говорят обстрел и теракты, сообщил журналистам источник в правительственных кругах Приднестровья.Источник добавил, что "Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья".Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской республике был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
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в мире, признание днр и лнр в россии, украина
13:48 26.04.2022 (обновлено: 13:59 26.04.2022)
 
Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт

Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, об этом говорят обстрел и теракты, сообщил журналистам источник в правительственных кругах Приднестровья.
"Очевидно, что Киев своими действиями стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, разгоревшийся на Украине по его вине", - сказал он.
Источник добавил, что "Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья".
Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской республике был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Эксперт: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии
 
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