13:48 26.04.2022 (обновлено: 13:59 26.04.2022)
Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт
Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, об этом говорят обстрел и теракты, сообщил журналистам источник в правительственных кругах Приднестровья.
Источник добавил, что "Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья".
Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской республике был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.