https://ria.ru/20220426/ukraina-1785513354.html

Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт

Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт - РИА Новости, 26.04.2022

Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт

Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, об этом говорят обстрел и теракты, сообщил журналистам источник в правительственных кругах... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:48

2022-04-26T13:48

2022-04-26T13:59

в мире

признание днр и лнр в россии

украина

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, об этом говорят обстрел и теракты, сообщил журналистам источник в правительственных кругах Приднестровья.Источник добавил, что "Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья".Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской республике был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

https://ria.ru/20220426/vzryv-1785470830.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина