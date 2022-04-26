https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html

В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы

В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы - РИА Новости, 26.04.2022

В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы

В Приднестровской Молдавской Республике отменили военный парад, салют и массовые мероприятия 9 мая из-за серии терактов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:39

2022-04-26T12:39

2022-04-26T13:22

приднестровская молдавская республика

в мире

тирасполь

вадим красносельский

день победы

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике отменили военный парад, салют и массовые мероприятия 9 мая из-за серии терактов, рассказали в пресс-службе приднестровского лидера Вадима Красносельского.Власти непризнанной республики на 15 дней установили красный уровень террористической опасности после нападений на органы власти и объекты инфраструктуры.Эта мера предусматривает дополнительные шаги по обеспечению безопасности граждан, общества и государства.Теракты расследуют МГБ, МВД, СК и прокуратура республики.В пресс-службе Красносельского подчеркнули, что виновных привлекут к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство и незаконное хранение оружия.Накануне, по данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В результате взрывов никто не пострадал, на верхних этажах выбило окна. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате которых вышли из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.На фоне этих событий президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности республики.

https://ria.ru/20220426/pmr-1785480989.html

https://ria.ru/20220426/operatsiya-1785456117.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, тирасполь, вадим красносельский, день победы