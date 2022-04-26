https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html
В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы
В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы - РИА Новости, 26.04.2022
В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы
В Приднестровской Молдавской Республике отменили военный парад, салют и массовые мероприятия 9 мая из-за серии терактов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:39
2022-04-26T12:39
2022-04-26T13:22
приднестровская молдавская республика
в мире
тирасполь
вадим красносельский
день победы
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике отменили военный парад, салют и массовые мероприятия 9 мая из-за серии терактов, рассказали в пресс-службе приднестровского лидера Вадима Красносельского.Власти непризнанной республики на 15 дней установили красный уровень террористической опасности после нападений на органы власти и объекты инфраструктуры.Эта мера предусматривает дополнительные шаги по обеспечению безопасности граждан, общества и государства.Теракты расследуют МГБ, МВД, СК и прокуратура республики.В пресс-службе Красносельского подчеркнули, что виновных привлекут к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство и незаконное хранение оружия.Накануне, по данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В результате взрывов никто не пострадал, на верхних этажах выбило окна. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате которых вышли из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.На фоне этих событий президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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приднестровская молдавская республика, в мире, тирасполь, вадим красносельский, день победы
12:39 26.04.2022 (обновлено: 13:22 26.04.2022)
В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы
Глава ПМР Красносельский отменил массовые мероприятия на День Победы
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике отменили военный парад, салют и массовые мероприятия 9 мая из-за серии терактов, рассказали в пресс-службе приднестровского лидера Вадима Красносельского.
"Массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, небезопасно. При этом каждый житель республики сможет в частном порядке почтить память погибших участников Великой Отечественной войны и поздравить ныне живущих. Церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников будут проведены", — говорится в сообщении.
Власти непризнанной республики на 15 дней установили красный уровень террористической опасности после нападений на органы власти и объекты инфраструктуры.
Эта мера предусматривает дополнительные шаги по обеспечению безопасности граждан, общества и государства.
Теракты расследуют МГБ, МВД, СК и прокуратура республики.
В пресс-службе Красносельского подчеркнули, что виновных привлекут к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство и незаконное хранение оружия.
Накануне, по данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе
несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В результате взрывов никто не пострадал, на верхних этажах выбило окна. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате которых вышли из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
На фоне этих событий президент Молдавии Майя Санду
созвала заседание Совета безопасности республики.