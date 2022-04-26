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В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины - РИА Новости, 26.04.2022
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В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины
В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины - РИА Новости, 26.04.2022
В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины
Организаторы теракта у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:53
2022-04-26T17:08
в мире
тирасполь
украина
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Организаторы теракта у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.Накануне, по данным местного МВД, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Никто не пострадал, на верхних этажах выбило окна."Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что два других теракта — на территории авиапарка и на территории Приднестровского радиотелецентра 26 апреля являются "логическим продолжением" обстрела издания МГБ.По словам источника, накануне также прогремели два взрыва на территории авиапарка минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе. Жертв и повреждений нет.Утром в поселке Маяк Григориопольского района прогремели еще два взрыва, из-за чего вышли из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.На фоне этих событий президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности республики.Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.В Кремле заявили, что случившееся вызывает обеспокоенность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация.
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в мире, тирасполь, украина
13:53 26.04.2022 (обновлено: 17:08 26.04.2022)
 
В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины

Источник в кабмине ПМР заявил о причастности к теракту в Тирасполе трех выходцев с Украины

© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанкПоврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР
Перейти в фотобанк
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Организаторы теракта у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Накануне, по данным местного МВД, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Никто не пострадал, на верхних этажах выбило окна.
"Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что два других теракта — на территории авиапарка и на территории Приднестровского радиотелецентра 26 апреля являются "логическим продолжением" обстрела издания МГБ.
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По словам источника, накануне также прогремели два взрыва на территории авиапарка минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе. Жертв и повреждений нет.
Утром в поселке Маяк Григориопольского района прогремели еще два взрыва, из-за чего вышли из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
На фоне этих событий президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности республики.
Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.
В Кремле заявили, что случившееся вызывает обеспокоенность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация.
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