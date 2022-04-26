https://ria.ru/20220426/terakt-1785514754.html

В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины

В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины - РИА Новости, 26.04.2022

В Тирасполе заявили о причастности к теракту выходцев с Украины

Организаторы теракта у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:53

2022-04-26T13:53

2022-04-26T17:08

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Организаторы теракта у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.Накануне, по данным местного МВД, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Никто не пострадал, на верхних этажах выбило окна."Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что два других теракта — на территории авиапарка и на территории Приднестровского радиотелецентра 26 апреля являются "логическим продолжением" обстрела издания МГБ.По словам источника, накануне также прогремели два взрыва на территории авиапарка минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе. Жертв и повреждений нет.Утром в поселке Маяк Григориопольского района прогремели еще два взрыва, из-за чего вышли из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.На фоне этих событий президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности республики.Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.В Кремле заявили, что случившееся вызывает обеспокоенность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация.

https://ria.ru/20220426/pmr-1785492342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тирасполь, украина