https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

Главная мечта Украины сбудется: Запад возьмет ее на содержание

Главная мечта Украины сбудется: Запад возьмет ее на содержание - РИА Новости, 15.04.2022

Главная мечта Украины сбудется: Запад возьмет ее на содержание

По сведениям агентства Bloomberg, Владимир Зеленский потребовал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен семь миллиардов долларов немедленной финансовой... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

обострение ситуации в днр и лнр

авторы

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

украина

россия

киев

еврокомиссия

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По сведениям агентства Bloomberg, Владимир Зеленский потребовал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен семь миллиардов долларов немедленной финансовой помощи Украине для покрытия социальных выплат и зарплат. Ежемесячно. А Юлия Тимошенко призвала международных кредиторов простить Украине долги и отдать ей замороженные российские ЗВР.За этими шагами скрывается нечто большее, нежели неуемная жажда наживы представителей Киева.Наполеону приписывают знаменитый афоризм "Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги". И действительно, ведение боевых действий без бесперебойного доступа к очень крупным ресурсам просто невозможно.Об экономике происходящего до последнего момента говорилось весьма ограниченно. Сначала с Запада звучали бравурные прогнозы, что экономика "агрессора" со дня на день рухнет, подкошенная "адскими санкциями". Правда, затем выяснилось, что западная экономика много хуже российской справляется с введенными ограничениями, а на взлетевшую инфляцию администрация Байдена и вовсе пытается навесить ярлык "путинского подорожания".Однако теперь с каждым днем экономическому аспекту СВО будет уделяться все больше внимания. И в скором времени нам предстоит услышать откровения в ведущих мировых СМИ о дьявольски коварном Путине, который в очередной раз всех перехитрил.Дело в том, что в концепции Запада "войны против России до последнего украинца" обнаружилась роковая уязвимость — острый дефицит, грозящий обернуться в скором будущем тотальным отсутствием необходимых финансовых средств.Надо признать, что идея превращения Украины в анти-Россию была по-своему гениальна. Среди прочего гениальна потому, что Украина сама оплачивала свою трансформацию — и за свой же счет она должна была воевать против нашей страны. Для чего ее накачивали и идеологически, и в военном отношении столько лет.При астрономических масштабах разграбления и собственными элитами, и Западом Украина все эти годы продолжала функционировать. И хотя процесс социально-экономической и технологической деградации шел быстро, до недавнего времени запас прочности оставался, и немаленький — спасибо колоссальному наследству, полученному после распада СССР, а также благоприятнейшим условиям существования страны (выход к морю, транзитное географическое положение, плодороднейшие почвы и другие природные ресурсы).Так что планы западных кукловодов, что и войну против России Украина будет финансировать сама, были вполне закономерны.Вот только спустя менее чем два месяца после начала российской СВО стало понятно, что расчет этот оказался глубоко ошибочен.Глава украинского Минфина Сергей Марченко на днях дал интервью британской Financial Times. По его словам, текущие доходы бюджета упали практически в два раза. В марте бюджетные расходы превысили доходы на 2,7 миллиарда долларов, ожидается, что в апреле-мае разрыв увеличится более чем в два раза. Около 30 процентов украинских предприятий остановились полностью, 45 процентов работают частично. Экспорт в марте по отношению к февралю рухнул вдвое, импорт — почти на 70 процентов. Мрачную и быстро ухудшающуюся статистику из других источников можно цитировать долго.По оценке Нацбанка Украины, ВВП страны в этом году сократится на треть, Всемирный банк еще более пессимистичен и назвал цифру в 45 процентов.В общем, Зеленский вовсе не на пустом месте требует от Европы ежемесячные семь миллиардов (хотя, без сомнения, большая часть озвученной суммы предполагается под разворовывание).В свою очередь, перед Западом в полный рост встает проблема, которую тот явно не ожидал. Он вполне успешно промыл мозги и нацифицировал значительную часть украинского народа. За восемь лет подготовил сильную, мотивированную и готовую "резать москалей" армию. Запад готов снабжать ее вооружениями.Вот только, чтобы воевать против русских до последнего украинца, этим самым украинцам надо что-то есть, причем желательно три раза в день.Кроме того, Украина — не Афганистан, значительная часть которого по сей день живет чуть ли не натуральным хозяйством и со средневековыми удобствами. Украина — современная, сложно организованная, урбанизированная страна, где электричество в розетке, вода в кране и газ в плите — не прихоть избалованных горожан, а необходимое условие функционирования данной системы, и их отсутствие в достаточно короткие сроки грозит обернуться картинками, знакомыми всем по голливудским фильмам-катастрофам. А эти электричество, вода и газ должны быть оплачены потребителями — будь то физические или юридические лица.И есть еще сотни жизненно важных для функционирования и выживания государства направлений, нуждающихся в финансировании. А денег на это либо уже нет, либо их не станет в скором времени.Причем при всей своей русофобской зацикленности и элиты, и население Украины вполне осознают роль, которую исполняют для Запада, — и они, в общем, даже не против, видя в войне с Россией свое предназначение. Вот только они столь же искренне убеждены, что за подвиг Украины Запад обязан ее кормить и содержать.Но если в прошлые годы Европа и Штаты могли привычно обводить вокруг пальца Киев, выделяя под кабальные условия небольшие кредиты, то теперь на кону и впрямь стоит то, ради чего они работали все эти годы.А Украина просто физически не сможет воевать после падения экономики и бюджетных доходов ниже определенного уровня. Да и вообще начнется ускоренный распад всей системы. И если судьба гражданского населения Запад явно не волнует, то общая управляемость территории и боеспособность вооруженных сил для его замыслов должны сохраняться.А значит, рано или поздно (но скорее рано) встанет необходимость выделять финансовые средства Украине — пусть и поменьше желаемых Зеленским семи миллиардов ежемесячно, но все равно сумма потребуется солидная.И это в условиях уже начавшегося на Западе финансового кризиса, готового от любой мелочи перерасти в мировой шторм. Возникает подозрение, что как бы эти деньги и не стали той соломинкой, что переломит спину верблюду.

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https://radiosputnik.ria.ru/20220414/zelenskiy-1783567715.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/ssha-1783605002.html

https://ria.ru/20220315/krizis-1778297477.html

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авторы, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, россия, киев, еврокомиссия, всемирный банк, евросоюз, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии