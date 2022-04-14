https://ria.ru/20220414/ukraina-1783515263.html

Зеленский потребовал семь миллиардов долларов финансовой помощи в месяц

Зеленский потребовал семь миллиардов долларов финансовой помощи в месяц - РИА Новости, 14.04.2022

Зеленский потребовал семь миллиардов долларов финансовой помощи в месяц

Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется 7 миллиардов долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:48

2022-04-14T13:48

2022-04-14T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется 7 миллиардов долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства.Согласно агентству, Зеленский также рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Украина при попытке экспортировать свое зерно. По словам источников, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе. Ранее совет ЕС согласовал выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине, общий размер военной помощи Евросоюза Киеву, таким образом, составит 1,5 миллиарда евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр