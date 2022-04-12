03:02 12.04.2022 (обновлено: 04:53 12.04.2022)
Глава минфина Украины поставил под вопрос способность страны выжить
Глава минфина Украины Марченко заявил о наихудшем финсостоянии страны, попросил помощи
© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава минфина Украины Сергей Марченко заявил в интервью британской газете Financial Times, что страна сейчас находится в худшем финансовом состоянии и призвал мировое сообщество оказать прямую финансовую поддержку Киеву на десятки миллиардов долларов.
"Мы находимся в огромном стрессе, в самом худшем (финансовом. — Прим. ред.) состоянии… Сейчас стоит вопрос о выживании нашей страны", — заявил Марченко.
По его словам, Украина урезала некоторые расходы, но это "не может покрыть дефицит". Как утверждает глава минфина, ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесенный с начала спецоперации России по демилитаризации Украины, оценивается в 270 миллиардов долларов.
Марченко также призвал развитые страны направить Украине часть средств, которые они получили в прошлом году для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, через спецсчет, создание которого на прошлой неделе одобрил Международный валютный фонд. В интервью газете министр предложил, чтобы страны выделили или предоставили в долг пять-десять процентов из этих средств.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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