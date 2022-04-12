https://ria.ru/20220412/pomosch-1783016351.html

Глава минфина Украины поставил под вопрос способность страны выжить

Глава минфина Украины поставил под вопрос способность страны выжить - РИА Новости, 12.04.2022

Глава минфина Украины поставил под вопрос способность страны выжить

Глава минфина Украины Сергей Марченко заявил в интервью британской газете Financial Times, что страна сейчас находится в худшем финансовом состоянии и призвал... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T03:02

2022-04-12T03:02

2022-04-12T04:53

в мире

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сергей марченко

киев

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава минфина Украины Сергей Марченко заявил в интервью британской газете Financial Times, что страна сейчас находится в худшем финансовом состоянии и призвал мировое сообщество оказать прямую финансовую поддержку Киеву на десятки миллиардов долларов.По его словам, Украина урезала некоторые расходы, но это "не может покрыть дефицит". Как утверждает глава минфина, ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесенный с начала спецоперации России по демилитаризации Украины, оценивается в 270 миллиардов долларов.Марченко также призвал развитые страны направить Украине часть средств, которые они получили в прошлом году для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, через спецсчет, создание которого на прошлой неделе одобрил Международный валютный фонд. В интервью газете министр предложил, чтобы страны выделили или предоставили в долг пять-десять процентов из этих средств.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

россия

украина

донбасс

москва

киев

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