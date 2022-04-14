https://ria.ru/20220414/dolg-1783580718.html

Тимошенко призвала страны Запада обнулить госдолг Украины

Тимошенко призвала страны Запада обнулить госдолг Украины - РИА Новости, 14.04.2022

Тимошенко призвала страны Запада обнулить госдолг Украины

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины и передать в бюджет страны замороженные... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:33

2022-04-14T17:33

2022-04-14T17:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

верховная рада украины

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины и передать в бюджет страны замороженные средства РФ."Немедленно нужно начать правильный разумный процесс переговоров о реструктуризации украинского внешнего долга. Что касается международных организаций - МВФ, Всемирный банк - списание этих долгов", - заявила Тимошенко в эфире украинского телеканала "Рада". Она также призвала передать Киеву замороженные в западных странах средства РФ.В начале апреля Тимошенко уже предлагала начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины. Тогда она говорила, что нужна отсрочка выплат в 10-20 лет. Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан также выступал с просьбой к международным финансовым организациям о пересмотре долговой политики и обнулении долгов страны. По его данным, внешний долг Украины на 1 марта составляет 57 миллиардов долларов.Западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций в ответ на спецоперацию России на Украине. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782449186.html

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783515263.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, юлия тимошенко, партия "батькивщина", евросоюз, мвф, всемирный банк, валерий пацкан, ситуация в днр и лнр