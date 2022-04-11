https://ria.ru/20220411/parkinson-1782563337.html

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона - РИА Новости, 11.04.2022

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day)... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T01:29

2022-04-11T01:29

2022-04-11T01:29

справки

ясир арафат

иоанн павел ii (кароль войтыла)

воз

минздравсоцразвития

рамн

болезнь паркинсона

всемирный день борьбы с болезнью паркинсона

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11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day). Этот день призван повысить информированность общества о заболевании, оказать поддержку больным и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление недуга. Дата Всемирного дня выбрана не случайно: 11 апреля 1755 года родился Джеймс Паркинсон (1755-1824) – английский врач и исследователь, впервые описавший болезнь, носящую ныне его имя. Отец Паркинсона был практикующим хирургом Лондона. Сам Джеймс также получил диплом хирурга и присоединился к частной практике своего отца – "Паркинсон и сын".В 1799-1807 годах Джеймс Паркинсон опубликовал ряд кратких сообщений на медицинскую тематику. Наиболее значимым его исследованием по медицине стало "Эссе о дрожательном параличе" (1817). Описав шесть случаев болезни, Паркинсон сумел выделить ведущие симптомы (детально описав тремор покоя и расстройства ходьбы), попытался найти причины развития болезни и даже предложить способы ее лечения. Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Оно представляет собой второе по частоте нейродегенеративное заболевание человека (после болезни Альцгеймера).Возникает эта патология из-за нарушения выработки клетками мозга химического вещества дофамина, что ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за двигательные функции человека. Классическая триада симптомов паркинсонизма включает: брадикинезию (замедленность движений); мышечную ригидность (болезненное состояние, характеризующееся повышенным тонусом и сопротивлением при попытке сделать то или иное пассивное движение); тремор покоя (дрожание, которое наблюдается в состоянии покоя и исчезает при движении).В дополнение к связанным с движением ("моторным") симптомам, проявления болезни Паркинсона могут включать апатию, депрессию, нарушение сна, потерю обоняния и когнитивные нарушения (снижение памяти, умственной работоспособности). Такие проявления относятся к "немоторным" симптомам болезни.Всего выделено более 40 симптомов болезни Паркинсона.В последние годы ученые выяснили, что пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Ранний симптом сопровождается тем, что человек длительное время не моргает. Это происходит из-за того, что при этом заболевании поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы.По мнению ученых, одним из ранних проявлений болезни является себорейный дерматит, а также потливость без какой-либо очевидной причины. Кроме того, как отмечают медики, стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Симптомами заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых может наблюдаться потеря обоняния. По данным исследователей, однократное легкое сотрясение мозга или травма увеличивают вероятность развития болезни Паркинсона в будущем. Неврологи также выяснили, что у пациентов с различными травмами головы диагностировали это заболевание в среднем на два года раньше, чем у всех остальных. Распознать начало болезни Паркинсона также можно по изменениям в голосе человека. У людей с этим недугом, отмечают специалисты, голос становится тише или сначала он может быть громким, а потом затихать. Также речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности. Кроме того, о начале развития заболевания свидетельствует заикание.По экспертным оценкам, в мире с болезнью Паркинсона живут более 10 миллионов человек. При этом риск возникновения заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены болезни Паркинсона, чем женщины.В России, распространенность болезни Паркинсона в среднем составляет 100-200 случаев на 100 тысяч человек. Среди пожилых людей старше 65 лет доля таких пациентов составляет 1%.Недуг редко передается по наследству. Ученые полагают, что болезнь возникает из-за сочетания внутренних и внешних факторов, включая неблагоприятную экологию, влияние пестицидов и гербицидов, промышленных химикатов.Существует ранняя и ювенильная формы болезни Паркинсона. Ранняя проявляется после 20 лет, ювенильная – до 20 лет. Среди причин возникновения болезни Паркинсона в молодом возрасте преобладают наследственные факторы, затем травмы, интоксикации, вирусные и бактериальные инфекции, нарушение обмена веществ.Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни. Медицина располагает препаратами, которые стимулируют выработку дофамина в мозге либо замещают его, таким образом улучшая состояние больных. В результате люди с этим заболеванием могут долгие годы сохранять активность, когнитивные способности. На поздних стадиях применяют также нейрохирургическое вмешательство, вживляя в мозг электроды и воздействуя на них программным способом.В сравнении с типичной болезнью Паркинсона ювенильный вариант имеет более доброкачественное течение с медленным прогрессированием.В период пандемии COVID-19 неврологи отметили, что у пожилых пациентов из-за инфицирования коронавирусом может наблюдаться обострение болезни Паркинсона. Ученые обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты – наиболее многочисленные клетки центральной нервной системы, что приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Жертвами паркинсонизма стали такие известные личности, как боксер Мохаммед Али, политик Ясир Арафат, папа Римский Иоанн Павел II. В России действуют различные организации, занимающиеся помощью страдающим болезнью Паркинсона. Так, в 2008 году Научным советом по неврологии РАМН и Минздравсоцразвития России было создано Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений. Действуют благотворительный фонд "Движение – Жизнь", фонд "Доктор Паркинсон" и др. В 2021 году в России появился первый специализированный информационный портал о болезни Паркинсона. На нем можно найти информацию о болезни, методах лечения и рекомендации по образу жизни с этим заболеванием.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ясир арафат, иоанн павел ii (кароль войтыла), воз, минздравсоцразвития, рамн, болезнь паркинсона, всемирный день борьбы с болезнью паркинсона