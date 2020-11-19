https://ria.ru/20201119/perkhot-1585271310.html

Ученые назвали перхоть симптомом опасного заболевания

Ученые назвали перхоть симптомом опасного заболевания

Одним из симптомов болезни Паркинсона является перхоть, об этом пишет Express со ссылкой на данные британского общества по изучению данного заболевания. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T01:09

2020-11-19T01:09

2020-11-19T03:15

риа наука

болезнь паркинсона

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Одним из симптомов болезни Паркинсона является перхоть, об этом пишет Express со ссылкой на данные британского общества по изучению данного заболевания.Речь идет о себорейном дерматите. В легкой форме он проявляется в виде перхоти, в тяжелой – кожа головы становится красной и чешуйчатой, в редких случаях может возникнуть мокнущая сыпь.При этом назвать причину, по которой себорейный дерматит поражает пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, ученые пока не могут.Себорейный дерматит – воспалительное заболевание, поражающее участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы. Причиной недуга, чаще всего, становятся гормональные нарушения. Еще одна причина – длительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов.Ранее американские исследователи заявили, что одним из наиболее распространенных признаков, свидетельствующих о возможном возникновении болезни Паркинсона, является потливость без какой-либо очевидной причины.Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Классическими проявлениями недуга являются двигательные нарушения, ригидность мышц, тремор покоя. Возможны также постуральные расстройства.

https://ria.ru/20180710/1524258852.html

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