https://ria.ru/20210117/oslozhneniya-1593380297.html

Невролог предупредила о малоизученных осложнениях коронавируса

Невролог предупредила о малоизученных осложнениях коронавируса

Невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала "Российской газете", какие неврологические осложнения могут... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T10:13

2021-01-17T10:13

2021-01-17T12:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

бостонский университет

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала "Российской газете", какие неврологические осложнения могут возникнуть у переболевших коронавирусом.Эти последствия еще мало изучены. Появиться они могут в острый период инфицирования. Осложнения бывают и отсроченными — то есть они возникают уже после выздоровления."Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга. Будем надеяться на лучшее", — отметила специалист.При этом после коронавируса у человека возникают проблемы с центральной нервной системой: у него ухудшается сон, а также есть поражение мышц.Кроме того, у человека с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом существует возможность развития деменции — без COVID-19 она развивается медленнее. После перенесенной болезни также могут возникнуть хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания. Их причина кроется в недостаточном получении мозгом кислорода из-за легочной недостаточности. Также врач напомнила и о заболеваниях спинного мозга из-за перенесенной инфекции.У пожилых пациентов из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера или Паркинсона. При этом различные нарушения выявляют не только у этой возрастной категории.При коронавирусе часто страдает периферическая нервная система, а в группе риска, по словам невролога, есть и молодые люди. Она привела в пример случай, когда у человека с коронавирусом внезапно онемели кисти рук и стопы ног. Кроме того, молодые люди попадают в больницу с болями в конечностях из-за коронавируса. Также в зоне риска находятся и люди с хроническими неврологическими болезнями, получающие подавляющую иммунную систему терапию.Фомина-Чертоусова посоветовала следовать рекомендациям по основному диагнозу, если все-таки человек с неврологическими заболеваниями заразился коронавирусной инфекцией. Кроме того, нужно внимательно следить за состоянием здоровья и соблюдать противоэпидемические правила.Ранее ученые из Медицинской школы при Бостонском университете выявили долгосрочные неврологические осложнения у больных коронавирусом. Так, у части изученных ими пациентов нашли дисфункцию мозга, а у некоторых — повреждение нервов или проблемы с движением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593377270.html

https://ria.ru/20210116/zaschita-1593295327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, бостонский университет, общество