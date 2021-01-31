https://ria.ru/20210131/meditsina-1595323591.html
Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации болезни Паркинсона. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T00:46
2021-01-31T00:46
2021-01-31T12:07
наука
болезнь паркинсона
весь мир
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации болезни Паркинсона.Ранний симптом, как отмечают специалисты, сопровождается тем, что человек длительное время не моргает. Это происходит из-за того, что при этом заболевании поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы.Кроме того, как отмечают медики, стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Симптомами заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых голос может стать более мягким.Ранее стало известно, что потеря обоняния также служит ранним признаком болезни Паркинсона.Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы.Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.
https://ria.ru/20201112/zdorove-1584209542.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/parkinson-1586894729.html
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болезнь паркинсона, весь мир
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона
. Об этом сообщает Express
со ссылкой на данные Европейской ассоциации болезни Паркинсона.
Ранний симптом, как отмечают специалисты, сопровождается тем, что человек длительное время не моргает. Это происходит из-за того, что при этом заболевании поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы.
Кроме того, как отмечают медики, стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Симптомами заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых голос может стать более мягким.
Ранее стало известно, что потеря обоняния также служит ранним признаком болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы.
Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.