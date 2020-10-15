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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579886100.html
Названа новая опасность COVID-19
Коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Соответствующее исследование опубликовано... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:36
2020-10-15T09:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
бразилия
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Соответствующее исследование опубликовано на портале <a href="https://www.medrxiv.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">medRxiv.</a>Бразильские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы, и приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. При этом выяснилось, что вирус вызывает подобные изменения не только у пациентов с осложнениями COVID-19, но и у больных с легкой формой заболевания.Как отмечают специалисты, полученные данные могут объяснять наличие у переболевших неврологических симптомов в течение нескольких месяцев после &nbsp;COVID-19, в том числе сильных головных болей, повышенной сонливости, потери обоняния и судороги. Также ученые указывают на то, что SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.юраааВ дальнейшем исследователи планируют выяснить, как вирус достигает центральной нервной системы, и выявить механизм его действия.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, бразилия

Названа новая опасность COVID-19

09:36 15.10.2020
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.
Бразильские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы, и приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. При этом выяснилось, что вирус вызывает подобные изменения не только у пациентов с осложнениями COVID-19, но и у больных с легкой формой заболевания.
Как отмечают специалисты, полученные данные могут объяснять наличие у переболевших неврологических симптомов в течение нескольких месяцев после  COVID-19, в том числе сильных головных болей, повышенной сонливости, потери обоняния и судороги. Также ученые указывают на то, что SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.юрааа
В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как вирус достигает центральной нервной системы, и выявить механизм его действия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБразилия
 
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