https://ria.ru/20211112/golos-1758675185.html

На что указывают три изменения в голосе

Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь - РИА Новости, 12.11.2021

На что указывают три изменения в голосе

Распознать начало болезни Паркинсона можно по изменениям в голосе человека. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Американской ассоциации... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:19

2021-11-12T02:19

2021-11-12T02:19

наука

весь мир

болезнь паркинсона

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Распознать начало болезни Паркинсона можно по изменениям в голосе человека. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Американской ассоциации болезни Паркинсона.У людей с этим недугом, отмечают специалисты, голос становится тише или сначала он может быть громким, а потом затихать. Также речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности. Кроме того, о начале развития заболевания свидетельствует заикание.Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Она возникает из-за нарушения выработки клетками мозга химического вещества дофамина, это ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека.Ведущими симптомами являются мышечная ригидность, гипокинезия, тремор и постуральная неустойчивость.Современная медицина пока не может излечить заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование недуга.Всего в мире болезнью Паркинсона страдают порядка 10 миллионов человек. Риск возникновения этого заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены болезни Паркинсона, чем женщины.

https://ria.ru/20210411/bolezn-1727506358.html

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весь мир, болезнь паркинсона