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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211112/golos-1758675185.html
На что указывают три изменения в голосе
Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь - РИА Новости, 12.11.2021
На что указывают три изменения в голосе
Распознать начало болезни Паркинсона можно по изменениям в голосе человека. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Американской ассоциации... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T02:19
2021-11-12T02:19
наука
весь мир
болезнь паркинсона
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Распознать начало болезни Паркинсона можно по изменениям в голосе человека. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Американской ассоциации болезни Паркинсона.У людей с этим недугом, отмечают специалисты, голос становится тише или сначала он может быть громким, а потом затихать. Также речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности. Кроме того, о начале развития заболевания свидетельствует заикание.Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Она возникает из-за нарушения выработки клетками мозга химического вещества дофамина, это ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека.Ведущими симптомами являются мышечная ригидность, гипокинезия, тремор и постуральная неустойчивость.Современная медицина пока не может излечить заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование недуга.Всего в мире болезнью Паркинсона страдают порядка 10 миллионов человек. Риск возникновения этого заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены болезни Паркинсона, чем женщины.
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весь мир, болезнь паркинсона
02:19 12.11.2021
 
Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь

Американские ученые сообщили о трех изменениях в голосе, указывающих на болезнь Паркинсона

© Иллюстрация РИА Новости . National Institute on Aging, National Institutes of Health Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости . National Institute on Aging, National Institutes of Health
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Распознать начало болезни Паркинсона можно по изменениям в голосе человека. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Американской ассоциации болезни Паркинсона.
У людей с этим недугом, отмечают специалисты, голос становится тише или сначала он может быть громким, а потом затихать. Также речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности. Кроме того, о начале развития заболевания свидетельствует заикание.
Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Она возникает из-за нарушения выработки клетками мозга химического вещества дофамина, это ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека.
Ведущими симптомами являются мышечная ригидность, гипокинезия, тремор и постуральная неустойчивость.
Современная медицина пока не может излечить заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование недуга.
Болезнь Паркинсона - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 01:55
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Всего в мире болезнью Паркинсона страдают порядка 10 миллионов человек. Риск возникновения этого заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены болезни Паркинсона, чем женщины.
 
НаукаВесь мирБолезнь Паркинсона
 
 
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