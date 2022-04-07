https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html

"Обойдемся без Airbnb": где искать отели после ухода зарубежных агрегаторов

"Обойдемся без Airbnb": где искать отели после ухода зарубежных агрегаторов - РИА Новости, 07.04.2022

"Обойдемся без Airbnb": где искать отели после ухода зарубежных агрегаторов

Сервис по аренде жилья Airbnb с 4 апреля полностью закрыл возможность его использования в России. Ранее о прекращении работы в нашей стране заявили другие... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Сервис по аренде жилья Airbnb с 4 апреля полностью закрыл возможность его использования в России. Ранее о прекращении работы в нашей стране заявили другие крупные сервисы — Booking, Agoda, Trivago. Однако паниковать туристам не стоит: есть множество отечественных агрегаторов, которые долго оставались в тени зарубежных. О том, какие площадки сейчас доступны, где удобнее выбирать объекты размещения и как не стать жертвой мошенников, — в материале РИА Новости.На любой вкусПосле ухода зарубежных агрегаторов россияне — как туристы, так и сами отельеры — массово переместились на отечественные площадки. На "Суточно.ру" за последние недели появилось 30 тысяч новых вариантов жилья для аренды. Tvil.ru сообщил об увеличении числа объектов на 557 процентов. А Bronevik.com за месяц получил более четырех тысяч заявок.Количество бронирований тоже возросло — причем у всех. Чтобы справиться с наплывом пользователей, сервисы начали перенастраивать и оптимизировать интерфейс."Мы столкнулись с очень резким увеличением спроса, так что первоочередная задача — обеспечение стабильной работы сайта и приложений", — поясняет основатель, владелец и генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.Сейчас на сайте агрегатора доступно более 100 тысяч вариантов по всей России — квартиры, отели, частные дома, комнаты, мини-гостиницы. С помощью фильтров можно уточнить поиск. Сервис предлагает указать желаемую цену, количество спальных мест, оснащение комнат (в списке есть даже джакузи, посудомоечная машина и мультиварка). Однако, когда вводишь всю информацию, приложение выдает ошибку — видимо, и правда нужно подождать обещанной владельцами "перенастройки".Площадка "Суточно.ру" понравится тем, кто не любит звонить и лишний раз общаться: здесь есть услуга мгновенного бронирования и бесконтактного заселения, то есть без участия хозяев.Сервис обещает: клиент получит именно тот номер, который выбрал, и не заплатит лишнего. Но для всех бронирований нужна предоплата. Так, если номер стоит пять тысяч, аванс составит в среднем тысячу, и в случае отмены полную сумму клиент не получит. При отказе за 60 дней до заселения отдадут 50 процентов, а если передумали менее чем за неделю, деньги вообще останутся у арендодателя.Зато есть разные бонусы: за отзыв об отеле вам вернут 30 процентов от суммы, а за каждого приглашенного друга начислят тысячу рублей. Все это можно потратить на следующие бронирования.На другом агрегаторе, Tvil.ru, доступно более 205 тысяч вариантов размещения по России, Абхазии и Белоруссии — отели, квартиры, коттеджи, виллы, турбазы, уточняет директор по развитию и коммуникациям сервиса Оксана Шустикова. В Сочи, например, в середине апреля свободны 707 объектов, в Кисловодске — 33.Фильтров много: по типу жилья, количеству комнат, "рейтингу гостеприимства" (основан на отзывах), удаленности от моря или центра города, удобствам (хотите номер с камином — будет с камином). Правила бронирований схожи с "Суточно.ру": небольшая предоплата, а остальное на месте. Есть возможность бесплатной отмены.Еще один вариант — Bronevik.com — единственный из всех не имеет приложения: бронировать жилье можно только на сайте. Долгое время сервис делал акцент именно на B2B-продажах, поясняет руководитель отдела по работе с отелями Марина Гончаренко. Именно поэтому на площадке толком нет отзывов и рейтингов."Но мы уже разрабатываем и мобильное приложение", — говорит Гончаренко. Из преимуществ перед другими площадками она называет географию: большой выбор вариантов в России, Казахстане, Эстонии, Белоруссии, Грузии, Армении и других странах.Интерфейс на сайте Bronevik достаточно удобный. Есть сортировка, опция оплаты жилья прямо в отеле, возможен ранний заезд. А также действуют акции с кешбэком (при оплате картами "Мир" и "Тинькофф" на счет возвращают восемь процентов от суммы).По стопам BookingПоклонникам Booking, которым сложно адаптироваться к другому интерфейсу, стоит обратить внимание на Ostrovok.ru. Приложение очень похоже на зарубежный аналог — и по оформлению, и по фильтрам.Можно выбрать жилье (отели, хостелы, гостевые дома, апартаменты и кемпинги) с бесплатной отменой и оплатой на месте, найти номер для курящих или подходящий для проживания с домашними животными, указать ценовой предел и необходимые услуги — от бесплатного Wi-Fi до наличия кухни и балкона. Всего на Ostrovok — 1,7 миллиона предложений, 69 тысяч из них — по России, уточняют в пресс-службе агрегатора. Остальные — за границей: в Турции, Чехии, Франции, ОАЭ.Приятный бонус — сортировка по близости к достопримечательностям. Хочешь — живи прямо напротив парка "Ривьера" в Сочи, хочешь — рядом с поющими фонтанами. Выбор большой. На Черноморском побережье (да, в поиске можно написать именно так, если не определились с городом) на середину апреля доступно более тысячи вариантов.Есть еще несколько плюсов: отзывы, удобная регистрация — можно войти через Google или "Одноклассники", — а также возможность посмотреть отели на карте. С владельцами связываться не нужно даже в случае позднего заезда — информацию об этом можно указать во время бронирования.Борьба ценЦены на отели часто различаются. Например, номер на двоих в гостинице River Star в Сочи на Ostrovok.ru можно забронировать за 2678 рублей в сутки с заездом в середине апреля. На Tvil.ru — за 2,7 тысячи рублей, у Bronevik.com он стоит уже 3,4 тысячи на те же даты, у "Суточно.ру" — 3,7 тысячи.И причина тут даже не в комиссии, которую отельеры платят агрегаторам (в среднем от 15 до 18 процентов), а в самих владельцах жилья.Но бывает, что цены все же совпадают. И "Суточно.ру", и Tvil.ru предлагают остановиться в гостевом доме "Зенит" в Кисловодске за 1,4 тысячи рублей (класс эконом). Тут не угадаешь, поэтому лучше перед оплатой проверить предложения на разных площадках.Обитель квартирДля тех, кто на отдыхе отелям предпочитает квартиры, подойдет "Авито". Можно снять жилье посуточно, на неделю или на долгий срок, есть карта, фильтр по району и цене. А еще в некоторых объявлениях указан график свободных дней — недоступные для брони в календаре зачеркнуты.Правда, информация не всегда соответствует действительности. Иногда арендодатели не успевают или же забывают внести данные о бронированиях. Чтобы узнать, свободна квартира или нет, все равно надо связываться с владельцем.Расширенных фильтров нет: все услуги и правила проживания указаны в описании, так что каждое объявление нужно просматривать вручную. Зато вариантов очень много! В Калининградской области доступно больше 4,5 тысячи квартир, в Сочи — девять тысяч, в Кисловодске — 1,3 тысячи, в Махачкале — почти 800."В целом по России у нас представлено более 169 тысяч актуальных предложений: квартиры, комнаты, дома, коттеджи, таунхаусы, дачи, — рассказывает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. — На платформе можно найти жилье даже в самом отдаленном уголке страны".С момента ухода зарубежных агрегаторов число арендодателей увеличилось в 2,6 раза, а количество объявлений — в 2,7, добавляет Кромочкин. Для всех обязательна модерация — жилье и документы владельцев проверяют, однако риск нарваться на мошенников все равно есть."В прошлом году выбирала квартиру на "Авито", хотели снять с подругой на неделю, — вспоминает туристка Мария Герасимова. — Связалась с хозяйкой, она была подозрительно милой. Обещала бесплатно встретить на машине в аэропорту и каждое утро готовить нам завтрак. Меня это сразу напрягло: цена-то невысокая".После нескольких сообщений владелица квартиры, по словам Марии, попросила перейти в Whatsapp и внести половину от общей стоимости аренды в качестве предоплаты. Туристка отказала, честно признавшись, что боится остаться и без денег, и без жилья, после чего хозяйка из приветливо-дружелюбной превратилась в агрессивную."Писала, что я трачу ее время, даже начала обзываться. Через несколько часов объявление с сайта просто пропало", — добавляет Мария."При поиске жилья туристам нужно соблюдать базовые правила безопасного поведения в Сети: переходить только по проверенным ссылкам, не соглашаться на сделки или предоплату через социальные сети или внешние сайты", — предупреждает Артем Кромочкин.По его словам, на портале сейчас работает сервис онлайн-бронирования: в случае заблаговременной отмены сделки пользователь может вернуть деньги. Помимо этого, Кромочкин рекомендует путешественникам обращать внимание на отметку "Квартира проверена", рейтинг и отзывы об арендодателях.Все в одномДва года назад на рынке появился новый сервис путешествий по России — RussPass. Изначально портал предлагал туры и обзорные экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Калининграду. Сейчас здесь также можно приобрести билеты на самолет и поезд, построить или купить готовый маршрут, забронировать гостиницу.Правда, пока предложений по отелям на сайте немного. В Сочи, например, доступно всего восемь вариантов на выходные в середине апреля, в Кисловодске — вообще ни одного. В компании поясняют: опция только начала развиваться, нужно просто подождать."Сейчас мы ведем активную работу по подключению отелей по всем российским направлениям, — говорит директор сервиса Сергей Зимин. — За первые дни увидели, что к нам активно присоединяются Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть, Крым".В отличие от других агрегаторов, RussPass просит у отельеров всего пять процентов комиссии и пока что повышать ставку не планирует. "Наша задача — поддержать отрасль", — отмечает Зимин.Воспользоваться сервисом можно как на сайте, так и в приложении. Интерфейс максимально прост. С одной стороны, это плюс: нет ничего лишнего, бронь занимает буквально пару минут. С другой — минус, так как из фильтров доступны только даты, направление, количество гостей, звездность и цена.А если нужна бесплатная парковка? Или хочется красивого вида из окна и спа-процедур? В общем, пока не выберешь конкретный номер и не прочитаешь описание (там, как правило, указаны все доступные услуги), так и не узнаешь, что тебя ждет. Отзывов, кстати, тоже пока нет.У всех отелей — полная предоплата. Передумали ехать — штраф. Бесплатная отмена возможна, но не везде.Но есть у портала и большое преимущество перед остальными агрегаторами. Какой отель вы бы ни выбрали, внизу страницы указано, какие поблизости достопримечательности — музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, бары. Можно сразу распланировать досуг."Скоро туристам будут доступны разные бонусы", — обещает заммэра Москвы Наталья Сергунина. К примеру, ранний или поздний заезд, а также специальные тарифы.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

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