https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781892408.html
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру - РИА Новости, 05.04.2022
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру
Популярный сервис аренды жилья Airbnb с 4 апреля отменил все бронирования в России и Белоруссии, сообщает компания на своем сайте.Airbnb заявил, что... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:26
2022-04-05T15:26
2022-04-05T15:26
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Популярный сервис аренды жилья Airbnb с 4 апреля отменил все бронирования в России и Белоруссии, сообщает компания на своем сайте.Airbnb заявил, что приостанавливает деятельность в двух странах еще 4 марта, но обещал, что все бронирования, сделанные до этой даты, сохранятся. Теперь позиция компании изменилась: оплаченная туристами аренда жилья отменена.Более того, пострадавшие путешественники рассказывают в группе "Вконтакте", что сервис вместо возврата денег предлагает им бессрочные бонусы. В письме клиентам Airbnb объясняет невозможность вернуть средства банковскими ограничениями.По словам пострадавших, служба поддержки все же обещает отправить деньги на банковскую карту туристов после снятия санкций, но когда — неизвестно.
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, airbnb, туристы, аренда
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру
Airbnb лишил россиян и белорусов возможности бронировать жилье в любой стране мира