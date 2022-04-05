https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781892408.html

Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру

Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру - РИА Новости, 05.04.2022

Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру

Популярный сервис аренды жилья Airbnb с 4 апреля отменил все бронирования в России и Белоруссии, сообщает компания на своем сайте.Airbnb заявил, что... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:26

2022-04-05T15:26

2022-04-05T15:26

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Популярный сервис аренды жилья Airbnb с 4 апреля отменил все бронирования в России и Белоруссии, сообщает компания на своем сайте.Airbnb заявил, что приостанавливает деятельность в двух странах еще 4 марта, но обещал, что все бронирования, сделанные до этой даты, сохранятся. Теперь позиция компании изменилась: оплаченная туристами аренда жилья отменена.Более того, пострадавшие путешественники рассказывают в группе "Вконтакте", что сервис вместо возврата денег предлагает им бессрочные бонусы. В письме клиентам Airbnb объясняет невозможность вернуть средства банковскими ограничениями.По словам пострадавших, служба поддержки все же обещает отправить деньги на банковскую карту туристов после снятия санкций, но когда — неизвестно.

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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