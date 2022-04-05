Рейтинг@Mail.ru
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781892408.html
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру - РИА Новости, 05.04.2022
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру
Популярный сервис аренды жилья Airbnb с 4 апреля отменил все бронирования в России и Белоруссии, сообщает компания на своем сайте.Airbnb заявил, что... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:26
2022-04-05T15:26
туризм
туризм
новости - туризм
airbnb
туристы
аренда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153000/23/1530002372_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_90f009a55c082b53db3f2e97a9133e7b.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Популярный сервис аренды жилья Airbnb с 4 апреля отменил все бронирования в России и Белоруссии, сообщает компания на своем сайте.Airbnb заявил, что приостанавливает деятельность в двух странах еще 4 марта, но обещал, что все бронирования, сделанные до этой даты, сохранятся. Теперь позиция компании изменилась: оплаченная туристами аренда жилья отменена.Более того, пострадавшие путешественники рассказывают в группе "Вконтакте", что сервис вместо возврата денег предлагает им бессрочные бонусы. В письме клиентам Airbnb объясняет невозможность вернуть средства банковскими ограничениями.По словам пострадавших, служба поддержки все же обещает отправить деньги на банковскую карту туристов после снятия санкций, но когда — неизвестно.
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153000/23/1530002372_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_e4d53ac278c489275d6ce5d06c795988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, airbnb, туристы, аренда
15:26 05.04.2022
 
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру

Airbnb лишил россиян и белорусов возможности бронировать жилье в любой стране мира

© Depositphotos / AntonioGuillemFТуристы с картой
Туристы с картой - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Популярный сервис аренды жилья Airbnb с 4 апреля отменил все бронирования в России и Белоруссии, сообщает компания на своем сайте.

Airbnb заявил, что приостанавливает деятельность в двух странах еще 4 марта, но обещал, что все бронирования, сделанные до этой даты, сохранятся. Теперь позиция компании изменилась: оплаченная туристами аренда жилья отменена.
Более того, пострадавшие путешественники рассказывают в группе "Вконтакте", что сервис вместо возврата денег предлагает им бессрочные бонусы. В письме клиентам Airbnb объясняет невозможность вернуть средства банковскими ограничениями.
По словам пострадавших, служба поддержки все же обещает отправить деньги на банковскую карту туристов после снятия санкций, но когда — неизвестно.
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 08:00Туризм
Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмAirbnbтуристыАренда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала