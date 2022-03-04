https://ria.ru/20220304/airbnb-1776409501.html

Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022

Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии, сообщил гендиректор Брайан Чески. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T07:15

2022-03-04T07:15

2022-03-04T10:16

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии, сообщил гендиректор Брайан Чески.Многие зарубежные компании ранее уже сообщили о приостановке своего бизнеса в России из-за ситуации на Украине.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, новости - туризм, экономика, booking.com