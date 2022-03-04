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Туризм
https://ria.ru/20220304/airbnb-1776409501.html
Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии
Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022
Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии
Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии, сообщил гендиректор Брайан Чески. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:15
2022-03-04T10:16
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии, сообщил гендиректор Брайан Чески.Многие зарубежные компании ранее уже сообщили о приостановке своего бизнеса в России из-за ситуации на Украине.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
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4.7
96
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в мире, россия, новости - туризм, экономика, booking.com
07:15 04.03.2022 (обновлено: 10:16 04.03.2022)
 
Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

Сервис аренды жилья Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREAirbnb
Airbnb - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
Airbnb
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии, сообщил гендиректор Брайан Чески.
"Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии", - написал Чески в Twitter.
Многие зарубежные компании ранее уже сообщили о приостановке своего бизнеса в России из-за ситуации на Украине.
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
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