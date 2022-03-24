https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779858211.html

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр"

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" - РИА Новости, 24.03.2022

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр"

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ежегодно проводится в Сочи, является смотром-конкурсом фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:43

2022-03-24T14:43

2022-03-24T14:43

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кино

кино и сериалы

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россия

павел деревянко

микаэл таривердиев

олег янковский

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Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ежегодно проводится в Сочи, является смотром-конкурсом фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной комиссии."Кинотавр" ведет свою историю с 1991 года. Предшественником "Кинотавра" был "Фестиваль некупленного кино", организованный в 1990 году в Подольске (Московская область) негосударственной независимой компанией "Подмосковье" под руководством Марка Рудинштейна. Возникновение такого фестиваля было связано с сокращением финансирования российского кинопроизводства во времена перестройки. Начинание получило поддержку кинематографической общественности, и в 1991 году в Сочи родился национальный фестиваль "Кинотавр", который возглавили Марк Рудинштейн и Олег Янковский, бессменный президент фестиваля с 1993 года по 2004 год. С 1994 года в Сочи проводились два фестиваля: Открытый российский кинофестиваль и Международный кинофестиваль. Они проходили одновременно в первой половине июня. Фильмы Открытого российского кинофестиваля изначально оценивались по номинациям: лучший фильм, лучшая режиссура, лучшие женская и мужская роли. Кроме того, киноленты могли быть отмечены специальным призом и премиями президентского совета кинофестиваля. По итогам конкурса Международного фестиваля в Сочи присуждались призы "Большая жемчужина" по номинациям: лучший фильм (гран-при), лучшая женская роль, лучшая мужская роль, а также специальный приз жюри. В 2005 году в формате проведения "Кинотавра" произошли значительные изменения. Кинофестиваль сменил владельцев: основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн передал свое "детище" продюсерам Александру Роднянскому и Игорю Толстунову. Изменился логотип фестиваля. На смену "кинотавру" – животному на трех ногах – пришла новая эмблема. Символом российского кинофорума стало солнце, размытое на горизонте морем. Программа фестиваля стала ориентированной на отечественное кино, отдав приоритет международной программы Московскому международному кинофестивалю (ММКФ). Однако с 2011 года в конкурсной программе фестиваля могут принимать участие русскоязычные фильмы зарубежного производства. Задача "Кинотавра" – презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, продвижение российского кино, повышение авторитета киноискусства, его значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздействие на кинопроцесс.В рамках кинофестиваля проводятся: конкурсная программа полнометражного игрового кино; конкурсная программа короткометражного игрового кино "Кинотавр. Короткий метр"; программа "Кинотавр. Сериалы"; программа жанрового кино "Кино на площади". Программа кинофестиваля также включает в себя мастер-классы, пресс-конференции, спецпоказы, презентации проектов.Победителями "Кинотавра" в разные годы становились фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского и многие другие. Правила отбора конкурсных фильмов оговорены в регламенте фестиваля. Все фильмы, принимаемые к участию, должны соответствовать определению "национальный", которое зафиксировано федеральным законом "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (1996). Продюсер, большинство авторов и 70% съемочной группы должны быть гражданами РФ, 50% работ по производству, тиражированию, прокату и показу фильма должно осуществляться организациями кинематографии, зарегистрированными на территории РФ, иностранные инвестиции не должны превышать 50% сметной стоимости фильма. В киноленте запрещено использовать нецензурную брань. Участвующие в фестивале киноленты должны иметь удостоверение национального фильма (УНФ), прокатное удостоверение (ПУ).Для участия в конкурсной программе отбираются художественные полнометражные фильмы продолжительностью не менее 60 минут, производства предыдущего и текущего годов, снятые на русском языке или других языках народов РФ (за исключением случаев, если использование иностранного языка является неотъемлемой частью художественного замысла – с субтитрами на русском языке), не принимавшие участия в российских и проводимых на территории РФ международных кинофестивалях, не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в прокат и не размещенные в свободном доступе в сети Интернет, не размещенных в онлайн-кинотеатрах и на онлайн-платформах, и не имевших публичных показов.Для участия в конкурсной программе "Кинотавр. Короткий метр" принимаются короткометражные игровые ленты продолжительностью не более 25 минут, снятые на русском языке или других языках народов РФ. Фильм не должен предварительно принимать участие в других российских и проводимых на территории России международных кинофестивалях (за исключением Международного фестиваля ВГИК, кинофестиваля "Святая Анна", Международного студенческого фестиваля ПитерКиТ и фестиваля "Телемания"), а также не должен выходить в кинотеатральный прокат и размещаться в свободном доступе в сети Интернет, социальных сетях, онлайн-кинотеатрах и на онлайн-платформах. Короткометражные фильмы не должны иметь публичных показов, за исключением показов в учебных заведениях в образовательных целях.Программа "Кинотавр. Сериалы" формируется из пилотных и первых серий сериальных проектов, не вышедших или не выходивших в прокат в текущем году.Программа жанрового кино "Кино на площади" формируется отборочной комиссией фестиваля из художественных и анимационных полнометражных фильмов, вышедших или не выходивших в прокат в предыдущем и текущем годах.Окончательное решение о включении фильма в конкурсную программу фестиваля принимает отборочная комиссия.Фильмы конкурсной программы оценивает жюри ведущих мастеров отечественной культуры в количестве не менее семи человек, при этом председатель жюри имеет два голоса. Фильмы конкурсной программы "Кинотавр. Короткий метр" оценивает жюри в количестве не менее четырех человек, его председатель также имеет два голоса.В состав обоих жюри не могут входить лица, участвующие в создании или коммерческом прокате конкурсных картин. Жюри не имеет права не присуждать приз по какой-либо из номинаций или делить призы внутри номинаций. Все члены жюри должны воздерживаться от публичных высказываний по поводу конкурсных картин до закрытия фестиваля.Призеры фестиваля награждаются призами-статуэтками, денежными призами и дипломами фестиваля.На фестивале "Кинотавр" присуждаются: главный приз в конкурсе полнометражных фильмов, денежный приз в размере 625 тысяч рублей; приз за лучшую режиссуру; приз имени Даниила Дондурея за лучший дебют, денежный приз в размере 325 тысяч рублей; приз за лучшую женскую роль; приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль; приз за лучшую операторскую работу; приз имени Григория Горина за лучший сценарий; приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму.В конкурсной программе "Кинотавр. Короткий метр" победителю присуждается приз за лучший фильм, денежный приз в размере 125 тысяч рублей и вручается диплом.Также жюри может вынести особое упоминание – в этом случае выдается диплом фестиваля. На церемонии открытия или закрытия фестиваля вручается приз "За вклад в российский кинематограф".Президентом фестиваля "Кинотавр" является Александр Роднянский, программным директором – Ситора Алиева, продюсером/директором – Полина Зуева. Фестиваль "Кинотавр" традиционно проходил в Сочи в начале июня, однако в 2020 и в 2021 годах был перенесен на осень из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.В 2021 году "Кинотавр" прошел в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Жюри основного конкурса возглавила народная артистка России Чулпан Хаматова. Главный приз 32-го российского фестиваля "Кинотавр" получил фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики. Павел Деревянко, сыгравший в фильме "Подельники", получил Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Бодрова, сыгравшая в картине "Море волнуется раз". Владимир Мункуев, снявший фильм "Нуучча", удостоился награды за лучшую режиссуру. Награду за лучший сценарий получили Алексей Чупов и Наташа Меркулова, режиссеры и авторы фильма "Капитан Волконогов бежал". За лучшую операторскую работу призом "Кинотавра" отметили Николая Желудовича за работу над фильмом "Молоко птицы". Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму получил Алексей Ретинский, написавший музыку к картине "Медея". Специальный приз жюри достался фильму "Герда" режиссера Натальи Кудряшовой. Призом за лучший дебют наградили картину "Общага" Романа Васьянова.Почетный приз кинофестиваля впервые был вручен продюсеру, его получил Сергей Сельянов. В 2022 году фестиваль "Кинотавр" должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи.24 марта 2022 года президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский сообщил, что "Кинотавр" в этом году проводиться не будет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, кино, кино и сериалы, кинотавр, россия, павел деревянко, микаэл таривердиев, олег янковский, вгик