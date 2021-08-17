https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746068829.html

Почетный приз "Кинотавра" вручат продюсеру Сергею Сельянову

Почетный приз "Кинотавра" вручат продюсеру Сергею Сельянову - РИА Новости, 17.08.2021

Почетный приз "Кинотавра" вручат продюсеру Сергею Сельянову

Почетный приз 32-го фестиваля "Кинотавр" впервые будет вручен продюсеру, его получит Сергей Сельянов, сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:59

2021-08-17T12:59

2021-08-17T13:05

культура

сочи

сергей сельянов

кинотавр

александр рогожкин

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почетный приз 32-го фестиваля "Кинотавр" впервые будет вручен продюсеру, его получит Сергей Сельянов, сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник.Сельянов – российский режиссер, сценарист и продюсер, руководитель кинокомпании "СТВ", соучредитель студии анимационного кино "Мельница". Среди его продюсерских работ фильмы "Брат", "Брат 2", "Война", "Жмурки", "Груз 200" Алексея Балабанова, "Сестры" Сергея Бодрова-младшего", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка" Александра Рогожкина, мультфильмы "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Лунтик и его друзья", "Иван Царевич и Серый Волк" и многие другие.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746067283.html

https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746066390.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, сергей сельянов, кинотавр, александр рогожкин, новости культуры, кино и сериалы