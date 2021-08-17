https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746068829.html
Почетный приз "Кинотавра" вручат продюсеру Сергею Сельянову
Почетный приз "Кинотавра" вручат продюсеру Сергею Сельянову - РИА Новости, 17.08.2021
Почетный приз "Кинотавра" вручат продюсеру Сергею Сельянову
Почетный приз 32-го фестиваля "Кинотавр" впервые будет вручен продюсеру, его получит Сергей Сельянов, сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:59
2021-08-17T12:59
2021-08-17T13:05
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александр рогожкин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почетный приз 32-го фестиваля "Кинотавр" впервые будет вручен продюсеру, его получит Сергей Сельянов, сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник.Сельянов – российский режиссер, сценарист и продюсер, руководитель кинокомпании "СТВ", соучредитель студии анимационного кино "Мельница". Среди его продюсерских работ фильмы "Брат", "Брат 2", "Война", "Жмурки", "Груз 200" Алексея Балабанова, "Сестры" Сергея Бодрова-младшего", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка" Александра Рогожкина, мультфильмы "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Лунтик и его друзья", "Иван Царевич и Серый Волк" и многие другие.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746067283.html
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сочи, сергей сельянов, кинотавр, александр рогожкин, новости культуры, кино и сериалы
12:59 17.08.2021 (обновлено: 13:05 17.08.2021)
Почетный приз "Кинотавра" вручат продюсеру Сергею Сельянову
Почетный приз "Кинотавра" впервые вручат продюсеру, его получит Сергей Сельянов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почетный приз 32-го фестиваля "Кинотавр" впервые будет вручен продюсеру, его получит Сергей Сельянов, сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник.
"Как всегда, в рамках открытия фестиваля будет вручен почетный приз, и он всегда имеет свою формулировку. Как правило, мы вручаем режиссерам, реже – артистам, еще реже – сценаристам, и в этом году впервые в истории "Кинотавра" почетный приз будет вручен продюсеру Сергею Сельянову, "За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов", - сказал Роднянский.
Сельянов – российский режиссер, сценарист и продюсер, руководитель кинокомпании "СТВ", соучредитель студии анимационного кино "Мельница". Среди его продюсерских работ фильмы "Брат", "Брат 2", "Война", "Жмурки", "Груз 200" Алексея Балабанова, "Сестры" Сергея Бодрова-младшего", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка" Александра Рогожкина, мультфильмы "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Лунтик и его друзья", "Иван Царевич и Серый Волк" и многие другие.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.