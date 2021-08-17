https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746096799.html

Объявлены фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"

Объявлены фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра" - РИА Новости, 17.08.2021

Объявлены фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"

Фильмы "Герда" Натальи Кудряшовой , "Владивосток" Антона Борматова, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:34

2021-08-17T15:34

2021-08-17T15:34

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фильмы "Герда" Натальи Кудряшовой , "Владивосток" Антона Борматова, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и еще 11 картин вошли в основной конкурс 32-го фестиваля "Кинотавр", сообщила программный директор Ситора Алиева, отметив, что фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох и демонстрируют интерес к истории страны."Тематические фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох, это тоже тенденция: впервые за многие годы интерес к истории страны, такого мы раньше не наблюдали. Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже 19 века", - сказала Алиева на пресс-конференции во вторник.Так, в основную конкурсную программу вошли "Владивосток" Антона Борматова, "Герда" Натальи Кудряшовой, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Конкуренцию им составят картины "Медея" Александра Зельдовича, "Молоко птицы" Евгения Марьяна, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, а также "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Ничья" Лены Ланских, "Нуучча" Владимира Мункуева и "Общага" Романа Васьянова. Кроме того, в конкурс вошли фильм "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Подельники" Евгения Григорьева и "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746066390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сочи, кинотавр, виктор рыжаков, новости культуры, кино и сериалы