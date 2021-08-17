Объявлены фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"
"Герда", "Капитан Волконогов бежал" и еще 13 картин вошли в основной конкурс "Кинотавра"
© SonyКадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фильмы "Герда" Натальи Кудряшовой , "Владивосток" Антона Борматова, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и еще 11 картин вошли в основной конкурс 32-го фестиваля "Кинотавр", сообщила программный директор Ситора Алиева, отметив, что фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох и демонстрируют интерес к истории страны.
"Тематические фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох, это тоже тенденция: впервые за многие годы интерес к истории страны, такого мы раньше не наблюдали. Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже 19 века", - сказала Алиева на пресс-конференции во вторник.
Так, в основную конкурсную программу вошли "Владивосток" Антона Борматова, "Герда" Натальи Кудряшовой, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
© SonyКадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
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Кадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
© SonyКадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
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Кадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
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Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
© Кинокомпания "Коктебель"
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
4 из 4
Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
© Кинокомпания "Коктебель"
1 из 4
Кадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
2 из 4
Кадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
3 из 4
Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
© Кинокомпания "Коктебель"
4 из 4
Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
© Кинокомпания "Коктебель"
Конкуренцию им составят картины "Медея" Александра Зельдовича, "Молоко птицы" Евгения Марьяна, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, а также "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Ничья" Лены Ланских, "Нуучча" Владимира Мункуева и "Общага" Романа Васьянова.
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
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Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
2 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
3 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
4 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© SonyКадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
5 из 6
Кадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
© Sony
© SonyКадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
6 из 6
Кадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
© Sony
1 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
2 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
3 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
4 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
5 из 6
Кадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
© Sony
6 из 6
Кадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
© Sony
Кроме того, в конкурс вошли фильм "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Подельники" Евгения Григорьева и "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.