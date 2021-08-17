Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746096799.html
Объявлены фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"
Объявлены фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра" - РИА Новости, 17.08.2021
Объявлены фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"
Фильмы "Герда" Натальи Кудряшовой , "Владивосток" Антона Борматова, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:34
2021-08-17T15:34
культура
сочи
кинотавр
виктор рыжаков
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746084586_263:0:1788:858_1920x0_80_0_0_b2258ecf5895ce6db9db19d29e5a97f2.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фильмы "Герда" Натальи Кудряшовой , "Владивосток" Антона Борматова, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и еще 11 картин вошли в основной конкурс 32-го фестиваля "Кинотавр", сообщила программный директор Ситора Алиева, отметив, что фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох и демонстрируют интерес к истории страны."Тематические фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох, это тоже тенденция: впервые за многие годы интерес к истории страны, такого мы раньше не наблюдали. Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже 19 века", - сказала Алиева на пресс-конференции во вторник.Так, в основную конкурсную программу вошли "Владивосток" Антона Борматова, "Герда" Натальи Кудряшовой, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Конкуренцию им составят картины "Медея" Александра Зельдовича, "Молоко птицы" Евгения Марьяна, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, а также "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Ничья" Лены Ланских, "Нуучча" Владимира Мункуева и "Общага" Романа Васьянова. Кроме того, в конкурс вошли фильм "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Подельники" Евгения Григорьева и "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746066390.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746084586_452:0:1596:858_1920x0_80_0_0_be1871fb1823cb17cfc18b1336bca243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, кинотавр, виктор рыжаков, новости культуры, кино и сериалы
15:34 17.08.2021
 
Объявлены фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"

"Герда", "Капитан Волконогов бежал" и еще 13 картин вошли в основной конкурс "Кинотавра"

© SonyКадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
Кадр из фильма Общага Романа Васьянова
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фильмы "Герда" Натальи Кудряшовой , "Владивосток" Антона Борматова, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и еще 11 картин вошли в основной конкурс 32-го фестиваля "Кинотавр", сообщила программный директор Ситора Алиева, отметив, что фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох и демонстрируют интерес к истории страны.
"Тематические фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох, это тоже тенденция: впервые за многие годы интерес к истории страны, такого мы раньше не наблюдали. Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже 19 века", - сказала Алиева на пресс-конференции во вторник.
Так, в основную конкурсную программу вошли "Владивосток" Антона Борматова, "Герда" Натальи Кудряшовой, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
© SonyКадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
Кадр из фильма Общага Романа Васьянова
1 из 4
Кадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
© SonyКадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
Кадр из фильма Общага Романа Васьянова
2 из 4
Кадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
Кадр из фильма Молоко птицы Евгения Марьяна
3 из 4
Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
© Кинокомпания "Коктебель"
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
Кадр из фильма Молоко птицы Евгения Марьяна
4 из 4
Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
© Кинокомпания "Коктебель"
1 из 4
Кадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
2 из 4
Кадр из фильма "Общага" Романа Васьянова
© Sony
3 из 4
Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
© Кинокомпания "Коктебель"
4 из 4
Кадр из фильма "Молоко птицы" Евгения Марьяна
© Кинокомпания "Коктебель"
Конкуренцию им составят картины "Медея" Александра Зельдовича, "Молоко птицы" Евгения Марьяна, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, а также "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Ничья" Лены Ланских, "Нуучча" Владимира Мункуева и "Общага" Романа Васьянова.
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
Кадр из фильма Море волнуется раз Николая Хомерики
1 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
Кадр из фильма Море волнуется раз Николая Хомерики
2 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
Кадр из фильма Море волнуется раз Николая Хомерики
3 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
Кадр из фильма Море волнуется раз Николая Хомерики
4 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
© SonyКадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
Кадр из фильма Портрет незнакомца Сергея Осипьяна
5 из 6
Кадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
© Sony
© SonyКадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
Кадр из фильма Портрет незнакомца Сергея Осипьяна
6 из 6
Кадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
© Sony
1 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
2 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
3 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
4 из 6
Кадр из фильма "Море волнуется раз" Николая Хомерики
© Кинокомпания "План 9"
5 из 6
Кадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
© Sony
6 из 6
Кадр из фильма "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
© Sony
Кроме того, в конкурс вошли фильм "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Подельники" Евгения Григорьева и "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Актриса Чулпан Хаматова во время интервью в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 12:48Культура
Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"
 
КультураСочиКинотаврВиктор РыжаковНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
Лента новостейМолния