https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746066390.html

Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"

Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра" - РИА Новости, 17.08.2021

Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"

Народная артистка России Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр", в состав которого также войдут режиссер Петр Буслов, актер Петр РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:48

2021-08-17T12:48

2021-08-17T12:49

культура

сочи

александр роднянский

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петр буслов

кинотавр

чулпан хаматова

новости культуры

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Народная артистка России Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр", в состав которого также войдут режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров и другие, сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник."Фестивальное жюри большого конкурса возглавляет народная артистка России Чулпан Хаматова, в составе жюри представители разных творческих профессий: это режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров", - сказал Роднянский.Он добавил, что в этом году на конкурс поступило 104 заявки, 15 картин были включены в основной конкурс.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210611/kino-1736501150.html

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сочи, александр роднянский, петр федоров, петр буслов, кинотавр, чулпан хаматова, новости культуры, кино и сериалы