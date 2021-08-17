https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746066390.html
Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"
Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра" - РИА Новости, 17.08.2021
Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"
Народная артистка России Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр", в состав которого также войдут режиссер Петр Буслов, актер Петр РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:48
2021-08-17T12:48
2021-08-17T12:49
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Народная артистка России Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр", в состав которого также войдут режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров и другие, сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник."Фестивальное жюри большого конкурса возглавляет народная артистка России Чулпан Хаматова, в составе жюри представители разных творческих профессий: это режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров", - сказал Роднянский.Он добавил, что в этом году на конкурс поступило 104 заявки, 15 картин были включены в основной конкурс.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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РИА Новости
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сочи, александр роднянский, петр федоров, петр буслов, кинотавр, чулпан хаматова, новости культуры, кино и сериалы
12:48 17.08.2021 (обновлено: 12:49 17.08.2021)
Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"
Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Народная артистка России Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр", в состав которого также войдут режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров и другие, сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник.
"Фестивальное жюри большого конкурса возглавляет народная артистка России Чулпан Хаматова, в составе жюри представители разных творческих профессий: это режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров", - сказал Роднянский.
Он добавил, что в этом году на конкурс поступило 104 заявки, 15 картин были включены в основной конкурс.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума.
"Мы все прекрасно пониманием ограничения и обстоятельства, поэтому, как и в прошлом году, когда нам удалось найти разумный компромисс между фестивальными мероприятиями и конкурсными показами, деловой программой и требованиями Роспотребнадзора, так и в этом году, согласно инструкциям, регламентам Роспотребнадзора и тем мерам, которые принимаются в Краснодарском крае, будет организован деловой форум "Кинотавр", - сказал Роднянский.
Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.