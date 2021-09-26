В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр"
В Сочи завершился 32-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель жюри, актриса Чулпан Хаматова и медиа-менеджер, президент ОРКФ "Кинотавр" Александр Роднянский на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Церемония закрытия 32-го кинофестиваля "Кинотавр" проходила в Зимнем театре в Сочи. Главный приз смотра получил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой были признаны Павел Деревянко и Ольга Бодрова.
Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр" получил фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики.
"Для меня это очень важная награда, спасибо вам … Не всем он "заходит", и я рад, что "зашел" вам", - сказал Хомерики, получая награду.
Картина "Море волнуется раз" рассказывает о Коле и Саше, которые прячутся от всех в старом домике посреди леса. Их идиллию нарушают ночные кошмары. Разобраться в своих чувствах молодым людям помогает другая супружеская пара, живущая по соседству.
Награду Хомерики вручили президент "Кинотавра" Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова.
© Кинокомпания "План 9"
Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"
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Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"
Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"
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Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"
© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"
Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"
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Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"
© Кинокомпания "План 9"
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Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"
© Кинокомпания "План 9"
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Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"
© Кинокомпания "План 9"
3 из 3
Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"
© Кинокомпания "План 9"
"Я бы хотела сказать всем участникам, кто не получил призы: это правда ничего не значит. Просто надо было расставить фигуры на шахматной доске, это не имеет отношение ни к качеству фильмов, ни к вашей отдаче. Мы старались смотреть все фильмы и судить с огромным уважением к проделанной работе", - сказала Хаматова, поблагодарив организаторов фестиваля за возможность увидеть фильмы конкурсной программы.
"32-й фестиваль останется в истории фестивалем, на котором призы получили именно эти картины, а главный приз унес фильм "Море волнуется раз" Николая Хомерики. Я уверен, что для огромного количества кинематографистов это стимул, это невероятно важно. Понятно, что фильм замечен, он вошел в число 15 картин, которые стали программой одного из самых сильных конкурсов "Кинотавра". Про них написала пресса, они вызвали интерес зрителей, которые их посмотрят, ими заинтересовались стриминговые платформы - это уже немало", - добавил Роднянский.
25 сентября, 08:00КультураСнова якуты или капитан Волконогов? Кто победит на "Кинотавре"
Он также поблагодарил всех создателей фильмов конкурсной программы, отметив, что все 15 картин были интересными, и конкурс сохранял интригу до последнего дня.
Павел Деревянко, сыгравший в фильме "Подельники", получил "Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль". Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Бодрова, сыгравшая в картине "Море волнуется раз".
© START Studio (2021)
Павел Деревянко в фильме "Подельники"
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Павел Деревянко в фильме "Подельники"
© START Studio (2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
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Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
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Павел Деревянко в фильме "Подельники"
© START Studio (2021)
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Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Владимир Мункуев, снявший фильм "Нуучча", удостоился награды за лучшую режиссуру.
"Это очень важно, спасибо большое. Когда я задумал этот фильм, я сам себя как-то внутренне постоянно одергивал. Потом, когда я написал сценарий, дал почитать своим друзьям, они сказали мне, что это круто, но спросили, не боюсь ли я. Ребята, давайте не бояться", - сказал Мункуев, получая награду.
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
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Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
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Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
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Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
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Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
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Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
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Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
"Нуучча" в переводе с якутского означает "русский". Действие фильма происходит в Якутии в конце XIX века. Хабджий и его жена Керемес похоронили второго ребенка. И в это время местный князь отправляет к ним на поселение русского каторжника Костю. Картина снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского.
Награду за лучший сценарий получили Алексей Чупов и Наташа Меркулова, режиссеры и авторы фильма "Капитан Волконогов бежал".
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
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Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
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Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : Предоставлено Минкультуры РоссииКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
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Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Фото : Предоставлено Минкультуры России
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Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
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Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
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Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Фото : Предоставлено Минкультуры России
Картина рассказывает о пути к прощению главного героя капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.
За лучшую операторскую работу призом "Кинотавра" отметили Николая Желудовича за работу над фильмом "Молоко птицы".
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы"
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Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы"
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Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
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Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
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Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
"Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму" получил Алексей Ретинский, написавший музыку к картине "Медея".
Специальный приз жюри достался фильму "Герда" режиссера Натальи Кудряшовой. Лента рассказывает о девушке, которая днем учится на социологическом факультете, а вечером танцует в клубе под псевдонимом Герда, чтобы прокормить себя и маму. Роли в картине исполнили Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко, Дариус Гумаускас и другие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Актриса Юлия Марченко, режиссер фильма "Герда" Наталья Кудряшова с дипломом жюри и актриса Анастасия Красовская (слева направо) на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актриса Юлия Марченко, режиссер фильма "Герда" Наталья Кудряшова с дипломом жюри и актриса Анастасия Красовская (слева направо) на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
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Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
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Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
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Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
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Актриса Юлия Марченко, режиссер фильма "Герда" Наталья Кудряшова с дипломом жюри и актриса Анастасия Красовская (слева направо) на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
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Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
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Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
Призам за лучший дебют наградили картину "Общага" Романа Васьянова. Фильм рассказывает о пятерых молодых людях, живущих в свердловском общежитии в 1984 году. Их привычный уклад резко переворачивается после самоубийства одной из студенток. Роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Никита Ефремов, Марина Васильева, Илья Маланин, Юлия Ауг и другие.
22 сентября, 08:00КультураИрина Старшенбаум: моя героиня в "Общаге" немного Софи Лорен
Победителем зрительского голосования на "Кинотавре" стал фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", который набрал 8,7 баллов из 10.
Традиционно перед началом церемонии гости фестиваля проходят к Зимнему театру по красной дорожке, однако в этот раз из-за сильного дождя дорожку развернули прямо внутри театра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Марина Зудина на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актриса Марина Зудина на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Олеся Судзиловская на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актриса Олеся Судзиловская на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Захарова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актриса Елена Захарова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Толстоганова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актриса Виктория Толстоганова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актриса Марина Зудина на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актриса Олеся Судзиловская на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
3 из 4
Актриса Елена Захарова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актриса Виктория Толстоганова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
Во время церемонии со сцены звучала музыка Микаэла Таривердиева - так организаторы отметили 90 лет со дня рождения композитора.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.