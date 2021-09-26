https://ria.ru/20210926/kinotavr-1751861229.html

В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр"

В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр" - РИА Новости, 26.09.2021

В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр"

Церемония закрытия 32-го кинофестиваля "Кинотавр" проходила в Зимнем театре в Сочи. Главный приз смотра получил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:43

2021-09-26T11:43

2021-09-26T11:43

культура

александр роднянский

кинотавр

микаэл таривердиев

чулпан хаматова

новости культуры

кино и сериалы

никита ефремов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751855910_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_9c3c9178740675cc35a8e3975bd7c7ad.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Церемония закрытия 32-го кинофестиваля "Кинотавр" проходила в Зимнем театре в Сочи. Главный приз смотра получил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой были признаны Павел Деревянко и Ольга Бодрова.Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр" получил фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики.Картина "Море волнуется раз" рассказывает о Коле и Саше, которые прячутся от всех в старом домике посреди леса. Их идиллию нарушают ночные кошмары. Разобраться в своих чувствах молодым людям помогает другая супружеская пара, живущая по соседству.Награду Хомерики вручили президент "Кинотавра" Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова."Я бы хотела сказать всем участникам, кто не получил призы: это правда ничего не значит. Просто надо было расставить фигуры на шахматной доске, это не имеет отношение ни к качеству фильмов, ни к вашей отдаче. Мы старались смотреть все фильмы и судить с огромным уважением к проделанной работе", - сказала Хаматова, поблагодарив организаторов фестиваля за возможность увидеть фильмы конкурсной программы."32-й фестиваль останется в истории фестивалем, на котором призы получили именно эти картины, а главный приз унес фильм "Море волнуется раз" Николая Хомерики. Я уверен, что для огромного количества кинематографистов это стимул, это невероятно важно. Понятно, что фильм замечен, он вошел в число 15 картин, которые стали программой одного из самых сильных конкурсов "Кинотавра". Про них написала пресса, они вызвали интерес зрителей, которые их посмотрят, ими заинтересовались стриминговые платформы - это уже немало", - добавил Роднянский.Он также поблагодарил всех создателей фильмов конкурсной программы, отметив, что все 15 картин были интересными, и конкурс сохранял интригу до последнего дня.Павел Деревянко, сыгравший в фильме "Подельники", получил "Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль". Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Бодрова, сыгравшая в картине "Море волнуется раз".Владимир Мункуев, снявший фильм "Нуучча", удостоился награды за лучшую режиссуру."Это очень важно, спасибо большое. Когда я задумал этот фильм, я сам себя как-то внутренне постоянно одергивал. Потом, когда я написал сценарий, дал почитать своим друзьям, они сказали мне, что это круто, но спросили, не боюсь ли я. Ребята, давайте не бояться", - сказал Мункуев, получая награду."Нуучча" в переводе с якутского означает "русский". Действие фильма происходит в Якутии в конце XIX века. Хабджий и его жена Керемес похоронили второго ребенка. И в это время местный князь отправляет к ним на поселение русского каторжника Костю. Картина снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского.Награду за лучший сценарий получили Алексей Чупов и Наташа Меркулова, режиссеры и авторы фильма "Капитан Волконогов бежал".Картина рассказывает о пути к прощению главного героя капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.За лучшую операторскую работу призом "Кинотавра" отметили Николая Желудовича за работу над фильмом "Молоко птицы"."Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму" получил Алексей Ретинский, написавший музыку к картине "Медея".Специальный приз жюри достался фильму "Герда" режиссера Натальи Кудряшовой. Лента рассказывает о девушке, которая днем учится на социологическом факультете, а вечером танцует в клубе под псевдонимом Герда, чтобы прокормить себя и маму. Роли в картине исполнили Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко, Дариус Гумаускас и другие.Призам за лучший дебют наградили картину "Общага" Романа Васьянова. Фильм рассказывает о пятерых молодых людях, живущих в свердловском общежитии в 1984 году. Их привычный уклад резко переворачивается после самоубийства одной из студенток. Роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Никита Ефремов, Марина Васильева, Илья Маланин, Юлия Ауг и другие.Победителем зрительского голосования на "Кинотавре" стал фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", который набрал 8,7 баллов из 10.Традиционно перед началом церемонии гости фестиваля проходят к Зимнему театру по красной дорожке, однако в этот раз из-за сильного дождя дорожку развернули прямо внутри театра.Во время церемонии со сцены звучала музыка Микаэла Таривердиева - так организаторы отметили 90 лет со дня рождения композитора.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.

https://ria.ru/20210925/kino-1751682595.html

https://ria.ru/20210922/kino-1751017990.html

https://ria.ru/20210922/kino-1751251286.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр роднянский, кинотавр, микаэл таривердиев, чулпан хаматова, новости культуры, кино и сериалы, никита ефремов, павел деревянко