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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210926/kinotavr-1751861229.html
В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр"
В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр" - РИА Новости, 26.09.2021
В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр"
Церемония закрытия 32-го кинофестиваля "Кинотавр" проходила в Зимнем театре в Сочи. Главный приз смотра получил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:43
2021-09-26T11:43
культура
александр роднянский
кинотавр
микаэл таривердиев
чулпан хаматова
новости культуры
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Церемония закрытия 32-го кинофестиваля "Кинотавр" проходила в Зимнем театре в Сочи. Главный приз смотра получил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой были признаны Павел Деревянко и Ольга Бодрова.Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр" получил фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики.Картина "Море волнуется раз" рассказывает о Коле и Саше, которые прячутся от всех в старом домике посреди леса. Их идиллию нарушают ночные кошмары. Разобраться в своих чувствах молодым людям помогает другая супружеская пара, живущая по соседству.Награду Хомерики вручили президент "Кинотавра" Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова."Я бы хотела сказать всем участникам, кто не получил призы: это правда ничего не значит. Просто надо было расставить фигуры на шахматной доске, это не имеет отношение ни к качеству фильмов, ни к вашей отдаче. Мы старались смотреть все фильмы и судить с огромным уважением к проделанной работе", - сказала Хаматова, поблагодарив организаторов фестиваля за возможность увидеть фильмы конкурсной программы."32-й фестиваль останется в истории фестивалем, на котором призы получили именно эти картины, а главный приз унес фильм "Море волнуется раз" Николая Хомерики. Я уверен, что для огромного количества кинематографистов это стимул, это невероятно важно. Понятно, что фильм замечен, он вошел в число 15 картин, которые стали программой одного из самых сильных конкурсов "Кинотавра". Про них написала пресса, они вызвали интерес зрителей, которые их посмотрят, ими заинтересовались стриминговые платформы - это уже немало", - добавил Роднянский.Он также поблагодарил всех создателей фильмов конкурсной программы, отметив, что все 15 картин были интересными, и конкурс сохранял интригу до последнего дня.Павел Деревянко, сыгравший в фильме "Подельники", получил "Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль". Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Бодрова, сыгравшая в картине "Море волнуется раз".Владимир Мункуев, снявший фильм "Нуучча", удостоился награды за лучшую режиссуру."Это очень важно, спасибо большое. Когда я задумал этот фильм, я сам себя как-то внутренне постоянно одергивал. Потом, когда я написал сценарий, дал почитать своим друзьям, они сказали мне, что это круто, но спросили, не боюсь ли я. Ребята, давайте не бояться", - сказал Мункуев, получая награду."Нуучча" в переводе с якутского означает "русский". Действие фильма происходит в Якутии в конце XIX века. Хабджий и его жена Керемес похоронили второго ребенка. И в это время местный князь отправляет к ним на поселение русского каторжника Костю. Картина снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского.Награду за лучший сценарий получили Алексей Чупов и Наташа Меркулова, режиссеры и авторы фильма "Капитан Волконогов бежал".Картина рассказывает о пути к прощению главного героя капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.За лучшую операторскую работу призом "Кинотавра" отметили Николая Желудовича за работу над фильмом "Молоко птицы"."Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму" получил Алексей Ретинский, написавший музыку к картине "Медея".Специальный приз жюри достался фильму "Герда" режиссера Натальи Кудряшовой. Лента рассказывает о девушке, которая днем учится на социологическом факультете, а вечером танцует в клубе под псевдонимом Герда, чтобы прокормить себя и маму. Роли в картине исполнили Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко, Дариус Гумаускас и другие.Призам за лучший дебют наградили картину "Общага" Романа Васьянова. Фильм рассказывает о пятерых молодых людях, живущих в свердловском общежитии в 1984 году. Их привычный уклад резко переворачивается после самоубийства одной из студенток. Роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Никита Ефремов, Марина Васильева, Илья Маланин, Юлия Ауг и другие.Победителем зрительского голосования на "Кинотавре" стал фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", который набрал 8,7 баллов из 10.Традиционно перед началом церемонии гости фестиваля проходят к Зимнему театру по красной дорожке, однако в этот раз из-за сильного дождя дорожку развернули прямо внутри театра.Во время церемонии со сцены звучала музыка Микаэла Таривердиева - так организаторы отметили 90 лет со дня рождения композитора.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.
https://ria.ru/20210925/kino-1751682595.html
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александр роднянский, кинотавр, микаэл таривердиев, чулпан хаматова, новости культуры, кино и сериалы, никита ефремов, павел деревянко
11:43 26.09.2021
 
В Сочи вручили призы на фестивале "Кинотавр"

В Сочи завершился 32-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель жюри, актриса Чулпан Хаматова и медиа-менеджер, президент ОРКФ "Кинотавр" Александр Роднянский на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
Председатель жюри, актриса Чулпан Хаматова и медиа-менеджер, президент ОРКФ Кинотавр Александр Роднянский на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр. - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Церемония закрытия 32-го кинофестиваля "Кинотавр" проходила в Зимнем театре в Сочи. Главный приз смотра получил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой были признаны Павел Деревянко и Ольга Бодрова.
Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр" получил фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики.
"Для меня это очень важная награда, спасибо вам … Не всем он "заходит", и я рад, что "зашел" вам", - сказал Хомерики, получая награду.
Картина "Море волнуется раз" рассказывает о Коле и Саше, которые прячутся от всех в старом домике посреди леса. Их идиллию нарушают ночные кошмары. Разобраться в своих чувствах молодым людям помогает другая супружеская пара, живущая по соседству.
Награду Хомерики вручили президент "Кинотавра" Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова.
© Кинокомпания "План 9"

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

Кадр из фильма Море волнуется раз
1 из 3

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

Кадр из фильма Море волнуется раз
2 из 3

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
© Кинокомпания "План 9"

Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"

Кадр из фильма Море волнуется раз
3 из 3

Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
1 из 3

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
2 из 3

Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
3 из 3

Валерий Степанов в фильме "Море волнуется раз"

© Кинокомпания "План 9"
"Я бы хотела сказать всем участникам, кто не получил призы: это правда ничего не значит. Просто надо было расставить фигуры на шахматной доске, это не имеет отношение ни к качеству фильмов, ни к вашей отдаче. Мы старались смотреть все фильмы и судить с огромным уважением к проделанной работе", - сказала Хаматова, поблагодарив организаторов фестиваля за возможность увидеть фильмы конкурсной программы.
"32-й фестиваль останется в истории фестивалем, на котором призы получили именно эти картины, а главный приз унес фильм "Море волнуется раз" Николая Хомерики. Я уверен, что для огромного количества кинематографистов это стимул, это невероятно важно. Понятно, что фильм замечен, он вошел в число 15 картин, которые стали программой одного из самых сильных конкурсов "Кинотавра". Про них написала пресса, они вызвали интерес зрителей, которые их посмотрят, ими заинтересовались стриминговые платформы - это уже немало", - добавил Роднянский.
Премьера фильма Капитан Волконогов бежал в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 08:00Культура
Снова якуты или капитан Волконогов? Кто победит на "Кинотавре"
Он также поблагодарил всех создателей фильмов конкурсной программы, отметив, что все 15 картин были интересными, и конкурс сохранял интригу до последнего дня.
Павел Деревянко, сыгравший в фильме "Подельники", получил "Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль". Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Бодрова, сыгравшая в картине "Море волнуется раз".
© START Studio (2021)

Павел Деревянко в фильме "Подельники"

Кадр из фильма Подельники
1 из 2

Павел Деревянко в фильме "Подельники"

© START Studio (2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма Море волнуется раз режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр.
2 из 2
Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Павел Деревянко в фильме "Подельники"

© START Studio (2021)
2 из 2
Актер Валерий Степанов, режиссер Николай Хомерики и актриса Ольга Бодрова (слева направо) перед показом фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Мункуев, снявший фильм "Нуучча", удостоился награды за лучшую режиссуру.
"Это очень важно, спасибо большое. Когда я задумал этот фильм, я сам себя как-то внутренне постоянно одергивал. Потом, когда я написал сценарий, дал почитать своим друзьям, они сказали мне, что это круто, но спросили, не боюсь ли я. Ребята, давайте не бояться", - сказал Мункуев, получая награду.
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
Кадр из фильма Нуучча
1 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
Кадр из фильма Нуучча
2 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
Кадр из фильма Нуучча
3 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
3 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
"Нуучча" в переводе с якутского означает "русский". Действие фильма происходит в Якутии в конце XIX века. Хабджий и его жена Керемес похоронили второго ребенка. И в это время местный князь отправляет к ним на поселение русского каторжника Костю. Картина снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского.
Награду за лучший сценарий получили Алексей Чупов и Наташа Меркулова, режиссеры и авторы фильма "Капитан Волконогов бежал".
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
1 из 3
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
2 из 3

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : Предоставлено Минкультуры РоссииКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
3 из 3
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Фото : Предоставлено Минкультуры России
1 из 3
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 3

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 3
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Фото : Предоставлено Минкультуры России
Картина рассказывает о пути к прощению главного героя капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.
За лучшую операторскую работу призом "Кинотавра" отметили Николая Желудовича за работу над фильмом "Молоко птицы".
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы"
Кадр из фильма Молоко птицы
1 из 2
Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
© Кинокомпания "Коктебель"Кадр из фильма "Молоко птицы"
Кадр из фильма Молоко птицы
2 из 2
Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
1 из 2
Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
2 из 2
Кадр из фильма "Молоко птицы"
© Кинокомпания "Коктебель"
"Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму" получил Алексей Ретинский, написавший музыку к картине "Медея".
Специальный приз жюри достался фильму "Герда" режиссера Натальи Кудряшовой. Лента рассказывает о девушке, которая днем учится на социологическом факультете, а вечером танцует в клубе под псевдонимом Герда, чтобы прокормить себя и маму. Роли в картине исполнили Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко, Дариус Гумаускас и другие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Актриса Юлия Марченко, режиссер фильма "Герда" Наталья Кудряшова с дипломом жюри и актриса Анастасия Красовская (слева направо) на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
 Актриса Юлия Марченко, режиссер фильма Герда Наталья Кудряшова с дипломом жюри и актриса Анастасия Красовская (слева направо) на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр
1 из 4
Актриса Юлия Марченко, режиссер фильма "Герда" Наталья Кудряшова с дипломом жюри и актриса Анастасия Красовская (слева направо) на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
Кадр из фильма Герда
2 из 4
Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
Кадр из фильма Герда
3 из 4
Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
Кадр из фильма Герда
4 из 4
Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
1 из 4
Актриса Юлия Марченко, режиссер фильма "Герда" Наталья Кудряшова с дипломом жюри и актриса Анастасия Красовская (слева направо) на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
3 из 4
Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
4 из 4
Кадр из фильма "Герда"
© Белые ночи
Призам за лучший дебют наградили картину "Общага" Романа Васьянова. Фильм рассказывает о пятерых молодых людях, живущих в свердловском общежитии в 1984 году. Их привычный уклад резко переворачивается после самоубийства одной из студенток. Роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Никита Ефремов, Марина Васильева, Илья Маланин, Юлия Ауг и другие.
Ирина Старшенбаум - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 08:00Культура
Ирина Старшенбаум: моя героиня в "Общаге" немного Софи Лорен
Победителем зрительского голосования на "Кинотавре" стал фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", который набрал 8,7 баллов из 10.
Традиционно перед началом церемонии гости фестиваля проходят к Зимнему театру по красной дорожке, однако в этот раз из-за сильного дождя дорожку развернули прямо внутри театра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Марина Зудина на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Марина Зудина на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр.
1 из 4
Актриса Марина Зудина на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Олеся Судзиловская на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Олеся Судзиловская на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр
2 из 4
Актриса Олеся Судзиловская на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Захарова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
Торжественная церемония закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр
3 из 4
Актриса Елена Захарова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Толстоганова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
Торжественная церемония закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр
4 из 4
Актриса Виктория Толстоганова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4
Актриса Марина Зудина на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Актриса Олеся Судзиловская на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4
Актриса Елена Захарова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Актриса Виктория Толстоганова на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Во время церемонии со сцены звучала музыка Микаэла Таривердиева - так организаторы отметили 90 лет со дня рождения композитора.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.
Режиссеры Настя Коркия, Антон Елисеев и Соня Райзман после церемонии закрытия конкурса Кинотавр.Короткий метр в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 12:20Культура
"Хорошая девочка Лида" победила в короткометражном конкурсе "Кинотавра"
 
КультураАлександр РоднянскийКинотаврМикаэл ТаривердиевЧулпан ХаматоваНовости культурыКино и сериалыНикита ЕфремовПавел Деревянко
 
 
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