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Где лучше всего хранить деньги: советы экспертов

Где лучше хранить деньги 2022: как и в чем держать сбережения

Где лучше всего хранить деньги: советы экспертов

Где лучше хранить накопления в 2022 году и как не потерять деньги, что такое финансовая подушка безопасности и как правильно ее создать, в чем, по мнению... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:21

2022-03-23T16:21

2022-03-23T16:21

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Где лучше хранить накопления в 2022 году и как не потерять деньги, что такое финансовая подушка безопасности и как правильно ее создать, в чем, по мнению экспертов, сейчас лучше всего держать сбережения, стоит ли покупать валюту и вкладываться в недвижимость, - в материале РИА Новости.Подготовка к хранению денегВ условиях экономической нестабильности имеющие накопления россияне озабочены вопросом, как их сохранить. При этом многие традиционные способы сбережения сейчас не работают.Разделить счет на несколько валютСамый рациональный подход — разделить накопления на несколько равных частей: например, хранить сбережения в рублях, долларах и евро. Валюту следует покупать в периоды укрепления курса рубля. Гендиректор финансового маркетплейса "Сравни" Сергей Леонидов не рекомендует делать это сейчас. "Нет смысла скупать доллар и евро на всю зарплату: курс сильно вырос, а что будет с ним дальше, пока неясно. Если вы всё же решились купить валюту, делать это лучше всего через брокерский счет, где курс наиболее приближен к реальному без наценки от банков", - говорит эксперт. А Михаил Попов, банкир, основатель TalkBank, считает, что если сумма сбережений меньше 100 тысяч рублей, то покупать валюту не имеет смысла, достаточно рублевой наличности.По мнению эксперта по финансовой грамотности Дениса Ивлева, валютная диверсификация желательна: "Мы 40% храним в рублях, 40% в долларе, и 20% евро (можно заменить при желании на швейцарский франк или британский фунт). Валютная часть добавляется в резерв не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы избежать инфляции".Сейчас многие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая. Однако активные действия пока проводить не стоит, поскольку рубль еще может укрепиться, советует директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.Где лучше хранить деньгиЕсли говорить о сохранении накоплений, то есть два основных консервативных способа – депозит и недвижимость.Диверсификация вложений - универсальный совет при любых обстоятельствах, считает Сергей Толкачев, первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ. В нынешней ситуации он рекомендует:Банковский депозитЧтобы поддержать курс отечественной валюты, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%. Многие банки предлагают вклады под 18-22% годовых. При таких высоких ставках есть смысл открывать вклад, особенно на длительный период, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. По его словам, те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, "очень серьезно заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке, особенно в случаях, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов"."Некоторые банки предлагают такую услугу, как мультивалютный вклад или вклад в разных валютах. Можно распределить средства между рублями и 1-2 иностранными валютами и управлять своим портфелем: уменьшать долю одной, если это необходимо, и увеличивать долю другой", - добавляет Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".Отнести деньги в банк сейчас лучше, чем хранить их "под подушкой", считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский:ОблигацииОблигации входят в список защитных инструментов, и на фоне высокой ключевой ставки могут привлечь не только средства инвесторов, привыкших накапливать деньги на депозитах, но и тех, кто будет искать, куда переложить деньги с рынка акций, на котором стало неспокойно." Облигации федерального займа (ОФЗ) – один из самых оптимальных вариантов для инвестирования физлиц. Здесь и доходность сейчас высокая, и государство гарантирует выплату по долгам. Конечно, некоторые риски тоже присутствуют. Однако в целом это надежный вариант. С корпоративными облигациями все несколько сложнее. Доходность по этим инструментам выше, чем по гособлигациям, но выше и риски. Поэтому прежде чем приобрести облигации корпоративного эмитента, нужно сначала внимательно ознакомиться с условиями выпуска и понять, насколько эти облигации выгодны. Не стоит обольщаться слишком высокой доходностью некоторых эмитентов – она чаще всего бывает у “мусорных” облигаций", - советует Наталья Мильчакова."Лучше брать короткие облигации, так как при изменении ключевой ставки длинные наиболее сильно меняются в цене", - говорит Александра Шпицер, инвестор и профессиональный трейдер.Однако Виталий Манжос считает, что облигации стоит воспринимать как форму "временной парковки" денег до того момента, когда они понадобятся для потенциально более прибыльных инвестиций или для крупной покупки. В кризисные периоды появляется возможность купить облигации, дающие высокую и очень высокую доходность к погашению. Однако в такие моменты риски дефолта по ним вырастают кратно.АкцииПо словам экспертов, в 2022 году есть возможность приобрести акции российских компаний по очень привлекательным ценам. Особенно это относится к бумагам, по которым платятся стабильные высокие дивиденды. В данном случае инвестор должен сделать выбор и принять на себя известные риски.Интересны компании потребительского сектора, чья выручка растет пропорционально инфляции, компании-экспортеры с большой долей валютной выручки, золотодобывающие компании, которые в период роста инфляции являются традиционным защитным активом.Несмотря на то, что Московская биржа приостановила торги, когда операции по активам возобновятся, можно будет закупаться бумагами по крайне выгодной цене. Эксперты рекомендуют приобрести акции крупнейших российских компаний из числа тех, что подешевели.Избавляться от российских акций в текущих условиях, по мнению Ольги Мещеряковой, нецелесообразно. Продажа всех активов и хранение сбережений в денежных средствах не помогут уберечь капитал от инфляции. Поэтому лучше оставаться на фондовом рынке, подбирая в свой портфель наиболее интересные бумаги. Если посмотреть на пример Ирана, то можно увидеть, что с момента ввода эмбарго на поставки нефти фондовый индекс Тегеранской биржи вырос в 15 раз, так как инвесторы искали спасение от обесценения капиталов именно на фондовой бирже.Фонды, ПИФПассивные инвестиции через БПИФ (биржевые паевые инвестиционные фонды) и ETF (торгуемый на бирже фонд - англ. exchange-traded funds) могут стать хорошим способом диверсифицировать портфель."Биржевые торгуемые фонды, ПИФы и доверительное управление лучше подходят для инвесторов, не имеющих возможности или желания вникать в тонкости инвестирования на фондовом рынке. Доходность по этим инструментам сглажена, то есть, не столь высока в сравнении с той, которую могут принести отдельные акции. Однако и риск падения стоимости вложений в них существенно ниже. В любом случае это очень хорошая возможность для инвестиций в моменты общего падения рынка", - говорит Виталий Манжос.КраудлендингКраудлендинг - кредитование бизнес-проектов физическими лицами через специальные интернет-площадки. Процентная ставка по займу зависит от надежности бизнеса, чем меньше рисков, тем меньше процент."Все деривативы и прочие альтернативные или “неклассические виды инвестиций” вполне могут стабильно работать", - считает Иван Бархатов, директор по инвестициям Russia Sotheby’s International Realty.Драгоценные металлыПри инвестировании в драгоценные металлы стоит помнить, что эти активы не генерируют процентов и дивидендов как облигации или акции. Золото и серебро выступают инструментом сохранения капитала в моменты серьезных экономических и политических неурядиц."До 20% накоплений можно хранить в драгоценных металлах. Но не в "еМеталлах" (электронном виде), а в физическом состоянии, лучше, чтобы они лежали в банке или специальном хранилище", - советует Иван Бархатов.В начале марта в России принят закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Инициатива вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. По мнению главы кабмина Михаила Мишустина, такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.НедвижимостьНедвижимость всегда была консервативным, но относительно стабильным инструментом сохранения капитала. В пассивном состоянии инвестиции в недвижимость помогают сохранить деньги, в активном — даже немного заработать."Главный недостаток вложения средств в недвижимость заключается в том, что они надолго замораживаются в низколиквидном активе со всеми вытекающими последствиями. Покупка недвижимости может стать вложением на десятилетия. Это значит, что иные инвестиционные возможности использования вложенных средств фактически станут недоступными", - говорит Виталий Манжос."Как показывает практика, недвижимость растет в цене - и в марте, и апреле ожидается рост цен примерно на 20%, далее возможно выход на новый уровень цен и стагнация на этом уровне", - прокомментировала Ольга Изосина, руководителя агентства недвижимости Oazis Estate.Айрат Ямаев, генеральный директор ГК One Company, отмечает стабильный рост спроса на недвижимость. В отличие от резкого колебания курса валют и постоянно меняющейся политической обстановки в мире квадратные метры и гектары земли – это стабильные вещи. Люди активно покупают дома, таунхаусы, земельные участки, готовые квартиры и те, которые находятся на этапе сдачи, отмечает эксперт."Только 24 февраля 2022 года россияне сняли 111,3 млрд. рублей и конечно же они захотят вложить свои сбережения (часть из них - в недвижимость). Поэтому спрос на жилье сохранится, - приводит пример частный эксперт Эльвира Чернявская, - несмотря на повышение процентных ставок банками недвижимость не будет терять в цене".Директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин считает, что для инвестиций в жилье сейчас не время — на фоне неопределенности, господствующей на рынках в данный момент, его стоит покупать лишь для проживания, если такая потребность есть."Если рассматривать коммерческие цели — аренда, перепродажа, я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы находимся на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост", — пояснил Аржанухин.Почему не стоит держать деньги домаИнфляционный процесс - один из главных врагов хранения денег дома.Рекомендации экспертовВиктор Дорохов, преподаватель программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН считает, что доллар и другие валюты следует покупать частями в целях снижения рисков. Если оценить текущую ситуацию стратегически, можно рассмотреть российский фондовый рынок как долгосрочную перспективу.Анастасия Екимова, специалист консалтинговой компании "ФинрулФинанс", рекомендует в сложившейся ситуации не торопиться продавать минусующие активы, сделать выписки по счетам, включая брокерские, воздержаться от активных спекуляций и привести все свои активы в режим ожидания. Лучше всего также иметь запас наличных в различных валютах."Я бы разделил активы следующим образом: 10% на депозит для сохранения без дохода, 70% капитала в недвижимость, 20% — в драгоценные металлы", - говорит Иван Бархатов.По мнению начальника отдела персонального брокерского обслуживания “БКС Мир инвестиций” Сергея Ермоленко есть несколько способов вложить доллары - более или менее надежных и выгодных.Во-первых, это банковский депозит: способ удобный, доступный и не требующий особой подготовки. Ставки по вкладам в долларах сейчас достигают 10% годовых, правда, разместить их на таких условиях банки могут лишь на короткий срок. Второй вариант - покупка евробондов российских компаний, таких как “Лукойл”, Газпромнефть, “Северсталь”. Их доходность в 2-3 раза выше, чем у банковских депозитов, правда, есть существенные ограничения для покупателей.Третий вариант, который назвал Ермоленко - заключение сделки репо с брокером. Ставки по ним ниже, чем по облигациям, но и условия гибче. И, наконец, инвестор может продать доллары и приобрести акции российских компаний за рубли. “Это более сложный вариант, который требует консультаций с брокером для составление сбалансированного портфеля под риск-профиль инвестора”, - заключил Ермоленко.

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