https://ria.ru/20220212/shoubiznes-1772297480.html

Поиск ведущего КВН и слухи о Заворотнюк: новости шоу-бизнеса за неделю

Поиск ведущего КВН и слухи о Заворотнюк: новости шоу-бизнеса за неделю - РИА Новости, 12.02.2022

Поиск ведущего КВН и слухи о Заворотнюк: новости шоу-бизнеса за неделю

Дмитрий Нагиев станет новым ведущим КВН. В то же время поклонники продолжают гадать о самочувствии Анастасии Заворотнюк из-за загадочного фото в социальных... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:54

2022-02-12T10:54

2022-02-12T10:54

шоубиз

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Дмитрий Нагиев станет новым ведущим КВН. В то же время поклонники продолжают гадать о самочувствии Анастасии Заворотнюк из-за загадочного фото в социальных сетях. Евгения Добровольская решила развестись с мужем, а Анастасия Костенко была вынуждена выплачивать алименты за Дмитрия Тарасова. Разбираем богатую на события неделю в материале РИА Новости.Поиск ведущего КВН: Нагиев вместо МасляковаПосле того как Александр Масляков сообщил в социальных сетях о заболевании коронавирусом, из-за которого он пропустит первые игры нового сезона КВН, поклонники стали гадать, кто заменит легендарного ведущего.Среди популярных версий выдвигалось два предположения: на сцену может выйти Александр Масляков-младший или Дмитрий Нагиев. Шоумен добавил, что для него основной критерий в работе – интерес зрителя.Позже Нагиев подтвердил, что действительно станет одним из ведущих: имена других участников пока держатся в тайне.Загадочное фото: пользователи обеспокоились здоровьем ЗаворотнюкПользователи социальных сетей обеспокоились здоровьем Анастасии Заворотнюк, когда увидели снимок камер наблюдения, на котором рядом с Петром Чернышевым в машине заметили женщину. Опознать достоверно звезду "Моей прекрасной няни" в ней не удалось, однако слухи об ухудшении самочувствия актрисы разгорелись с новой силой.Дочь Заворотнюк Анна редко отвечает на вопросы о матери, отмечая, что "она воин". Девушка добавила, что ее раздражают комментарии поклонников о болезни актрисы.Свое мнение по поводу Заворотнюк высказал и Владимир Фриске – его дочь также боролась с раком.Он отметил, что родные Заворотнюк поступают правильно, защищая звезду от постороннего внимания.Общая дочь и более 15 лет брака: Добровольская подала на развод с молодым мужемЕвгения Добровольская подала на развод с супругом Дмитрием Мананниковым: мужчина младше актрисы на 13 лет. Домыслы об охлаждении их взаимоотношений появились у поклонников и раньше, когда актриса неоднозначно высказывалась по поводу брака, отмечая, что часто раздражается.Теперь данные о бракоразводном процессе стали официальными.Пара воспитывает общую дочь Александру. До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.Деньги первой жене: Костенко выплачивала алименты за ребенка ТарасоваПравозащитница Екатерина Гордон призналась, что добилась уменьшения алиментов, которые Дмитрий Тарасов должен был выплачивать первой жене Оксане Пономаренко за дочь Ангелину. Только, по словам Гордон, этим вопросом занимался не отец ребенка, а Анастасия Костенко.Гордон добавила, что итоговая сумма алиментов все равно осталась "достойной". По словам женщины, это больше 50 тысяч рублей.На отношения Костенко и Тарасова публикация новости, кажется, никак не повлияла – пара анонсировала в социальных сетях первую совместную песню о любви и поддержке.Пополнения в семье: Серов и Барац стали дедушкамиСразу два артиста на этой неделе стали дедушками. У Александра Серова родился внук Макар.Мишель стала мамой во второй раз: у нее уже есть дочь Мия. Муж Мишель — Роман Жуков. За него она вышла замуж в 2019 году.Другим счастливым дедушкой стал актер "Квартета И" Леонид Барац. Внучку назвали Соней.Елизавета – старший ребенок актера от Анны Касаткиной. У пары также есть дочь Ева. Барац развелся с экс-супругой в 2015 году после 24 лет совместной жизни.

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https://ria.ru/20220211/kvn-1772304529.html

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https://ria.ru/20220207/gordon-1771481618.html

https://ria.ru/20220208/serov-1771752266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес, анастасия заворотнюк, дмитрий нагиев, александр серов, знаменитости, квн