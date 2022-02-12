https://ria.ru/20220212/shoubiznes-1772297480.html
Поиск ведущего КВН и слухи о Заворотнюк: новости шоу-бизнеса за неделю
Поиск ведущего КВН и слухи о Заворотнюк: новости шоу-бизнеса за неделю - РИА Новости, 12.02.2022
Поиск ведущего КВН и слухи о Заворотнюк: новости шоу-бизнеса за неделю
Дмитрий Нагиев станет новым ведущим КВН. В то же время поклонники продолжают гадать о самочувствии Анастасии Заворотнюк из-за загадочного фото в социальных... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:54
2022-02-12T10:54
2022-02-12T10:54
шоубиз
шоу-бизнес
анастасия заворотнюк
дмитрий нагиев
александр серов
знаменитости
квн
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Дмитрий Нагиев станет новым ведущим КВН. В то же время поклонники продолжают гадать о самочувствии Анастасии Заворотнюк из-за загадочного фото в социальных сетях. Евгения Добровольская решила развестись с мужем, а Анастасия Костенко была вынуждена выплачивать алименты за Дмитрия Тарасова. Разбираем богатую на события неделю в материале РИА Новости.Поиск ведущего КВН: Нагиев вместо МасляковаПосле того как Александр Масляков сообщил в социальных сетях о заболевании коронавирусом, из-за которого он пропустит первые игры нового сезона КВН, поклонники стали гадать, кто заменит легендарного ведущего.Среди популярных версий выдвигалось два предположения: на сцену может выйти Александр Масляков-младший или Дмитрий Нагиев. Шоумен добавил, что для него основной критерий в работе – интерес зрителя.Позже Нагиев подтвердил, что действительно станет одним из ведущих: имена других участников пока держатся в тайне.Загадочное фото: пользователи обеспокоились здоровьем ЗаворотнюкПользователи социальных сетей обеспокоились здоровьем Анастасии Заворотнюк, когда увидели снимок камер наблюдения, на котором рядом с Петром Чернышевым в машине заметили женщину. Опознать достоверно звезду "Моей прекрасной няни" в ней не удалось, однако слухи об ухудшении самочувствия актрисы разгорелись с новой силой.Дочь Заворотнюк Анна редко отвечает на вопросы о матери, отмечая, что "она воин". Девушка добавила, что ее раздражают комментарии поклонников о болезни актрисы.Свое мнение по поводу Заворотнюк высказал и Владимир Фриске – его дочь также боролась с раком.Он отметил, что родные Заворотнюк поступают правильно, защищая звезду от постороннего внимания.Общая дочь и более 15 лет брака: Добровольская подала на развод с молодым мужемЕвгения Добровольская подала на развод с супругом Дмитрием Мананниковым: мужчина младше актрисы на 13 лет. Домыслы об охлаждении их взаимоотношений появились у поклонников и раньше, когда актриса неоднозначно высказывалась по поводу брака, отмечая, что часто раздражается.Теперь данные о бракоразводном процессе стали официальными.Пара воспитывает общую дочь Александру. До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.Деньги первой жене: Костенко выплачивала алименты за ребенка ТарасоваПравозащитница Екатерина Гордон призналась, что добилась уменьшения алиментов, которые Дмитрий Тарасов должен был выплачивать первой жене Оксане Пономаренко за дочь Ангелину. Только, по словам Гордон, этим вопросом занимался не отец ребенка, а Анастасия Костенко.Гордон добавила, что итоговая сумма алиментов все равно осталась "достойной". По словам женщины, это больше 50 тысяч рублей.На отношения Костенко и Тарасова публикация новости, кажется, никак не повлияла – пара анонсировала в социальных сетях первую совместную песню о любви и поддержке.Пополнения в семье: Серов и Барац стали дедушкамиСразу два артиста на этой неделе стали дедушками. У Александра Серова родился внук Макар.Мишель стала мамой во второй раз: у нее уже есть дочь Мия. Муж Мишель — Роман Жуков. За него она вышла замуж в 2019 году.Другим счастливым дедушкой стал актер "Квартета И" Леонид Барац. Внучку назвали Соней.Елизавета – старший ребенок актера от Анны Касаткиной. У пары также есть дочь Ева. Барац развелся с экс-супругой в 2015 году после 24 лет совместной жизни.
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шоу-бизнес, анастасия заворотнюк, дмитрий нагиев, александр серов, знаменитости, квн
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Дмитрий Нагиев станет новым ведущим КВН. В то же время поклонники продолжают гадать о самочувствии Анастасии Заворотнюк из-за загадочного фото в социальных сетях. Евгения Добровольская решила развестись с мужем, а Анастасия Костенко была вынуждена выплачивать алименты за Дмитрия Тарасова. Разбираем богатую на события неделю в материале РИА Новости.
Поиск ведущего КВН: Нагиев вместо Маслякова
После того как Александр Масляков сообщил
в социальных сетях о заболевании коронавирусом, из-за которого он пропустит первые игры нового сезона КВН, поклонники стали гадать, кто заменит легендарного ведущего.
Среди популярных версий выдвигалось два предположения: на сцену может выйти Александр Масляков-младший или Дмитрий Нагиев.
"Да-да, раз появились (слухи – Прим. Ред.), то, наверное, нет дыма без огня", – сказал Нагиев.
Шоумен добавил, что для него основной критерий в работе – интерес зрителя.
"На сегодняшний день Масляков имеет право прийти на игру, не прийти на игру, ошибаться в выборе ведущего… Я делаю то, что я умею, все остальное пусть решит зритель. Для меня основное мерило, главное мерило – это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать", – заключил Дмитрий.
Позже Нагиев подтвердил, что действительно станет одним из ведущих: имена других участников пока держатся в тайне.
Загадочное фото: пользователи обеспокоились здоровьем Заворотнюк
Пользователи социальных сетей обеспокоились здоровьем Анастасии Заворотнюк, когда увидели снимок камер наблюдения, на котором рядом с Петром Чернышевым в машине заметили женщину. Опознать достоверно звезду "Моей прекрасной няни" в ней не удалось, однако слухи об ухудшении самочувствия актрисы разгорелись с новой силой.
Дочь Заворотнюк Анна редко отвечает на вопросы о матери, отмечая, что "она воин". Девушка добавила
, что ее раздражают комментарии поклонников о болезни актрисы.
"Раздражают любые комментарии касаемо болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать", – написала Анна.
Свое мнение по поводу Заворотнюк высказал и Владимир Фриске – его дочь также боролась с раком.
"Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко", — говорит отец певицы.
Он отметил
, что родные Заворотнюк поступают правильно, защищая звезду от постороннего внимания.
Общая дочь и более 15 лет брака: Добровольская подала на развод с молодым мужем
Евгения Добровольская подала на развод с супругом Дмитрием Мананниковым: мужчина младше актрисы на 13 лет. Домыслы об охлаждении их взаимоотношений появились у поклонников и раньше, когда актриса неоднозначно высказывалась по поводу брака, отмечая, что часто раздражается.
"Как в любой семье, у нас с ним бывает по-разному. Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше", – говорила актриса.
Теперь данные о бракоразводном процессе стали
официальными.
"Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля", – отметили в пресс-службе суда.
Пара воспитывает общую дочь Александру. До этого Добровольская дважды
была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.
Деньги первой жене: Костенко выплачивала алименты за ребенка Тарасова
Правозащитница Екатерина Гордон призналась
, что добилась уменьшения алиментов, которые Дмитрий Тарасов должен был выплачивать первой жене Оксане Пономаренко за дочь Ангелину. Только, по словам Гордон, этим вопросом занимался не отец ребенка, а Анастасия Костенко.
"Ко мне пришел не Тарасов, а Костенко беременная. Она сказала: "Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает. Он не игрок, как прежде какой-то команды. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Я не могу позволить себе это делать", – отметила адвокат.
Гордон добавила, что итоговая сумма алиментов все равно осталась "достойной". По словам женщины, это больше 50 тысяч рублей.
На отношения Костенко и Тарасова публикация новости, кажется, никак не повлияла – пара анонсировала в социальных сетях первую совместную песню о любви и поддержке.
"Что за музыка, что за текст! В ней все о нас: любовь, страсть, взаимная поддержка. Она нереальная, и мне не терпится вам ее уже показать", – написала многодетная мать на кадрах из студии звукозаписи.
Пополнения в семье: Серов и Барац стали дедушками
Сразу два артиста на этой неделе стали дедушками. У Александра Серова родился
внук Макар.
"Мишель (дочь Серова, — Прим. Ред.), ты подарила мне огромное счастье! Макара Романовича! Спасибо!" — написал музыкант.
Мишель стала мамой во второй раз: у нее уже есть дочь Мия. Муж Мишель — Роман Жуков. За него она вышла замуж в 2019 году.
Другим счастливым дедушкой стал актер "Квартета И" Леонид Барац. Внучку назвали Соней.
"Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя), и теперь люблю тебя на одного человека больше", – написал актер.
Елизавета – старший ребенок актера от Анны Касаткиной. У пары также есть дочь Ева. Барац развелся с экс-супругой в 2015 году после 24 лет совместной жизни.