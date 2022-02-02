https://ria.ru/20220202/maslyakov-1770734513.html

Александр Масляков заболел COVID-19

Александр Масляков заболел COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022

Александр Масляков заболел COVID-19

Телеведущий Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:45

2022-02-02T18:45

2022-02-02T18:45

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телеведущий Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН."К сожалению, меня сегодня нет с вами, ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома", - сказал Масляков на видео, размещенном в Instagram-аккаунте КВН.Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, "не чужих нашей игре, передаче".

https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html

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2022

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новости культуры, здоровье - общество, квн, александр масляков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19