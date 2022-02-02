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Александр Масляков заболел COVID-19
Александр Масляков заболел COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Александр Масляков заболел COVID-19
Телеведущий Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:45
2022-02-02T18:45
распространение коронавируса
новости культуры
здоровье - общество
квн
александр масляков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телеведущий Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН."К сожалению, меня сегодня нет с вами, ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома", - сказал Масляков на видео, размещенном в Instagram-аккаунте КВН.Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, "не чужих нашей игре, передаче".
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новости культуры, здоровье - общество, квн, александр масляков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
18:45 02.02.2022
 
Александр Масляков заболел COVID-19

Телеведущий Александр Масляков заболел COVID-19 и пропустит первые игры нового сезона КВН

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Ведущий КВН Александр Масляков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телеведущий Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН.
"К сожалению, меня сегодня нет с вами, ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома", - сказал Масляков на видео, размещенном в Instagram-аккаунте КВН.
Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, "не чужих нашей игре, передаче".
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