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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220208/serov-1771752266.html
У Александра Серова родился внук
У Александра Серова родился внук - РИА Новости, 08.02.2022
У Александра Серова родился внук
У Александра Серова родился внук. Об этом певец сообщил в сторис своего микроблога. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:42
2022-02-08T18:42
шоубиз
александр серов
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. У Александра Серова родился внук. Об этом певец сообщил в сторис своего микроблога.Судя по публикации в Instagram дочери Александра Серова, ее сын появился на свет сегодня, 8-го февраля. "С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!" — говорит дочь Серова. Мишель стала мамой во второй раз. У нее уже есть дочь Мия. Муж Мишель — Роман Жуков. За него она вышла замуж в 2019 году. Недавно Валерий Николаев сделал неожиданное признание – он раскрыл, что дома его ждет маленький сын.
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александр серов, знаменитости, звезды
18:42 08.02.2022
 
У Александра Серова родился внук

У Александра Серова родился внук Макар

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Александр Серов
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. У Александра Серова родился внук. Об этом певец сообщил в сторис своего микроблога.

"Мишель (дочь Серова, — Прим. Ред.), ты подарила мне огромное счастье! Макара Романовича! Спасибо!" — написал музыкант.

Судя по публикации в Instagram дочери Александра Серова, ее сын появился на свет сегодня, 8-го февраля.
"С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!" — говорит дочь Серова.
Мишель стала мамой во второй раз. У нее уже есть дочь Мия. Муж Мишель — Роман Жуков. За него она вышла замуж в 2019 году.
Недавно Валерий Николаев сделал неожиданное признание – он раскрыл, что дома его ждет маленький сын.
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