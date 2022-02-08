https://ria.ru/20220208/serov-1771752266.html
У Александра Серова родился внук
У Александра Серова родился внук - РИА Новости, 08.02.2022
У Александра Серова родился внук
У Александра Серова родился внук. Об этом певец сообщил в сторис своего микроблога. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:42
2022-02-08T18:42
2022-02-08T18:42
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. У Александра Серова родился внук. Об этом певец сообщил в сторис своего микроблога.Судя по публикации в Instagram дочери Александра Серова, ее сын появился на свет сегодня, 8-го февраля. "С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!" — говорит дочь Серова. Мишель стала мамой во второй раз. У нее уже есть дочь Мия. Муж Мишель — Роман Жуков. За него она вышла замуж в 2019 году. Недавно Валерий Николаев сделал неожиданное признание – он раскрыл, что дома его ждет маленький сын.
https://ria.ru/20220203/lavygin-1770884710.html
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александр серов, знаменитости, звезды
У Александра Серова родился внук
У Александра Серова родился внук Макар