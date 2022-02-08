https://ria.ru/20220208/serov-1771752266.html

У Александра Серова родился внук

У Александра Серова родился внук - РИА Новости, 08.02.2022

У Александра Серова родился внук

У Александра Серова родился внук. Об этом певец сообщил в сторис своего микроблога. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:42

2022-02-08T18:42

2022-02-08T18:42

шоубиз

александр серов

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/12/1557431267_0:134:3077:1865_1920x0_80_0_0_6debfade2cf777d7196b360c6ba01db6.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. У Александра Серова родился внук. Об этом певец сообщил в сторис своего микроблога.Судя по публикации в Instagram дочери Александра Серова, ее сын появился на свет сегодня, 8-го февраля. "С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!" — говорит дочь Серова. Мишель стала мамой во второй раз. У нее уже есть дочь Мия. Муж Мишель — Роман Жуков. За него она вышла замуж в 2019 году. Недавно Валерий Николаев сделал неожиданное признание – он раскрыл, что дома его ждет маленький сын.

https://ria.ru/20220203/lavygin-1770884710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр серов, знаменитости, звезды