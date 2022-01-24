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Шоубиз
https://ria.ru/20220124/nikolaev-1769244733.html
"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание
"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание - РИА Новости, 24.01.2022
"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание
Валерий Николаев в шоу "Танцы со звездами" сделал неожиданное признание – он отметил, что дома его ждет маленький сын. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:36
2022-01-24T15:36
шоубиз
знаменитости
валерий николаев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Валерий Николаев в шоу "Танцы со звездами" сделал неожиданное признание – он отметил, что дома его ждет маленький сын.Поводом для высказывания стал комментарий одного из членов жюри Владимира Варнавы. Он сказал, что выступление актера с партнершей Александрой Акимовой было напряженным и не очень музыкальным.Николаев ответил, что у них в паре "искры".Валерий был женат четыре раза. В отношениях с Ириной Апексимовой родилась дочь Дарья, которая продолжила актерское дело родителей. Николаев отметил, что не возражал против выбора дочери.В недавнем интервью Николаева Татьяне Устиновой поклонники были разочарованы внешним видом актера. По мнению пользователей Сети, артист слишком постарел.
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знаменитости, валерий николаев, шоу-бизнес
15:36 24.01.2022
 
"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание

Николаев сделал неожиданное признание о семимесячном сыне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, в Пресненском суде Москвы. 1 августа 2016
Актер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, в Пресненском суде Москвы. 1 августа 2016 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Валерий Николаев в шоу "Танцы со звездами" сделал неожиданное признание – он отметил, что дома его ждет маленький сын.
Поводом для высказывания стал комментарий одного из членов жюри Владимира Варнавы. Он сказал, что выступление актера с партнершей Александрой Акимовой было напряженным и не очень музыкальным.

"Ребят, между вами такое напряжение. То, что происходило внутри номера, мне кажется, происходит между вами и в жизни. Я не знаю, к чему это напряжение приведет – наблюдать за ним интересно. Возможно, оно разрушит вашу пару, я не знаю…", – отметил Владимир.

Николаев ответил, что у них в паре "искры".

"Мы просто репетируем с Сашиным молодым человеком… А меня ждет дома жена с семимесячным сыном, поэтому у нас искры! А потом по домам", – признался Николаев.

Валерий был женат четыре раза. В отношениях с Ириной Апексимовой родилась дочь Дарья, которая продолжила актерское дело родителей. Николаев отметил, что не возражал против выбора дочери.
В недавнем интервью Николаева Татьяне Устиновой поклонники были разочарованы внешним видом актера. По мнению пользователей Сети, артист слишком постарел.
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