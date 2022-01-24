https://ria.ru/20220124/nikolaev-1769244733.html

"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание

"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание - РИА Новости, 24.01.2022

"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание

Валерий Николаев в шоу "Танцы со звездами" сделал неожиданное признание – он отметил, что дома его ждет маленький сын. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:36

2022-01-24T15:36

2022-01-24T15:36

шоубиз

знаменитости

валерий николаев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Валерий Николаев в шоу "Танцы со звездами" сделал неожиданное признание – он отметил, что дома его ждет маленький сын.Поводом для высказывания стал комментарий одного из членов жюри Владимира Варнавы. Он сказал, что выступление актера с партнершей Александрой Акимовой было напряженным и не очень музыкальным.Николаев ответил, что у них в паре "искры".Валерий был женат четыре раза. В отношениях с Ириной Апексимовой родилась дочь Дарья, которая продолжила актерское дело родителей. Николаев отметил, что не возражал против выбора дочери.В недавнем интервью Николаева Татьяне Устиновой поклонники были разочарованы внешним видом актера. По мнению пользователей Сети, артист слишком постарел.

https://ria.ru/20220119/krutoy-1768612443.html

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знаменитости, валерий николаев, шоу-бизнес