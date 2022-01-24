"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание
Николаев сделал неожиданное признание о семимесячном сыне
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, в Пресненском суде Москвы. 1 августа 2016
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Валерий Николаев в шоу "Танцы со звездами" сделал неожиданное признание – он отметил, что дома его ждет маленький сын.
Поводом для высказывания стал комментарий одного из членов жюри Владимира Варнавы. Он сказал, что выступление актера с партнершей Александрой Акимовой было напряженным и не очень музыкальным.
"Ребят, между вами такое напряжение. То, что происходило внутри номера, мне кажется, происходит между вами и в жизни. Я не знаю, к чему это напряжение приведет – наблюдать за ним интересно. Возможно, оно разрушит вашу пару, я не знаю…", – отметил Владимир.
Николаев ответил, что у них в паре "искры".
"Мы просто репетируем с Сашиным молодым человеком… А меня ждет дома жена с семимесячным сыном, поэтому у нас искры! А потом по домам", – признался Николаев.
Валерий был женат четыре раза. В отношениях с Ириной Апексимовой родилась дочь Дарья, которая продолжила актерское дело родителей. Николаев отметил, что не возражал против выбора дочери.
В недавнем интервью Николаева Татьяне Устиновой поклонники были разочарованы внешним видом актера. По мнению пользователей Сети, артист слишком постарел.
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