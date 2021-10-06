https://ria.ru/20211006/nikolaev-1753317269.html
"Как постарел": поклонники разочаровались внешним видом Валерия Николаева
"Как постарел": поклонники разочаровались внешним видом Валерия Николаева - РИА Новости, 06.10.2021
"Как постарел": поклонники разочаровались внешним видом Валерия Николаева
Валерий Николаев стал гостем передачи "Мой герой". Некоторые подписчики были разочарованы его внешним видом, а также выбором персонажа для интервью. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:24
2021-10-06T14:24
2021-10-06T14:24
шоубиз
театр на таганке
ирина апексимова
валерий николаев
знаменитости
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Валерий Николаев стал гостем передачи "Мой герой". Некоторые подписчики были разочарованы его внешним видом, а также выбором персонажа для интервью.Актеру 56 лет, он снимался во множестве проектов, в том числе у Стивена Спилберга и Оливера Стоуна. Поклонникам, привыкшим к его амплуа героя-любовника, не понравилась седина в волосах и возрастные изменения.Также в комментариях вспомнили инцидент пятилетней давности, когда Николаева задержали за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.Валерий был женат четыре раза. В отношениях с Ириной Апексимовой родилась дочь Дарья, которая продолжила актерское дело родителей. Николаев отметил, что не возражал против выбора дочери."Как тут возражать, если ты сам в этой профессии? Я видел ее не во всех спектаклях. Могу сказать, как отец: "Мне кажется, это вот так, а это – вот так". Она что-то воспринимает даже, тогда я ликую", – сказал Николаев.Дарья Авратинская работает вместе с мамой в Театре на Таганке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр на таганке, ирина апексимова, валерий николаев, знаменитости
"Как постарел": поклонники разочаровались внешним видом Валерия Николаева
Валерий Николаев удивил поклонником поседевшим видом
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Валерий Николаев стал гостем
передачи "Мой герой". Некоторые подписчики были разочарованы его внешним видом, а также выбором персонажа для интервью.
"Как постарел. Интересно, сколько ему лет? Выглядит на 60", – написали в комментариях.
Актеру 56 лет, он снимался во множестве проектов, в том числе у Стивена Спилберга и Оливера Стоуна. Поклонникам, привыкшим к его амплуа героя-любовника, не понравилась седина в волосах и возрастные изменения.
Также в комментариях вспомнили инцидент пятилетней давности, когда Николаева задержали за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
"А он уже перестал ездить пьяный на машине и таранить машины обычных людей?" – спросил комментатор.
Валерий был женат четыре раза. В отношениях с Ириной Апексимовой родилась дочь Дарья, которая продолжила актерское дело родителей. Николаев отметил, что не возражал против выбора дочери.
"Как тут возражать, если ты сам в этой профессии? Я видел ее не во всех спектаклях. Могу сказать, как отец: "Мне кажется, это вот так, а это – вот так". Она что-то воспринимает даже, тогда я ликую", – сказал Николаев.
Дарья Авратинская работает
вместе с мамой в Театре на Таганке.